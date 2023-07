Je li aspartam kancerogen? Stručnjaci se uzbunili ususret novog izvješća SZO-a koje se očekuje za dva tjedna

Autor: Zlatko Govedić

Međunarodna agencija za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO, WHO) prošloga je mjeseca analizirala potencijalne kancerogene učinke zaslađivača. Zajednički stručni odbor za prehrambene aditive SZO-a i Ujedinjenih naroda ažurirat će svoju procjenu rizika, uključujući ono što smatra prihvatljivim dnevnim unosom. Njihovi nalazi bit će objavljeni 14. srpnja.

Ima ga u pićima bez šećera i žvakaćim gumama

Aspartam je umjetni zaslađivač koji se koristi kao zamjena za šećer u prehrambenim proizvodima. Intenzivno je sladak spoj koji se sastoji od aspartamske kiseline i fenilalanina. Znatno je slađi od šećera, ali sadrži vrlo malo kalorija, zbog čega se često koristi u dijetama.





Dobiva se kombiniranjem dviju prirodnih aminokiselina – aspartamske kiseline i fenilalanina. Kada se aspartam konzumira, tijelo ga razgrađuje na te komponente koje su prirodno prisutne u mnogim namirnicama koje jedemo. Međutim, zbog intenzivne slatkoće aspartama, veoma je mala količina potrebna za postizanje slatkog okusa.

Koristi se koristi u pićima kao što su Coca-Cola bez šećera, Diet Coca-Cola, Sprite Zero, Pepsi Zero Sugar, Mountain Dew Zero Sugar itd. Nalazi se i u žvakaćim gumama, kapima protiv kašlja, pa čak i u nekim pastama za zube.

‘Ne smijemo ignorirati’

I američka Savezna agencija za hranu i lijekove (FDA) ažurirala je svoju web stranicu.

Nutricionist i epidemiolog Qi Sun sa Sveučilišta Harvard (SAD) kaže da je popis kancerogenih tvari koje razmatra Odbor za istraživanje raka podosta dug, no dodaje da potrošači ne moraju nužno biti zabrinuti.

“Mislim da su dokazi prilično oskudni da bi se moglo utvrditi koliko je aspartam kancerogen”, kaže Sun.









“Ljudi koji su postavili ovo pitanje imaju objektivan razlog za to. Gledaju na to iz medicinske i znanstvene perspektive pa mislim da bi bilo glupo ignorirati”, kaže gastrointestinalni onkolog James Farrell sa Sveučilišta Yale (SAD).

Dva izvještaja

Američki zdravstveni dužnosnici izrazili su zabrinutost zbog dviju odvojenih revizija SZO-a.

U pismu u kolovozu, američko Ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga (HHS) komentiralo je da “SZO-ove dvije istodobne revizije aspartama mogu dovesti do proturječnih odluka koje bi ozbiljno potkopale povjerenje u znanstveni proces i rasplamsale trenutnu klimu javnog skepticizma o valjanosti znanosti”.









HHS je u svom pismu utvrdio da bi Zajednički stručni odbor za prehrambene aditive trebao biti jedini ocjenjivač rizika od raka od aspartama u hrani.

SZO je odgovorio da će recenzije dvaju timova biti komplementarne.

“Odbor za istraživanje raka, koji dosad nije analizirao aspartam, procijenit će njegovu potencijalnu opasnost od raka. Povjerenstvo za prehrambene aditive ažurirat će svoju procjenu rizika, uključujući ono što smatra prihvatljivim dnevnim unosom aspartama. Zaključak prve skupine predstavlja samo dio procjene druge skupine”, izvijestio je SZO.

FDA je oba pisma objavila na internetu.

Povjerenstva SZO-a su međunarodna tijela, ali FDA će sama donijeti odluku o smjernicama za aspartam. Nakon objave izvješća u srpnju, agencija će vjerojatno razmotriti dokaze, rekao je Sun, ali nema “nikakvu obvezu” mijenjati svoje trenutne propise.

Američka udruga za piće, koja predstavlja proizvođače pića kao što su Coca-Cola i PepsiCo, izjavila je u četvrtak da je sigurnost prioritet.

“Činjenica da agencije za sigurnost hrane diljem svijeta, uključujući FDA, nastavljaju smatrati aspartam sigurnim čini nas pouzdanima u sigurnost naših proizvoda”, stoji u priopćenju.

Nije za mršavljenje

SZO je u svibnju upozorio da ljudi ne bi trebali koristiti zamjene za šećer kako bi smršavjeli, napomenuvši da bi to moglo imati kratkoročni učinak, ali da neće dovesti do trajnog smanjenja pretilosti.

“Kao i u svemu u životu, morate početi umjereno. Ako se objave podaci koji sugeriraju ili dovode u pitanje sigurnost aspartama, zašto ne bi bilo razumno razmisliti o ograničenju unosa”, pita se Farrell.

Sun smatra da umjetni zaslađivači poput aspartama mogu privremeno biti dobar izbor za ljude koji pokušavaju smanjiti unos šećera. Dugoročno gledano, rekao je, postoje puno bolje opcije za konzumaciju pića, uključujući vodu, nezaslađene čajeve ili mlijeko sa smanjenim udjelom masnoće, čije su zdravstvene prednosti potkrijepljene brojnim istraživanjima.

“Mislim da bi potrošači trebali prijeći na te kućne napitke kako bi poboljšali svoje zdravlje, a ne brinuti se o konzumiranju umjetno zaslađenih pića i raku. Ionako nemamo dokaze”, zaključuje Sun.