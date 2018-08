Znate li da je Kujundžić lagao o svom ratnom putu i smijenio branitelja koji je o tome javno progovorio?

Autor: MiMi

Nezadovoljstvo građana funkcioniranjem zdravstvenog sustava iz minute u minutu sve je veće. Istovremeno, ministar zdravstva Milan Kujundžić ponaša se kao da ga se sve to uopće ne tiče. Stigao je čak i izjaviti kako su za smrt mladića iz Zaprešića krive ‘bogate zemlje koje nam otimaju liječnike’. Izgleda da se model po kojem je ministar odlučio riješiti krizu u svom resoru zove ‘brigo moja, prijeđi na drugoga’.

Ostavka mu nije ni na kraj pameti, a o kakvom se zapravo čovjeku radi, svjedoče brojne (sramotne) crtice iz njegove biografije. Možda najsramotnija je ona o dva sudska procesa koja vodi s dvojicom medicinara koje je tužio jer su javno progovorili o tome kako je uljepšavao istinu o svom ratnom putu.

Hrvatskog branitelja, doc. dr. Tonija Kolaka u montiranom je procesu smijenio s mjesta ravnatelja KB Dubrava jer se javno usprotivio da odličja Domovinskog rata dobije čovjek koji na frontu nije proveo ni dana. Kolak je smijenjen pod izlikom da je sklopio štetni ugovor o štednji vode u KB Dubrava. Jer je u Hrvatskoj i štednja vode štetna radnja.

“Ministar Milan Kujundžić je lažni branitelj i dezerter. Pobjegao je iz zemlje dok smo se mi borili. Gdje je bio dok su njegovi Imoćani iz slavne Treće bojne ginuli u Hrvacama, Vukovaru? On je harao po američkim restoranima i sad bih se ja trebao bojati njegove tužbe za klevetu. To je sramota. Takav čovjek mora nestati ne samo iz HDZ-a već i iz hrvatske politike”, izjavio je Toni Kolak zbog čega je zaradio smjenu s mjesta ravnatelja bolnice u Dubravi te privatnu tužbu zbog koje se nedavno ministru morao javno ispričati.

Tiha molitva na grobnici u Madridu

“Gospodin ministar je javno rekao da je 1990. bio protiv Franje Tuđmana. I istina, zajedno smo radili 1990. na Svetom duhu, zvao sam ga u HDZ, a oni mi je rekao: ‘Vi ste budale, pobit će vas! Što radite! Ratni status dobio je zahvaljujući svom prezimenjaku, istom onom koji je organizirao ubojstvo Ante Paradžika. Potpisao mu je to s predsjednikom Suda časti njegove stranke Hrvatska zora. Isti mu je čovjek dao i pištolj, jer čovjek koji je bio pitomac Vazduhoplovne gimnazije iz Mostara, očito se bojao za život, da ga ne bi ubili hrvatski domoljubi. I to je razlog što je pobjegao iz zemlje”, rekao je tada medijima Kolak koji je kao branitelj i liječnik sudjelovao u nekim od najtežih borbi Domovinskog rata.

Na Kolakove optužbe, Kujundžić je reagirao još jednom mlitavom, neuvjerljivom izjavom u svom stilu:

“Javio sam se 1991. među prvima, zadužio oružje kao liječnik na Svetom Duhu, uz JNA vojarnu na Črnomercu i druge vojarne, odradio što se tada trebalo raditi, može se provjeriti u Ministarstvu branitelja. Nikada time nisam mahao ni naplatio jednu kunu s tog osnova. Na postdoktorsku stipendiju u SAD otišao sam u proljeće 1993., vratio se u proljeće 1994., a znanje donio hrvatskim pacijentima, studentima i liječnicima. Odbio sam brojne primamljive ponude raditi u svijetu za dobre novce”, branio se.

No, Kolak nije jedini koji Kujundžića optužuje za dezerterstvo. Prema njemu je kritičan i njegov bivši šef i prethodnik na čelu resora zdravstva, dr. Andrija Hebrang kojemu je Kujundžić neko vrijeme bio zamjenik, no morao je odstupiti zbog sramotne afere. Naime, usred pregovora o ulasku u Europsku uniju otkriveno je kako je Kujundžić prilikom boravka u Madridu posjetio grobnicu poglavnika NDH, Ante Pavelića i sudjelovao u misi za njegovo dušu.

“Životopis dr. Kujundžića je falsifikat, koji u ključnim dijelovima njegove karijere iskrivljava istinu. Ističem to zato što sam sukrivac što je prevario HDZ i mene kao tadašnjeg potpredsjednika Vlade kada je 2004. došao i uporno moljakao da ga postavim na nekakvu političku dužnost jer da on ima političke ambicije. Budući da je bio član stranke pitao sam ga još samo gdje je kao liječnik bio za vrijeme rata. Rekao mi je, gledajući me ravno u oči: “Ja sam ušao dragovoljno ravno u sanitet brigade.” I povjerovao sam. Nakon toga sve što je on u političkom životu postigao, na sve funkcije sam ga postavio ja vjerujući onome što mi je tvrdio. Prvo na poziciju pomoćnika ministra zdravstva, no morao sam ga nakon njegova gafa smijeniti već nakon tri mjeseca. Potom sam ga postavio za ravnatelja KB-a Dubrava te predložio Saboru za člana vijeća HRT-a. Nekoliko godina poslije kandidirao se za predsjednika HDZ-a i tada je gostovao na HTV-u. Tamo su ga isto pitali gdje je bio u vrijeme rata, međutim on je kao iz topa ispalio “ja sam prvi zadužio pištolj u civilnoj zaštiti”. Tada sam shvatio u kakvoj me zabludi držao godinama te sam provjerio u stožeru saniteta, brigade i civilne zaštite i u sanitetu hrvatske policije i ustanovio da Milana Kujundžića nije bilo nigdje. Potražio sam njegov pravi životopis i ustanovio da je on 1991. i 1992. proveo na stručnom usavršavanju u Njemačkoj, 1993. i 1994. u SAD-u, a 1995. u Mađarskoj”, ispričao je Večernjaku Hebrang te dodao kako će Kujundžić za njega uvijek biti liječnik koji je odbio služiti domovini kada je to bilo najpotrebnije.

Vrijeđao Hebrangova oca zbog boljševizma

No, Hebrang tu nije stao. Večernjem je otkrio kako se Kujundžić HDZ-u prikrpao tek kada je vidio da su mu sve druge opcije propale. Na Hebrangovu kritiku Kujundžić je reagirao niskim udarcima na račun Hebrangova pokojnog oca kojeg je ubila komunistička partija.

“On je na početku odbio naše aktiviste. Tada je procijenio da će mu biti bolje u HDS-u braće Veselice, no on je od onih koji se priklanjaju pobjedniku pa, kad je shvatio da HDZ neće biti sankcioniran, 1992. se ipak ukrcao u HDZ. To mu nije zamjeriti, ali mu zamjeram da, kad čuje istinu o sebi, onda otkriva i svoj psihološki profil. Kad sam razotkrio njegov životopis, na jednoj je TV postaji reagirao najnižom razinom morala – vrijeđajući moga oca. Izjavio je da su Josipović i moj otac bili pod istom, crvenom zvijezdom petokrakom i aktivisti boljševika. A istina je to da je upravo boljševička partija ubila mog oca. Moj je otac život dao za obranu hrvatskih granica, a Kujundžić čak nema ni poštovanja prema pokojniku”, kazao je Hebrang Večernjem listu u prosincu 2014.

Nakon što je smijenio Kujundžića s mjesta pomoćnika ministra zdravstva zbog molitve na Pavelićevom grobu, Hebrang mu je odlučio pružiti još jednu šansu. Imenovao ga je ravnateljem bolnice u Dubravi.

“Tada sam još vjerovao da ima određenih sposobnosti. Postavio sam ga za ravnatelja KB-a, dakle ne na političku, već stručnu funkciju. Dobio je bolnicu na vrhunskoj razini, no zbog lošeg upravljanja srozao je KB”, kazao je Hebrang koji za drugog ravnatelja KB-a Dubrava, Tonija Kolaka ima samo riječi hvale:

“Kolak je bio dragovoljac od prvog dana i nema ratišta u Hrvatskoj na kojem nije bio i to uvijek u prvim redovima. Četiri godine je bez prekida spašavao živote, a u rat je otišao premda je kod kuće imao troje djece”, kazao je.

Zbog čega HDZ Andreja Plenkovića, koji voli isticati da je na čelu jedne suvremene, europske, progresivne stranke, u svojim redovima drži ljude poput Kujundžića, i to ne samo da ih drži, već im daje ne raspolaganje važne resore poput zdravstva, nije posve jasno.