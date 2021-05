(FOTO) OVO ĆE VAS OSTAVITI BEZ TEKSTA: Deset fascinantnih činjenica o zdravlju

Autor: Maja Štefanac

Zašto su muškarci zaboravniji od žena, što nam pruža miris zelene jabuke, te kako utječe mokrenje u bazenu na naše zdravlje…. sve to i još mnogo više otkrit ćemo vam u nastavku teksta. Iznenadit ćete se koliko toga ustvari ne znate.

Donosimo vam provjerena istraživanja kako biste se riješili svih nedoumica koje vam se možda vrte po glavi.

Mokrenje u bazenu može biti opasno za vaše srce

Iako se mokrenje u bazenu smatra nehigijenskom navikom, teško da će ga netko doživjeti kao opasno po zdravlje. No urin i klor u kombinaciji mogu stvoriti vrlo opasnu kemikaliju. Kao što ističe profesorica kemije Xing-Fang Li, spoj klora i urina može dovesti do nastanka cijanid-klorida koji se klasificira kao bojni otrov, a može oštetiti vaše srce i pluća. Uz to, neki nusprodukti kemijskog sjedinjavanja klora i urina, a koji se zovu nitrozamini, mogu značajno povećati rizik od nastanka karcinoma!

Inače dišemo na jednu, a ne na dvije nosnice

Možda o tome niste nikada dublje razmišljali, ali sigurno ste pomislili da vaše nosnice uvijek rade paralelno i istom parom dok udišete i izdišete zrak. I dok obje nosnice možda ulažu iste napore prilikom disanja tijekom dana, začudit ćete se kada saznate da u određenom trenutku zapravo dišete jednom nosnicom. Znanstvenici Mayo klinike potvrdili su to u detaljno provedenom eksperimentu koji je proveden 1977. godine. Otkrili su da svakih nekoliko sati aktivna nosnica uzima pauzu da bi se odmorila, nakon čega druga preuzima rad disanja na sebe. Ako ste sumnjičavi, stavite prst u jednu nozdrvu i provjerite. Pripremite se na veliko iznenađenje.

Za bolje reflekse svaki dan jedite jaja

Želite li brže reagirati na situacije oko sebe, pokušajte svako jutro pojesti jedan ukusan omlet od jaja. Ova hranjiva i zdrava namirnica sadrži amino kiselinu tirozin koju tijelo sintetizira u norepinefrin i dopamin, spojeve koji povećavaju razinu energije i živosti te poboljšavaju raspoloženje. U istraživanju provedenom 2004. godine, objavljenom u znanstvenom časopisu – Neuropsychologia, istraživači su otkrili da tirozin smanjuje vrijeme reakcije i poboljšava intelektualne sposobnosti djelujući slično poput nekih medicinskih stimulansa.

Muškarci brže zaboravljaju od žena

Brojne znanstvene studijedokazuju da su muškarci zaboravniji od žena. Jedna studija iz 2015. godine objavljena u psihološkom časopisu The Quarterly Journal of Experimental Psychology postavila je hipotezu da razlog treba potražiti u razlici u strukturi mozga kod muškaraca i žena. Kako starimo, hipokampus, odnosno dio mozga zadužen za memoriju, brže se smanjuje u volumenu kod muškaraca, nego kod žena. Nemojte se stoga začuditi ako vaš dragi dobro ne pamti rečenice s vašeg prvog „spoja“.

Nokti rastu brže na vašoj dominantnoj ruci

Američka akademija za dermatologiju (AAD) ističe da noktima na ruci treba oko šest mjeseci kako bi izrasli od baze do vrha. Noktima na nogama potrebno je čak do godinu dana. No postoje neki faktori koji mogu ubrzati rast noktiju. Prema istraživanjima AAD-a, nokti rastu brže na dominantnoj ruci, kao i na većim prstima. Nokti, također, rastu brže tijekom dana te za vrijeme ljetnih mjeseci.

Jeste li znali? Većina masti koje izgubite napusti tijelo kroz pluća

Jeste li znali da masti koje tijelo sagorijeva izlaze uglavnom kroz pluća? Ako ste ikada o tome razmišljali, vjerojatno ste mislili da masti iz tijela izlaze kroz znoj, urin ili izmet, no istraživanje iz 2014. godine, objavljeno u časopisu British Medical Journal, pokazalo je da se 84 posto masti pretvara u ugljični dioksid kojeg tijelo izbacuje kroz pluća. Ostalih 16 posto pretvara se u vodu koja izlazi kroz urin, izmet, znoj, suze te druge tjelesne tekućine.









Fizički aktivne trudnice imaju pametniju djecu?

Ako želite povećati šanse vašeg djeteta da bude pametnije, budite fizički aktivni tijekom trudnoće. Istraživanje iz 2013. godine, objavljeno u časopisu Clinical and Experimental Neuropsychology, otkrilo je da su trudne žene koje su vježbale tri puta tjedno po 20 minuta poboljšale funkciju mozga svojih beba i njihov psihofizički razvoj općenito.

Čitanje knjige potiče bolje razumijevanje od čitanja na ekranu

Ako ste na ljetovanje odlučili ponijeti neki zanimljiv roman, nemojte ga čitati na vašem e-čitaču ili pametnom telefonu, neka to bude klasična knjiga od papira. Istraživanje iz 2016. godine, koje je provelo sveučilište Dartmouth College, usporedilo je razumijevanje pročitanog štiva kod studenata koji su čitali tekst na klasično otisnutoj knjizi te na digitalnom uređaju. Studenti koji su čitali s papira bolje su razumijevali apstraktne koncepte, dok su oni koji su isti tekst čitali na ekranu teže shvaćali kompleksne ideje.

Miris jabuka oslobađa od osjećaja klaustrofobije

Prema znanstveniku Alanu Hirschu, stručnjaku čikaškog istraživačkog centra Smell & Taste Treatment and Research Center, miris zelene jabuke može promijeniti percepciju prostora stvarajući osjećaj da je prostorija u kojoj se nalazite prostranija nego što zaista jest. Hirsch je proveo eksperiment 1995. godine tijekom kojeg je otkrio da krastavci imaju sličan efekt, dok miris roštilja ima posve suprotan učinak.

Žvakanje žvakaće gume izoštrava fokus

Ako se na poslu, faxu ili u školi želite bolje koncetrirati, samo stavite žvakaču u usta. Ubacite žvakaću gumu u usta. Studija iz 2012. godine, objavljena u časopisu Nutritional Neuroscience, otkrila je da žvakanje žvakaće gume pojačava osjećaj opreznosti, odnosno budnosti. Mozak, naime, povezuje žvakanje s hranom te se stavlja u stanje pripravnosti kada god je uključen pokret usta.