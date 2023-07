(FOTO) Nakon što mu je majka umrla od iste bolesti, ocu dvoje djece dijagnosticiran tumor na mozgu: ‘Ovo su bili prvi simptomi’

Autor: Zlatko Govedić

Shaun Turner (38) s otoka Wighta na jugu Engleske (UK) 2014. je doznao od liječnika da ima masu veličine naranče na mozgu nakon što je doživio bizarnu promjenu osobnosti te je već postupno gubio vid i njuh.

Test oka koji je naručila njegova supruga tada je izazvao zabrinutost među medicinarima koji su ga uputili na skeniranje mozga, gdje mu je otkriven tumor.

Operacija uklanjanja u listopadu 2014., u kojoj mu je lubanja zašivena sa 62 šava, pokazala se uspješnom.





Međutim, otac dvoje djece u prosincu 2020. morao je ići na zračenje kako bi uklonio “vrlo male tragove” preostalog raka.

Turner, koji radi kao vođa palube na trajektima Red Funnel, rekao je:

“Doživio sam promjene osobnosti. Inače sam vrlo opušten i ležeran s puno energije. Učinci tumora učinili su me stvarno umornim cijelo vrijeme, stvarno razdražljivim i agresivnim. Iskreno govoreći, kad sam saznao, nije se činilo stvarnim. Cijela moja obitelj i prijatelji bili su toliko zabrinuti zbog toga da se nisam osjećao sposobnim pokazati slabost ili da me to uznemirilo. Imao sam pozitivan stav i iskreno sam vjerovao da ću biti dobro, ali iznutra sam bio prestravljen. Vjerujem da su ostali vrlo mali tragovi, a to je ono zbog čega sam bio na radioterapiji u prosincu 2020. godine”.

Sada su mu potrebni redoviti pregledi i snimanja radi praćenja raka.

Učestalost bolesti

Više od 12.000 ljudi svake godine dobije dijagnozu primarnog tumora mozga u Ujedinjenom Kraljevstvu. Procjenjuje se da najmanje 88.000 djece i odraslih trenutno živi s tumorom na mozgu u Velikoj Britaniji.

U SAD-u se procjenjuje da milijun ljudi živi s primarnim tumorom mozga. Samo ove godine 94.000 Amerikanaca dobit će dijagnozu.









Prema posljednjim dostupnim podacima Hrvatskog registra za rak, od 2009. do 2018. godišnje se prosječno dijagnosticira 445 slučajeva, od čega 52% kod muškaraca. Kod djece (0-19 godina) su tumori mozga drugi najčešći oblik raka nakon leukemija i limfoma, s 16 novih slučajeva malignih tumora mozga u 2018. (11 kod dječaka).

U 2020. godini dijagnosticirano 418 (50% kod žena) primarnih zloćudnih tumora mozga, od čega 81% kod osoba starijih od 50 godina. Iako su češći u starijoj dobi, zloćudni tumori mozga jedno su od najčešćih zloćudnih oboljenja kod djece – u 2020. godini odgovorni su za 13% svih dijagnoza zloćudnih bolesti kod djece mlađe od 19 godina.

U usporedbi s drugim država Europske unije, Hrvatska je na visokom 5. mjestu po incidenciji tumora mozga i drugih dijelova središnjeg živčanog sustava, te na 4. mjestu po mortalitetu.









Promjene osobnosti

Tumori mozga mogu potaknuti promjene osobnosti, osobito ako se nalaze u prednjem režnju mozga, koji regulira osobnost i emocije.

Uobičajene promjene tumora mozga uključuju povećanu razdražljivost, agresiju, zbunjenost i zaboravljivost, kao i promjene raspoloženja te nedostatak interesa i motivacije.

Turnerova obitelj tako je drugi put bila pogođena teškom bolesti. Naime, u prosincu 2018. njegova je majka, Jill Turner, otkrila da boluje od glioblastoma – brzorastućeg i agresivnog tumora na mozgu.

To je najčešći kancerogeni tumor mozga u odraslih i često je potrebna operacija kako bi se uklonio što veći dio tumora, nakon čega slijedi kombinacija radioterapije i kemoterapije. No može biti teško ukloniti svu izraslinu jer glioblastomi imaju vitice koje se protežu do drugih dijelova mozga.

Prosječno vrijeme preživljavanja pacijenata s glioblastomom je samo 12 do 18 mjeseci, pri čemu četvrtina preživi više od jedne godine, a samo pet posto preživi više od pet godina.

U početku joj je pogrešno dijagnosticiran mentalni slom, gđa Turner je bila podvrgnuta intenzivnoj radioterapiji. Umrla je samo četiri mjeseca kasnije.

Nema predaje!

Turnerov brat Daniel je rekao:

“To što je bolest dvaput pogodila našu obitelj bilo je šokantno i pitali smo liječnike kolika je vjerojatnost prenošenja na našu djecu, ali oni su rekli da je to jednostavno ‘loša sreća’. Liječenje moje mame u tako kratkom vremenu izazvalo je nuspojave uključujući ekstremni umor. Mogli ste vidjeti kako je fizički utjecao na nju. Podržavanje dobrotvorne organizacije koja se usredotočuje na istraživanje tumora mozga od vitalne je važnosti kako bismo mogli pomoći u pronalaženju boljih opcija liječenja i na kraju pronaći lijek za bolest. Prekasno je za moju mamu, ali za ljude poput Shauna koji žive s tom bolešću, moramo napredovati u istraživanju tumora mozga i uskladiti ga s napretkom u liječenju drugih vrsta raka”.

Shaun Turner sudjelovao je u timu od devet biciklista koji su 1. srpnja krenuli na 110 km dugu rutu oko otoka “Isle of Wight Randonnée” kako bi prikupili novac za dobrotvornu organizaciju Brain Tumor Research. Prikupili su više od 10.000 funti.

“Ako želimo promijeniti grubu istinu o smrtnosti od ove bolesti, jednostavno moramo uložiti više u znanost, tj. put do lijeka”, zaključuje Karen Noble, direktorica istraživanja, politike i inovacija u “Brain Tumor Research”.