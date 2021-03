Evo kako na prirodan način sniziti tlak! Morate prakticirati ovih pet stvari!

Autor: Iva Hanzen

1. Smanjite unos soli

Sol ne bi trebalo izbaciti iz prehrane jer je ona itekako potreba organizmu, no preporuka je da se unos soli smanji na pet-šest grama dnevno. To znači da ne smijemo dosoljavati hranu te izbjegavati onu hranu koja je sama po sebi slana. Radije birajte puno voća, povrća, cjelovitih žitarica i mliječnih proizvoda, a ne pretjerujte niti sa šećerom. Također izbjegavajte procesuiranu i polugotovu hranu iz dućana te češće kuhajte doma. Ograničite i konzumaciju suhomesnatih proizvoda, povrća iz staklenki i gotovih umaka, a prilikom kuhanja sol zamijenite drugim začinima, kao što su cimet, kardamom i čili papričice.

2. Izbjegavajte alkohol, kavu i duhan

Konzumacija alkohola linearno povisuje krvni tlak, stoga se preporučuje izbjegavanje ili pak ograničavanje unosa alkohola na manju količinu. To znači jedan do dva decilitra dnevno, ovisno o spolu i tjelesnoj težini. Također bi bilo dobro prestati pušiti jer kemijski spojevi u cigaretama pospješuju proces ateroskleroze tijekom kojeg dolazi do nakupljanja plaka u unutrašnjosti krvnih žila, a dobro je smanjiti i unos kofeina. Studija sveučilišne bolnice Duke u SAD-u pokazala je da konzumiranje 500 mg kofeina povećava krvni tlak na dnevnoj razini te da taj učinak traje do navečer.

3. Redovito vježbajte









Redovita tjelesna aktivnost sama po sebi ima povoljan učinak na povišen krvni tlak, a i doprinosi mršavljenju, odnosno održavanju željene težine, što je također dobar trik za održavanje tlaka pod kontrolom. Naglasak je na redovitoj tjelovježbi, a to podrazumijeva vježbanje barem pet puta tjedno. Dovoljno je 30 minuta aerobne aktivnosti (primjerice brzo hodanje, lagano trčanje, plivanje ili bicikliranje).

4. Izbjegavajte stres i slušajte umirujuću glazbu

Izbjegavanje stresnih situacija sigurno će pomoći u borbi protiv povišenog tlaka, no u svakodnevici je teško ignorirati stresore i opustiti se u kriznim trenucima. Na sreću, sveučilište u Firenci istražilo je utjecaj umirujuće glazbe na visinu krvnog tlaka. Ispitanici su svaki dan kroz 30 minuta slušali klasičnu, keltsku i indijsku glazbu u samoći i miru što je nakon mjesec dana ovakve terapije dovelo do trajnog snižavanja tlaka za 4.4 mmHg.









5. Spavajte dovoljno

Mnogi ljudi koji pate od nesanice pate i od previsokog tlaka. Jednostavan način kako sniziti tlak je spavanje. Ustabilite životne navike i osigurajte si barem 7 sati sna svake večeri. Ako ne možete zaspati, jednostavan trik je tuširanje toplom i vrućom vodom prije spavanja. Udisanje pare pomaže u otvaranju sinusa i olakšavanju disanja, što poboljšava kvalitetu sna, ali i krvni pritisak. Za teže slučajeve, tu je valerijana.