Crna prognoza WHO-a: Strašna bolest poharat će čovječanstvo, zna se i uzrok

Autor: Dnevno.hr

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) najavljuje i predviđa da će broj globalnih slučajeva raka porasti za više od 75 posto do 2050. godine, prenosi The Guardian. To su novi podaci WHO-ovog ogranka za rak, Međunarodne agencije za istraživanje raka i navode da je broj od 14,1 milijuna novih slučajeva u 2012. godini porastao na 20 milijuna novih slučajeva do 2022. godine. Broj smrtnih slučajeva se također nažalost povećao, s 8,2 milijuna u 2012. godini na 9,7 milijuna jedno desetljeće kasnije.

WHO predviđa da će do 2050. godine biti više od 35 milijuna novih slučajeva što je povećanje od 77 posto u odnosu na broj iz 2022. godine. Njihovo predviđanje za broj smrtnih slučajeva do 2050. godine iznosi više od 18 milijuna.

Pušenje ubija?

Svjetska zdravstvena organizacija objašnjava da su uporaba duhana, konzumacija alkohola i pretilost ključni čimbenici sve veće učestalosti raka, uz starenje i rast broja stanovništva. Vjeruju da će zemlje s nižim prihodima doživjeti najveći proporcionalni porast broja slučajeva i udvostručenje broja smrtnih slučajeva.

“Utjecaj ovog porasta neće se ravnomjerno osjetiti u svim zemljama. Oni koji imaju najmanje resursa, snosit će najveći globalni teret raka”, rekao je dr. Freddie Bray, voditelj odjela za nadzor raka.

Statistički podatci Globalnog opservatorija za rak, platforme napravljene od strane Međunarodne agencije za istraživanje raka, pokrivaju 185 zemalja i 36 vrsta raka. Prema podacima na globalnoj razini iz 2022. godine, sveukupno deset vrsta raka je odgovorno za dvije trećine novih slučajeva.









Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Podsjećamo, WHO je postao poznat gotovo svakom kućanstvu u posljednjih nekoliko godina proglašenjem pandemije koronavirusa. Iz WHO-a su redovito tada dolazile smjernice i uputstva vladama širom svijeta koja su zatim to implementirale u svoje politike upravljanja epidemijskom krizom.