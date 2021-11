‘ZASTRAŠUJUĆE!’ LJUDI SKOČILI IZ KREVETA: Snažan potres pogodio granično područje Indije i Mjanmara

Snažan potres magnitude 6,0 pogodio je u petak rano ujutro područje između Mjanmara i Indije.

Kako javlja indijski Nacionalni centar za seizmologiju, potres se osjetio čak i u Kalkuti u istočnoj Indiji.

“Zastrašujuće!”, “Bilo je to strašno iskustvo, luster se dvije minute sumanuto ljuljao”, “Odmah smo iskočili iz kreveta”, neka su od svjedočanstava svjedoka na stranicama EMSC-a.

EMSC je naknadno magnitudu potresa smanjio na 5.8.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.8 in Myanmar-India Border Region 41 min ago pic.twitter.com/vrNvjM1RkR

— EMSC (@LastQuake) November 26, 2021