Počinje moćna devetnica Gospi Guadalupskoj: Poruka Djevice koja je promijenila povijest

Autor: Z. K.

Počinje priprema za slavlje Gospe od Guadalupe devetnicom koja se moli od 4. do 12. prosinca, završavajući na njezin blagdan. Devetnica Naše Gospe od Guadalupe nije samo niz napisanih molitvi; to je intimni dijalog između molitelja i Djevice Marije.





Poruka i čudo promijenili su povijest cijelog naroda

Gospa Guadalupska zauzima posebno mjesto u srcima milijuna ljudi diljem svijeta. Ova ikonična slika nije samo vjerski simbol, već kulturni fenomen koji nadilazi granice i povezuje ljude na duboke načine.

Priča počinje u prosincu 1531., kada je skromni čovjek astečkog porijekla, domorodac po imenu Juan Diego doživio niz ukazanja Djevice Marije na brdu Tepeyac, u blizini današnjeg Mexico Cityja.

Tijekom tih susreta Marija je razgovarala s Juanom Diegom na njegovom materinjem jeziku, prenoseći poruku ljubavi, suosjećanja i želje da se u njezinu čast izgradi svetište.

Gospa od Guadalupe je rekla Juanu Diegu između ostalog:

“Slušaj, stavi si u srce, moj najmlađi i najdraži sine, da ono što te plaši, što te muči nije ništa: ne daj da te uznemiri… Nisam li ja ovdje, ja koja sam tvoja Majka? Zar nisi pod mojom sjenom i zaštitom? Nisam li ja izvor tvoje radosti? Zar nisi u dubini mog plašta, u prekriženim rukama? Neka te ništa više ne brine niti uznemirava.”

U ključnom trenutku tijekom ukazanja, Marija je uputila Juana Diega da skupi cvijeće s brda, unatoč surovim zimskim uvjetima. Čudesno je našao ruže kako cvjetaju na neplodnom krajoliku, a kada ih je dao Mariji, ona ih je posložila u njegovu tilmu (ogrtač). Kada je Juan Diego otvorio svoju tilmu pred biskupom kako bi otkrio cvijeće prema uputama, dogodilo se još veće čudo.

Na tkanini je bila utisnuta slika Gospe od Guadalupe. Slika je to koja do danas 5oo godina nakon impresionira znanstvenike svijeta. Nadnaravna je ali to je ono manje bitno.









Gospa od Guadalupe brzo je postala simbol ujedinjenja u prvim godinama španjolske kolonizacije, premošćujući jaz između europskih osvajača i domorodačkog stanovništva Meksika. Njezina je slika poslužila kao katalizator obraćenja na kršćanstvo i miješanja kulturnih tradicija. Danas je ne samo štuju u Katoličkoj crkvi, već je postala i kulturna ikona i simbol meksičkog identiteta. Ona je promjenila povijest ovog naroda, te iznjedirila milijune obraćenika domorodaca do tada sklonih astečkom žrtvovanju.

Bazilika Naše Gospe od Guadalupe u Mexico Cityju, izgrađena u blizini mjesta ukazanja, jedno je od najposjećenijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. Milijuni hodočasnika iz raznih krajeva svijeta putuju na ovo sveto mjesto kako bi izrazili svoju odanost i potražili duhovnu utjehu.

Gospa od Guadalupe nastavlja osvajati srca i umove vjernika i nevjernika. Neka kroz ovih devet dana nastojimo produbiti svoj odnos s Blaženom Majkom, tražeći njezinu pomoć i povjeravajući svoje potrebe i brige njezinoj majčinskoj skrbi.









Devetnica Gospi od Guadalupe

Molitva Gospi Guadalupskoj (moli se svaki dan)

Sjeti se, o premilostiva Djevice od Guadalupe, da si u svojim nebeskim ukazanjima na gori Tepeyac obećala pokazati svoje suosjećanje i samilost prema svima koji, ljubeći te i s povjerenjem u tebe, traže tvoju pomoć i zazivaju te u svojim potrebama i nevoljama. Obećala si čuti naše molbe, osušiti naše suze i dati nam utjehu i olakšanje.

Nikada nije poznato da je itko tko je pobjegao tvojoj zaštiti, molio tvoju pomoć ili tražio tvoj zagovor, ostao bez pomoći. Nadahnuti tim pouzdanjem letimo k tebi, o Marijo, uvijek Djevice Majko pravoga Boga! Iako ožalošćeni pod teretom svojih grijeha, dolazimo da se klanjamo pred tobom. Potpuno vjerujemo da nas, stojeći pod tvojom sjenom i zaštitom, ništa neće uznemiriti ni pogoditi, niti se trebamo bojati bolesti ili nesreće ili bilo koje druge tuge.

O Djevice od Guadalupe, ti želiš ostati s nama kroz svoju divnu sliku, Ti koja si naša Majka, naše zdravlje i naš život. Stavljajući se pod tvoj majčinski pogled i obraćajući se tebi u svim svojim potrebama, ne trebamo činiti ništa više.

O sveta Majko Božja, ne prezri naše molbe, nego u svom milosrđu usliši nas. Amen