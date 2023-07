Haraju ljetne viroze: Obratite pažnju na ove savjete, a jednu stvar nikako ne biste trebali koristiti

Autor: Z.S.

S dolaskom ljeta pojavile su se i želučane viroze, koje često upropaste planove. Mučnina, povraćanje, glavobolja i temperatura su neki od simptoma koji mogu trajati do pet dana. A što bi trebali raditi i zašto ljudi na godišnjem odmoru imaju problema sa želucem i koje lijekove ne bi trebali uzimati objasnila je doktorica Milena Turubatović, koja je gostovala u emisiji “Jutro” na Prvoj televiziji.

“Ljetno razdoblje je inače vrijeme kada su želučani virusi češći, jer je vrijeme toplije, češće dolazi do kvarenja namirnica. Moramo paziti na higijenu, u smislu češćeg pranja ruku i čuvanja namirnica na hladnom mjestu, kako bismo spriječili želučane viruse. Pokvarena hrana nije uvijek uzrok, uzročnici mogu biti virusi i bakterije. Vrlo su zarazni, lako se prenose, a najčešće se prenose prljavim rukama, neopranim voćem ili nedovoljno termički obrađenom hranom”, rekla je dr. Turubatović.

Simptomi

“Najčešće se javljaju grčevi u trbuhu, osjećaj težine, blaga bol, a zatim povraćanje ili proljev. Može se javiti i jedno i drugo istovremeno, ali to ne treba biti zabrinjavajuće jer je to uobičajeno. Obično traje kratko, jedan ili dva dana. Moramo se pobrinuti da se dovoljno hidriramo, pijemo puno vode i nezaslađenih čajeva. Sokove ne treba konzumirati u tom razdoblju. Ako imamo više od deset proljeva, ako simptomi traju duže od pet dana ili ako se pojavi krv u stolici, treba odmah potražiti liječničku pomoć”, otkrila je i objasnila što treba jesti.





“U tom razdoblju trebamo jesti, ali ne masnu, prženu hranu, slatkiše, mlijeko i mliječne proizvode. Sve ostalo možemo konzumirati u manjim količinama i to u učestalim obrocima, obično juha, riža, malo kuhanog mesa. Voće se ne bi trebalo jesti, možda samo malo banana ili pečenih jabuka”, objasnila je dr. Turubatović i napomenula da antibiotike ne treba uzimati.

Ne uzimati antibiotike na svoju ruku

“Obično ne treba uzimati lijekove jer su to kratkotrajne tegobe. Probiotik uvijek možemo uzeti, a za sve ostalo treba se savjetovati s liječnikom. Antibiotike ne smijemo uzimati jer neke uzročnike koji izazivaju ove tegobe samo zadržavamo u organizmu ako uzimamo antibiotik. Nemojte ih uzimati na svoju ruku. Odmor i hidratacija su osnova”, rekla je te upozorila na infuzije, kao i na vitaminske infuzije koje postaju sve popularnije.









“Sada želimo živjeti u dobu u kojem odmah dobijemo instant rješenje. Mislim da je to pogrešno. Infuzije ne treba uzimati. One su prikladne za one koji su slabi, kronični, s oslabljenim imunitetom i u slučaju želučanih problema, daje se u slučaju dehidracije, ali ne u svakom slučaju. Ako imate jako suha usta, jaku glavobolju, slabost, grčeve mišića, tada trebate infuziju. Samo jedna zdjela juhe je jednaka infuziji”, rekla je.

“Kao liječnik nisam za to jer primate buster dozu, a zdravi ste i nemate kronične bolesti. Nekada može naštetiti jer opterećujete organizam tekućinom. Količinu vitamina koju primate putem infuzije možete unijeti kroz hranu, što je puno bolje. Infuziju uvijek treba preporučiti liječnik. Također, ne treba uzimati lijekove protiv povraćanja radi zadržavanja uzročnika i patogena u organizmu. Time samo produljujete i pogoršavate stanje jer će virus duže ostati u vama”, objasnila je dr. Milena Turubatović.