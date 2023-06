‘Iz gomile u Međugorju progovorio mu demon i rekao…’ Molila je krunicu svaki dan i njen muž se obratio na čudesan način

Esteban Arce vodio je programe na meksičkoj televiziji. Bio je jako poznat. Njegova supruga Nieves podjelila je iskustvo s molitvom krunice i odlaskom u Međugorje u koje njezin suprug nije vjerovao. Govorila je za poljsku Aleteiu.

Nieves ne sumnja da ustrajna molitva čini velika čuda i podsjeća sve žene da na taj način mogu osloboditi svoje muževe od ovisnosti i grijeha. Uvjerena je da je Marija slušala njezine svakodnevne molbe krunice da njezin suprug napusti svijet zabave, slave i droge.

“Moje ime je Nieves Santisteban, rođena sam u Mexico Cityju i udala sam se s 25 godina. Moj muž je slavan, a ja nisam. Moj suprug već 30 godina radi u medijima, imamo troje djece i jako sam zahvalna Bogu i Mariji jer su mi spasili brak. Jer smo bili izgubljeni.”





Oboje dolaze iz praktičnih katoličkih obitelji i dok su se vjenčali išli su zajedno u crkvu, no onda su odjednom prestali ići.

“Nisam vidjela vrijednost svete mise, išla sam na nju iz obveze, a kad mi je suprug predložio: “Ajmo prestati ići u crkvu”, pristala sam.

Ali kad sam zatrudnjela s drugim djetetom, to je stvarno ojačalo moj odnos s Bogom. Kad se moj sin rodio, Estebanu je ponuđen posao na radiju i u poznatoj TV emisiji, Calabozo. Tada se moj život dramatično promijenio. Postao je jako poznat i ja sam doživjela četiri spontana pobačaja zaredom.

Nakon tri spontana pobačaja bila sam pozvana u Meksiko na predavanje o Međugorju i na tom sam predavanju čula da Marija traži da svaki dan molimo krunicu. Mnogo sam patila u to vrijeme.

Moj muž je postajao sve popularniji, a ja sam osjećala da mi se brak raspada. Počela sam moliti krunicu, moleći Mariju u ovom kriznom vremenu da spasi moj brak. Tada se dogodilo čudo. Moj se muž promijenio, zamolio me za oproštenje i vratio se Crkvi.

Došlo je do promjene u njegovom razmišljanju nekoliko dana nakon što sam počela moliti na koljenima i moliti Mariju: “Molim te da mi vratiš muža, više ga ne prepoznajem.”









Od tog trenutka nije prestajao odlaziti u crkvu, iako još nije doživio obraćenje, to se dogodilo godinama kasnije u Međugorju.

Prvo smo se preselili u Miami na godinu, a zatim na pet godina.

Živeći u Miamiju, nastavila sam svakodnevno moliti krunicu, a 2005. godine, 11 godina nakon mog prvog obraćenja u Meksiku, otišla sam prvi put u Međugorje. Kad sam stigla u Međugorje, kao odgovor na Marijinu zamolbu da postim, odlučila sam postiti jednom tjedno za obraćenje svoga supruga.









Tako sam postila godinu dana kada je mom mužu ponuđeno povećanje plaće od 80 posto, ali on je to odbio. Bilo je to čudo. Nisam mu vjerovala kad mi je rekao da je dao otkaz na poslu i raskinuo ugovor. Četiri godine sam se molila ne radi taj posao.

Priroda ovog posla bila mi je nečuvena. Ne možete koristiti medije za razbijanje obitelji. I sama sam to doživjela. Kad sam imala problema s mužem, doživjela sam brojne napade medija. Tada sam pozvala svog supruga u Međugorje, gdje je doživio pravo istinsko obraćenje.

Suprug nije vjerovao u Međugorje ali…

“Nije htio ići, pa sam se morala poslužiti trikom. Rekla sam mu da letimo u Europu na sedam dana, ali smo tih sedam noći proveli u Međugorju, plus jednu u Parizu. Shvatio je to kad smo stigli na aerodrom i rekao: “Ne idem.” Ali Marija mi je pomogla na divan način.

U zračnoj luci predali smo prtljagu i ukrcali se u avion. Esteban nije razgovarao sa mnom, pa sam mu rekla: “Gledaj, ne moraš ostati u Međugorju sedam dana ako ne želiš. Obećavam da ću te odvesti u Dubrovnik, koji je prekrasan grad, kad god ti se prohtije.

Ali kad smo sletjeli u Dubrovnik, Estebanov kofer još nije stigao i Bog se pobrinuo da ga zadrži u Međugorju dok ne dobije svoju prtljagu natrag. Na dan ukazanja, Esteban je doživio mučno iskustvo koje je uključivalo opsjednutu djevojku. Nije vjerovao ni u što i stalno mi je govorio: “Zašto idemo tamo, to je gomila laži, dala si se prevariti, ne vjeruj.”

Esteban je stajao na vratima kada je dotična djevojka počela imati reakcije zlog duha. Četvero odraslih pokušalo ju je izvesti iz gomile, a što su se više približavali izlazu, to su se više približavali Estebanu.