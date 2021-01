BOLI VAS ISPOD REBARA? Mnogi ni ne slute uzrok i da posljedice mogu biti smrtonosne!

Autor: T.Š.

Najčešći uzroci boli ispod desnog rebra dolaze zbog upale žučne vrećice ili kamena u žuči, u bubregu, oboljenja jetre, ali i upale slijepog crijeva i plinova.

Bolovi ispod rebara sa desne strane se mogu javiti i kao posljedica upale pluća, zljede rebra ili grudnog mišića, ili kao posljedica upale grudne kosti.

Ovisno o uzroku bol može biti blaga, tupa, akutna, kronična… Često je više nalik peckanju ili nelagodnom osjećaju stiskanja i tjeskobe. Mada nije svaki od ovih uzroka smrtonosan, ako dobijete ovakve bolove u grudima i rebrima, najbolje je obratiti se doktoru.

Uzroci bolova ispod desnog rebra

Ispod desnog rebra se nalaze jetra, žučna vrećica i desni bubreg. Bilo kakva infekcija ili upala ovih organa može izazvati bolove u leđima i gornjem dijelu trbuha.









Kako se srce nalazi na sredini grudi, više ka lijevoj strani, problemi sa srcem se najčešće manifestiraju u vidu bolova u lijevom dijelu rebara. A koji su sve uzroci bola na desnoj strani?

Kamen u žuči

Oštar, probadajuć bol ispod desnog rebra koji se javlja iznenada može biti znak upale žučne vrećice ili kamenca u žuči. Žučna vrećica smještena je tik ispod desnog rebra, direktno je povezana sa jetrom.









Bol koja se javlja traje obično između petnaest minuta i dvadeset i četiri sata. Kod problema sa žuči, bolovi koji traju po nekoliko sati nisu neobična pojava. Ponekad se javlja i problem sa disanjem.

Osim kamena u žuči, iznenadni jaki bolovi ispod desnog rebra mogu biti simptom upale žučne vrećice. Jak, nepodnošljiv bol se može raširiti sve do lijevog ramena.

Oboljenja jetre

Bol ispod desnog rebra ponekad je simptom neke bolesti jetre. Kada se jetra zbog nekog oboljenja počne, uvjetno rečeno, rastezati, dolazi do jakih bolova. Ova pojava je česta i kada dođe do kongestivne srčane slabosti, oboljenja kod koga srce mnogo sporije pumpa krv i izaziva zadržavanje tekućine u organizmu. To dosta loše utječe na ostale organe u tijelu.









Jedan od načina očuvanja zdravlje jetre je zdrava prehrana i ispijanje čajevaza pročišćavanje jetre te izbjegavanje alkohola i ostalih supstanci koje loše utječu na ovaj organ.

Kamen u bubregu

Oštra, jaka bol ispod desnog rebra može biti i posljedica kamena u bubregu. Kamen u bubregu se stvara od mineralnih naslaga i soli u bubrezima. Kada se taj kamen pomiče, dolazi do jakih, probadajućih bolova. Iako ovo nije točno mjesto na kome se nalazi desni bubreg bol se širi i prenosi.

Ovi bolovi se ponekad šire i na prepone. Kamen u bubregu izaziva i bolove prilikom mokrenja, a mokraća je često ružičaste ili crvenkaste boje. Ako dođe do infekcije bubrega, javljaju se i povišena temperatura i zamućen urin neugodnog mirisa.

Pankreatitis

Iako upala gušterače obično izaziva bolove u lijevoj strani, ponekad se bolovi jave i ispod desnog rebra. Pankreaatitis radi zajedno sa žučnom vrećicom i jetrom.

Postojanje kamena u žuči je relativno čest uzrok upale pankreasa. Drugi najčešći uzroci jakih bolova u pankreasu su česta konzumacija alkohola i povreda same gušterače.

Pankreatitis izaziva bolove u gornjem dijelu trbuha i može se javiti i na lijevoj i na desnoj strani. Čak i blaži pankreatitis može izazvati jake bolove propraćene mučninom i povraćanjem.

Kronični pankreatitis često izaziva i masnu stolicu neugodnog mirisa.Ako osjetite oštru i jaku bol ispod rebara koja uporno ne prolazi, a jave se i povišena temperatura, mučnina i povraćanje, nemojte odlagati posjetu liječniku.

Upala slijepog crijeva

Ako iz bilo kojeg razloga dođe do upale slijepog crijeva, javlja se oštra bol oko pupka i na desnoj strani trbuha. Ova je upala vrlo opasno stanje i zahtijeva hitnu liječničku pomoć, jer pucanje slijepog crijeva može imati fatalan ishod.

Bol koji izaziva apendiktitis obično se prvo javlja oko pupka, a zatim postaje jača i pomiče se ka desnoj strani trbuha, ispod rebara. Osim bolova, simptomi upale slijepog crijeva su mučnina i povraćanje, gubitak apetita, dijareja, povišena temperatura i oticanje trbuha.

Osim ovih uzroka, postoji i cijeli drugi niz, poput uzroka poput bolesti pluća, no ispod rebara vas može boliti i zbog problema s plinovima.

Kada potražiti doktora

– Ako osjetite iznenadnu, jaku bol ispod rebara i nemate pojma šta mu je uzrok, najbolje je odmah otići liječniku.

– Obavezno bez odlaganja posjetite liječnika ako se uz bol u grudima javi još neki od ovih simptoma:

1. iznenadna tjeskoba, osjećaj stiskanja i mrvljenja u predjelu grudne kosti,

2. bol ispod rebara širi se u vilicu, lijevu ruku ili leđa,

3. ubrzan rad srca ili ubrzano disanje,

4. mučnina, vrtoglavica, nizak pritisak,

5. temperatura i drhtavica.