(VIDEO) Mladić u jednoj večeri zaradio pola hrvatske plaće: ‘Ovako izgledam nakon 15 sati rada’

Jedan je mladić iz Hrvatske odlučio ljeto provesti u Sjedinjenim Američkim Državama putem ‘work and travel’ programa, a svoje je iskustvo podijelio na TikToku.

Andrej je u videu detaljno opisao kako je izgledao njegov radni dan u kojem je radio čak tri posla.

“Reći ćete da nisam normalan, to sam i ja shvatio pa sam dao otkaz. Ovako izgledam nakon 15 sati rada, nekad se stvarno pitam treba li mi to u životu. Ako ništa drugo, barem sam u jednoj večeri zaradio pola hrvatske plaće”, rekao je dok pokazuje kako izgleda nakon smjene od 15 sati.





Opisao radni dan od 15 sati

Ubrzo je shvatio da bi trebao i uživati.

“Shvatio sam da nije vrijedno toga i da sam ovdje došao uživati i nešto zaraditi za putovanja. Kada radite puno poslova, doslovno trčite s jednog posla na drugi. Trebao sam doći u 06:30, kasnim sat vremena, ali baš me briga. Sposoban sam pa me ne mogu otpustiti. Moramo doći prije 07:00 da bi imali satnicu od 7 dolara, ali kasnimo pa imamo 3,78 dolara”, govori Andrej pokazujući na sat koji pokazuje da je 07:03.

Tri posla: Hotel, restoran i kafić

To je Amerika, dodaje.

“Moj prvi posao je u hotelu s pet zvjezdica, drugi sam našao u drugom restoranu gdje radim večere i onda sam imao još prostora u rasporedu da uguram i kafić. Tu je super jer rano počinje smjena i možete završiti do podne, okej novac zaradite. Još ako znadete raditi kave, a ja sam maher, svaki coffee shop će vas zaposliti. Nakon nekog vremena sam shvatio da to sve nije vrijedno, da sam neispavan, umoran, preispitivao sam se: ‘Andrej jel’ ti ovo zaista treba?’. Odradite 15 sati smjene, umirete i sutra ujutro ustajete u 6 i to sve morate ponoviti”, objasnio je Andrej.

‘Neću Amerikancima biti rob’

Na kraju je shvatio da će raditi i idućih 60 godina pa je odlučio stati na loptu.

“Rekao sam da me ne zanima više, da sam prevalio toliki put, neću Amerikancima biti rob jer su ti ljudi s kojima radim toliko toksični. Prebitni su, sve znaju, svi su menadžeri, takvo toksično okruženje ne želim. Rekoh, to me čeka idućih 60 godina jer raditi s ljudima je najgora i najteža stvar. Dragi ljudi nemojte to raditi, držite se dva posla, imajte slobodnog vremena, zabavljajte se”, poručio je on svojim pratiteljima na TikToku.