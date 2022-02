(VIDEO) OGORČENI HRVAT IZ NJEMAČKE: ‘Odričem se državljanstva! Ne, neću vam dati ni centa, neću!’

Autor: T. Š.

Hrvatska porezna uprava pozvala je Hrvate da prijave inozemni dohodak, a počelo se prijetiti i kaznama i kamatama. Nije to dobro sjelo našim ljudima koji su iz svoje zemlje otišli, ponajviše, ‘trbuhom za kruhom’. Jedan od njih je i Damir Lenart, vozač i youtuber koji živi i radi u Njemačkoj već nekoliko godina.

Lenart je na svom kanalu objavio video pod nazivom “Odričem se hrvatskog državljanstva ako svoju ruku gurnu u moj džep” u kojemu je ‘bez dlake na jeziku’ komentirao novi pothvat porezne uprave. Video se brzo počeo širiti društvenim mrežama i do sada je skupio više od 17 tisuća pregleda.

Njegovu priču dijele mnogi koji su otišli iz ove zemlje radi loše politike, lošeg standarda života, općenito života nedostojnog čovjeka. I ne, ne žele davati svoj novac zemlji koja ih je na neki način otjerala poput zle maćehe. Lenart ide još dalje, najavljuje da će se odreći hrvatskog državljanstva, a njegovim primjerom mogli bi se povesti mnogi.

Naime, sa politikom naše porezne uprave susreo se još kad je radio u Sloveniji. Gotovo 12 godina radio je kao vozač kamiona za slovensku firmu. Tamo je svake godine predavao poreznu prijavu, ali nije zadovoljio uvjete da bude rezident Slovenije jer je kao vozač kamiona bio stalno u drugim državama. Lenart je u videu detaljno pojasnio što mu je tada rečeno u našoj poreznoj upravi.

Zemlja uhljeba

“Kada su ustanovili da u Hrvatskoj više nema 4 milijuna stanovnika te da ih je u svijetu preko četiri milijuna, pogotovo smo im zanimljivi mi koji smo u Njemačkoj, shvatili su da bi se tu nešto moglo napraviti kada bi se malo zaplašilo ljude, da nam se pruži prilika da sami prijavimo koliko zarađujemo”, smatra Lenart te dodaje da ne želi dati podatak o tome koliko zarađuje našoj poreznoj upravi, pa pojasnio i zašto.

“Ovdje u Njemačkoj živim 340 dana u godini. Jedanaest mjeseci godišnje provedem u Njemačkoj, a mjesec dana godišnjeg odmora u Hrvatskoj, nekad samo pola od toga. Dakle, dvanaest mjeseci u godini nikakav moj interes nije okrenut prema Hrvatskoj”, dodao je.

“Prvo smo otišli iz Hrvatske zbog politike koja je tamo, a sada još žele živjeti na našoj grbači. Ako se to i dalje bude guralo, jednostavno ću, kada dođe vrijeme, reći u Njemačkoj da mi daju državljanstvo, putovnicu i dokumente, jer ovdje živim i od sada sam Nijemac. I to je to. Ono što imam u Hrvatskoj, neki komad zemlje, prodat ću ili nešto sagraditi, ali ću i to prijaviti ovdje u Njemačkoj”, zaključio je.

Lenart se s ogorčenjem prisjetio još jedne životne priče i to njegovih roditelja koji su isto radili u Njemačkoj. Njihovu sudbinu dijelii su mnogi Hrvati.









“Ogorčen sam što potežem priču mojih roditelja koji su radili u Njemačkoj, donijeli pare u Hrvatsku, u Jugu, onda stavili na Ljubljansku banku da bi im to 90./91.-e sbe bilo blokirano da nisu do tog mogli par godina, da su na kraju izvukli nešto, ali ne sve od svojih novaca što su negdje drugdje zaradili.

Kompletno naša nova moderna država se gradi na tome da će tamo živjeti uhljebi i uzimat će odnekuda, novci će odnekud dolazit. Ja sam u stanju odreći se državljanstva i reći ne neću vam dati ni centa, neću!”, zaključio je.

Lenart smatra da bi se njegovim primjerom odricanja hrvatskog državljanstva mogli voditi brojni Hrvati koji su se našli u istoj situaciji, pogledajte njegov video u nastavku: