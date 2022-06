SAMO JE KRIŽ OSTAO STAJATI, KAO DA SE NE DA UNIŠTITI: Evo znaka koji je vatrogasce bacio na koljena u potpuno spaljenoj crkvi!

Autor: Vjera

Kako je plamen ugašen i dim se razišao, vatrogasci su uočili znak koji veličanstveno pred njima stoji

Požar je u petak potpuno, do temelja uništio teksašku crkvu, sravnivši zgradu i uništivši gotovo sve unutra – osim križa koji je još uvijek stajao među pougljenim krhotinama.

Požar je izbio u Baptističkoj crkvi Balsora u Bridgeportu i brzo je progutao čitavu strukturu.

Kako je plamen ugašen i dim se razišao, vatrogasci su uočili znak nade koji veličanstveno pred njima još uvijek stoji.





“Razoran gubitak za našu zajednicu, ali ovo je prizor koji morate vidjeti”, rekli su vatrogasci. “Vatra je zahvatila strukturu, ali ne i križ. Znak je to svima da je zgrada bila upravo to, samo zgrada. Ali Crkva je zajednica, a gdje se okupe dvoje ili više, ondje će biti i on Gospodin,” kažu svjedoci ovog nevjerojatnog prizora koji je doista znak neugasivi, za Fox News.