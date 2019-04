FRA IVO PAVIĆ ZA DNEVNO: Krist je ŽIV, ali bez ovoga ne možemo u Kraljevstvo Božje!

Autor: Zrinka Kasapić

O novom rođenju u Kristu Isusu, ozdravljenjima tijela i duha, što krivo radimo kad ne ozdravljamo, o obraćenju i proslavi Uskrslog Krista u nama, razgovarali smo s najpoznatijim svećenikom u Hrvata

Fra Ivo Pavić, omiljeni svećenik hrvatskog naroda po čijim rukama i vjeri djeluje Isus Krist u životima brojnih ljudi donoseći im obraćenje, radost, mir, oslobođenje i ozdravljenje, za naš je medij, između ostalog, progovorio o velikoj istini: Ne samo da je Isus živ, nego je Isus s nama i sva velika djela koja čini i želi činiti, čini po nama, a za to mu treba samo naše – da.

Mnogi ljudi koji dolaze na Vaše seminare kao i kod drugih svećenika koji djeluju u Obnovi u Duhu Svetom, svjedoče o novom rođenju, rođenju u Duhu Svetom. Je li to uskrsnuće na koje je pozvan svaki kršćanin? Je li to ustajanje iz grobova na koje Isus poziva?

– Isus čini nove stvari. On pretvara ljude u nova stvorenja. On nas rađa nanovo. Ali, morate mu reći DA. Stavite svoj napukli i slomljeni život u Njegove ruke koje su probodene čavlima i iskusit će te njegovu spasiteljsku moć. Zavapite Isusu! On će vas čuti i spasiti. Naš narod i svatko od nas se mora roditi ponovno – odozgor. Ključ je prije svega doći k Isusu. On izlijeva svoga Duha po kome ustajemo iz svojih grobova, iz grobova grijeha i zatvorenosti.

Mnogi misle da je dovoljno nedjeljom sudjelovati na sv. Euharistiji i biti ‘dobar’ čovjek. No je li to dovoljno za zajedništvo s Kristom?

– Isus ne želi da budemo samo kršćani nedjeljom. Da bi bili u zajedništvu s njim onda ga treba svakodnevno nasljedovati. To koristi nama. Jer ako ga slijedimo on slijedi nas! Ako radimo za njega, on radi za nas! Ako proslavljamo njega, on proslavlja nas. Ako se mi zanimamo za ono što Isus čini, onda se on zanima za ono što mi činimo. Daleko od njega smo daleko od kuće. Naravno, svatko je pozvan biti dobar čovjek. Međutim, dobar čovjek nije uvijek i dobar vjernik.Treba nam osobna vjera u Isusa Krista. To je putovnica ili viza za ulazak Nebo.

Što je obraćenje? Je li po Vašem mišljenju obraćenje isključivo Božja milost. Možemo li mi nekako tome doprinijeti? Kako?

– U obraćenju je milost Božja na djelu u duši. Pri tome Bog traži našu suradnju, predanje i otvoreno srce gdje se milost treba nastaniti. Obratiti se znači susresti živog Isusa. Povjerovati da je Bog moj Otac koji se brine i koji me danas voli. Važno je dopustiti mu da nas iznutra promijeni. A istinskog obraćenja nema bez dobre ispovijedi i kajanja za svoje grijehe. Nakon obraćenja se treba okrenuti prema Isusu.

U Evanđelju ovih dana čitamo da je Isusov čin pranja nogu iskaz njegove ljubavi do kraja, te kaže Petru da ako ga ne opere neće imati zajedništva s Njim, kako vi tumačite to?

– Isus je učinio nešto neobično – učinio je ono što čine sluge svojim gospodarima. Ponizio se pred ljudima. Za apostole je to bio šok. Zato je Petar onako reagirao. Ova Isusova gesta poniznosti se u potpunosti slaže s cjelokupnim njegovim učenjem. Htio je ovim činom dati primjer svoje ljubavi do kraja i pružiti im ključ razumijevanja njegova života i smrti. Isto tako dao je primjer svima nama kako se trebamo odnositi jedni prema drugima. Naime, kad drugima služimo u poniznosti mi im peremo noge i na taj način ostajemo u zajedništvu s Kristom.

Vaši seminari često sadrže slavlje, pjesmu, veselje, radost što je lijepo, no, ipak Vi ste Božji glas i poziv čuli u šutnji, u samoći s Bogom. Koliko je važna šutnja u današnjem vremenu?

Mnogo je buke u nama, u našim kućama, pa čak i u našim crkvama. Zbog toga ne možemo čuti glas Božji. U sv. Pismu čitamo kako se Bog Mojsiju otkriva u pustinji u dubokoj tišini. U podnožju nije govorio narodu koji je plesao, zabavljao se. Bog je otkrio svoju nježnost proroku Iliji u pećini. Isus ide na tiha i samotna mjesta moliti. Tu je razgovarao sa svojim Ocem. Sveti Franjo Asiški je dobio Isusove rane na brdu La Verni dok je bio samoći. Mnogi sveci su se povlačili u samoću kako bi čuli Božji glas. Bog nam u šutnji govori i iznutra nas pročišćava. U ovom Velikom tjednu trudi se živjeti tišinu razmatrajući Križ.

Koje je Vaše mišljenje o muci, o trpljenju i prihvaćanje iste u životu? Možemo li bez muke u kraljevstvo nebesko?

Ne može se bez muke (bez križa) u kraljevstvo Božje. Iako, moramo razlikovati muku i muku. Nekome je muka jer živi u grijehu, tako da dođu bolesti, puno se muči. Muka često dođe jer slijedimo Isusa pa na taj način doživljavamo progone. Ta muka je ljekovita i ona nas hrani. Zato molimo: “muko Kristova okrijepi me”. U takvoj muci raste ustrajnost, pouzdanje, vjera i ljubav. Potrebno se najprije uživljavati u Muku Kristovu, a to je ujedno vježba da se uživljavamo u svačiju muku, općenito da vidimo drugoga, da nismo slijepi, kao što u osmoj postaji Puta križa vidimo kako Isus u Muci tješi druge.

Neki svećenici pak kažu da je krivo tražiti ozdravljenje od bolesti jer je to križ koji nam je dan?

Bog je protiv bolesti i protiv patnje. Isus nam je najbolji primjer u tome. Provodio je vrijeme pomažući bolesnima i bijednima jednome po jednom. Smatrao je kako je bolest nešto loše. Isus nas želi potpuno zdrave. Kad je nagrnulo k njemu mnošto: “On ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti” (Mk 1, 33-34). On i danas ozdravlja kao i nekada. Stoga je legitimno tražiti da nas Gospodin ozdravi. Isus nastavlja svoju službu ozdravljanja bolesnih preko nas. Susreo sam neke svećenike koji nisu htjeli da se moli za njih kako bi ozdravili po molitvi. Jer su smatrali da je to njihov križ što im je Bog dao. Ipak, ti isti, da bi ozdravili su plaćali skupocjene lijekove i tražili pomoć od liječnika. Drugi su prihvaćali molitvu za ozdravljenje ali su duboko vjerovali da Bog želi da ostanu bolesni.

Kad spominjete lijekove za bolesti, često napominjete važnost svete ispovijedi u ozdravljenju. Molim Vas ako možete pojasniti što jest ispovijed i kako nas ona može ozdraviti. Mogu li grijesi biti uzroci naših tjelesnih bolesti?

– Ispovijed je osobni susret s Kristom Liječnikom. Isus je jednostavno objasnio s. Faustini: “Kćeri, kad dolaziš na ispovijed znaj da te Ja sam čekam u ispovjedaonici”. Svećenik govori Kristovim glasom. Mi svećenici smo često svjedoci duhovnih a i fizičkih odzravljenja tijekom ispovijedi. To je sakramenat Božjeg milosrđa – sakramenat ozdravljenja. Bolest je posljedica grijeha kaže sv. Toma Akvinski. Ako je bolest posljedica grijeha onda je Isus Lijek za naše bolesti!

U čemu ljudi najviše griješe, po Vašem iskustvu kad mole za ozdravljenje? Kako ispravno moliti?

Najviše ljudi griješe ako samo traže molitvu za tjelesno ozdravljenje. Isus kaže: “Tražite najprije kraljevstvo Božje a sve će vam se ostalo nadodati”. (Mt, 6,33) Neki misle da svećenici ozdravljaju, pa zato ne ozdrave. Isus je ljubljeni Liječnik, a svećenici su samo Kristovi bolničari. Oni donose lijekove, a Isus je jedini Ozdravitelj. Da bismo mogli primiti ozdravljenje, treba vjerovati Isusu, biti iskren, ponizan i hrabro stati pred Gospodina.

Po vašem mišljenju, možemo li mi trpjeti ako postoje neokajani smrtni grijesi u našem rodu? Koji su simptomi toga i što učiniti u tom slučaju?

-Već u Starom savezu piše: “Očevi jedoše kiselo grožđe a sinovima zubi trnu”. (Izl, 20,5). Primjerice, ako je u našem rodu bilo samoubojica, pobačaja, onih koji su se bavili okultnim ili su bili članovi masonskih organizacija, komunista itd. (umrli ne pomireni s Bogom), onda oni koji dolaze iza njih mogu pasti u prokletstvo. Da bi se ono slomilo trebaju se živi pokajati za grijehe svojih predaka, ne ponavljajući iste. Slaviti mise i moliti za pokojne je važno. Dobar je post za pretke. Svakako, najbolje im pomaže ako na zemlji nasljeduju Isusa. Bit će oslobođeni i živjet će u blagoslovu.

Isus je živ! Što mislite jesu li ljudi danas dovoljno svjesni te istine?

– Mnogi nisu svjesni da je Isus živ, misle da je mrtav, pa se zbog toga okreću onima koji se bave vračanjem, magijom, reikijem, bioenergijom, astrologijom, numerologijom, ezoterijom, teozofijom i drugim mrtvim stvarima. Ne samo da je Isus živ! On je s nama. (Emanuel) To je Radosna vijest za nas, za sav svijet. Nedavno sam bio u Jeruzalemu na Isusovom grobu. Više od 2000 godina Isusa nema u grobu. Njegov grob je prazan. On živi. S nama je danas i ljubi nas. Anđeli su na uskrsno jutro rekli ženama: “Što tražite Živoga među mrtvima?”. “Nije ovdje, nego uskrsnu! (Lk 24, 5)

Idite po cijelome svijetu propovijedajte Evanđelje svakom stvorenju? Zašto je Isus rekao: idite po cijelome svijetu?

– Zato što se Isus rodio, umro i uskrsnuo za cijeli svijet. Zato što želi da se svi ljudi spase. I zato što je on jedini Spasitelj cijeloga svijeta. Druge religije nemaju Spasitelja. Svijet će se spasiti ako čuje Radosnu vijest. Ovo što je Isus rekao nije prijedlog već naredba! On ne želi poslati svoje anđele da idu u svijet propovijedati Evanđelje već on šalje nas.

Molim Vas ako možete blagosloviti naše čitatelje jednom molitvom!

-Blagoslovio vas Bog Otac! Ozdravio vas Bog Sin! Posvetio vas Duh Sveti!

S R E T A N U S K R S! A L E L U J A!