Djevojka živi s bizarnom alergijom na vodu: ‘Svi me pitaju kako se onda perem’

Autor: F.F

Vjerojatno ste kroz život čuli za razne alergije, od onih na biljke, trave i pelud, do nekih pomalo bizarnih alergija na hranu ili pak neke materijale. Abby, 21-godišnjakinja, suočava se s rijetkim oboljenjem nazvanim akvagena urtikarija, alergijom na vodu. Ovo stanje, koje utječe na manje od 100 ljudi širom svijeta, izaziva crvenilo i svrab na koži kad dođe u dodir s vodom.

Abby je prvi put primijetila simptome kada je imala 16 godina, a nakon niza medicinskih pregleda dijagnosticirana je s ovom rijetkom alergijom. Iako lijeka nema, Abby se trudi zadržati pozitivan stav. Ona je o svom stanju progovorila za YouTube kanal truly, u emisiji pod nazivom ‘Born Different’, odnosno ‘rođeni drugačiji’.

Često postavljano pitanje – “Kako se kupaš?” – postalo je standardno za Abby, koja je objasnila svoj način tuširanja i pranje ruku unutar ograničenog vremena, kako bi izbjegla reakcije.

Rijetko stanje

“Glavno pitanje koje mi ljudi postavljaju je kako se tuširam i tuširam li se uopće. Sve što radim je da čistim lice koliko god mogu i pokušavam oprati ruke što je prije moguće. Sve to treba učiniti unutar pet do deset minuta.Kad se tuširam najveća reakcija je na leđima.Ponekad mi se crvene mrlje pojave i na vratu. Teško je opisati kakve su. Ponekad bih se počešala po koži, ali to je stanje koje stručnjak liječnici znaju vrlo malo”, objasnila je.









Abby koristi antihistaminike kako bi ublažila simptome, ali pritisak i suze također mogu izazvati reakcije na koži. Iako može piti vodu bez problema, njezino stanje iziskuje pažnju pri svakodnevnom kontaktu s njom.

Nakon niza posjeta liječnicima, Abby je konačno dobila dijagnozu nakon neobičnog testa u Londonu. Mama joj je morala trljati leđa vodom 20 minuta, a onda su čekali reakciju. Ušao je liječnik i odmah je shvatio kako Abbyna koža reagira na kontakt s vodom. Objasnio joj je da nije bitna temperatura vode, nego sam kontakt koji traje duže od deset minuta.

Izlazak iz kuće za Abby zahtijeva nošenje kišobrana kako bi izbjegla kontakt s vodom. Ovo rijetko oboljenje postavlja mnoge izazove u Abbyinom svakodnevnom životu, ali njezina odlučnost i podrška obitelji pomažu joj u suočavanju s tim.