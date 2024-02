Turudić u Saboru potvrđen za šefa DORH-a: Pljuštale uvrede i opomene, spominjali se zaštitari

Hrvatska je dobila novog glavnog državnog odvjetnika, Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda, zamijenit će aktualnu šeficu DORH-a Zlatu Hrvoj Šipek kojoj mandat istječe u svibnju. O Turudićevu imenovanju, koje je proteklih dana ‘na noge’ dignulo i ujedinilo oporbu u ocjeni da je neprikladan kandidat, glasovao je Hrvatski sabor. Turudić je dobio potporu 78 zastupnika, 60 je bilo protiv, a dva suzdržana.

Podsjetimo, da bi bio imenovan, bilo je dovoljno da dobije glasove 39 zastupnika, uz uvjet da Sabor ima kvorum, odnosno da u dvorani bude 76 zastupnika. Način izbora glavnog državnog odvjetnika, uređen je zakonom iz 2018. u kojemu se izričito ne navodi kojom se većinom bira, no pravnici tumače da u takvim slučajevima vrijedi odredba iz Ustava da, ako nije drugačije određeno, Sabor donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika.

Glavnog državnog odvjetnika Sabor imenuje na četiri godine, na Vladin prijedlog i uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe. Za Turudićev izbor, HDZ je u utorak dobio potporu svih koalicijskih partnera.

11:38 Turudić izglasan.

Krenulo glasovanje, ZA je glasalo 78, 60 zastupnika je bilo protiv.

Grbin tražio minutu šutnje za pravosuđe.









11:25 Stanka 10 minuta pa glasanje o Turudiću

Jandroković je odredio stanku do 11:35 minuta.

11:22 Pavliček: “Što se ja nisam dopisivao s Josipom Rimac? Nego Turudić”









“Kakva vlast, takav i državni odvjetnik. Uvjeren sam da dio kolega iz HDZ-a nije sretan što mora podržati Turudića, jer je AP to naredio. Svaka čast Turudiću što je bio branitelj, rehabilitirao Stepinca, sudio Sanderu, no on se družio s osobama koje su bile pod mjerama, a kasnije i optužbama. Dopisivao se s Rimac, vozio s Mamićem… Što se ja nisam dopisivao s Josipom Rimac”, rekao je Pavliček.

11:20 Željko Reiner se obrušio na Možemo

HDZ-ov Željko Reiner tražio je povredu poslovnika i obrušio se na Možemo.” Meni je nevjerojatno da zastupnici Možemo govore da se stidimo kada su oni Zagreb upropastili, a za premijera govore da je bagra, sramotno”.

11:15 Sačić vikao, nižu se povrede poslovnika

“Svatko tko u Saboru daje potporu Bajiću zlotvor je i hulja, amen”, derao se zastupnik Suverenista Željko Sačić.

11:00 Stipo Mlinarić: Što je Pupovac istrgovao?

Zahtjev za stanku imao je i zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

“Narod vidi kada se posvađaju dva brda, dva krila iste partije, da se počne tresti medijska scena, dizati cijena tko će glasati za. Mi nismo ni za Plenkovića ni Milanovića, imamo svoj put, domoljubni put. Meni je znakovito što je Pupovac jučer istrgovao da bi dao potporu Turudiću? Je li istrgovao da se ne podižu kaznene prijave protiv oficira JNA? Ili da se ne podiže protiv Borisa Miloševića? Turudić je branitelj, osudio je Sanadera, Domovinski mandat će mu dati potporu kada osudi Plenkovića za korupciju”, rekao je.

10:55 Vidović Krišto izludjela Jandrokovića: Želite da vas iznesu?

Saborska zastupnica tražila je povredu poslovnika. Prvo se bunila što je u sabornici žamor, no Jandroković joj je rekao da su svi govorili pod istim uvjetima. “Lopovski poduhvat je zajednički HDZ-a i SDP-a, kako vas nije sram, držati štangu svim lopovima. Vi mene ušutkavate jer ste u korupciji, neće vas ni Turudić spasiti”, vikala je.

“Dajte se sjednite”, poručio joj je Jandroković.

“Dajte se vi umirite”, rekla mu je zastupnica.

“Ne mogu vam ništa, imate imunitet. Vi bi htjeli da vas iznesu zaštitari? Onda nemate pravo govora”, završio je raspravu Jandroković.

10:45 Zekanović izvukao fotografiju

Goran Ivanović (HDZ) imao je poruku za Nikolu Grmoju i aferu Mreža. “Dugo ste u Mreži, kako je Raspudić sa spomenikom Bruce Leeju, predlažem da se u Metkoviću napravi spomenik Spidermanu”.

Sandra Benčić (Možemo): “Ustrajanjem na imenovanju Turudića sve njegove laži postale su laži Plenkovića, a danas i svih koji ćete za njega dići ruku. On je dokazano lagao na Odboru za pravosuđe o odnosu s Rimac. Je li Turudić neucjenjiv? Građani su s nama 24 sata pokazali otpor vašoj politici, da takvo institucionalno nasilje neće trpjeti. Ovo je tek početak otpora”, najavila je na što je ustao Hrvoje Zekanović i pokazao fotografiju Markova trga.

“1994. Hrvatsku je posjetio Papa, bilo je milijun ljudi, 2024. na Markovu trgu mislim da sam nabrojao njih 17”, referirao se na prosvjed Možemo.

10:40 Božo Petrov: Je li Šeksu toliko dogorilo?

“Svaka osoba ima slobodu izabrati sebi društvo. Ako joj je procjena njezina slobodna volja da joj je ugodno u društvu kriminalaca, ne može biti glavni državni odvjetnik. Integritet je uvjet za tu funkciju. Je li Šeksu toliko dogorilo da je procijenio da situacija izmiče kontroli, da mora pošto poto progurati ovakvu osobu”, pitao se zastupnik Mosta.

10:35 Tko je s Hvara?

HDZ-ovci su zatim napali Beljaka koji im je zatim i vratio. “Ovaj Katičić, to je Cosa nostra s Hvara. Vi se usuđujete bilo kome što reći, Katičiću di su milijarde iz biznisa s umirovljenicima”.

Jandroković ga je pitao zar nije i on na Hvaru. “Znamo mi puno o tome”, poklopio mu je.

10:30 Beljak: Plenković je treći mafijaški boss

Šef HSS-a Krešo Beljak bio je žestok.

“Za razliku od većine meni je drago što je Plenković predložio Turudića i ustrajao, jer kada gledamo ankete, vidimo da više od 90 posto ljudi ne podržava ovu priču i svjesni su da se ogolio do kraja. Govorim da je HDZ najgora stvar koja se Hrvatskoj dogodila, Plenković se potvrdio kao treći mafijaški boss”, vikao je.

“Koristite rječnik koji mi je neprihvatljiv, danas je očito takav dan”, primijetio je Jandroković.

10:25 Pljušte opomene: Čuvajte mi Hrvatsku od HDZ-a

Orešković je dobila drugu opomenu: “Čuvajte mi Hrvatsku od niskosti i mržnje”, to ste rekli, a danas to zvuči ovako, “čuvajte mi Hrvatsku od HDZ-a”. Sramite se vaših klauna, trolova u raspravama”, poručila im je Orešković.

“Tema je Turudić, a ne Orešković. Imao je reducirani izričaj na Odboru, Bog je ovoj zemlji dao ljepotu, a HDZ joj je uzeo radost”, ubacio se Arsen Bauk. Na to se javio i Hrvoje Zekanović: “Neke korespodencije su sporne, druge nisu, ima jedna koja kaže ‘Dragi Dragane toliko si mi drag’, ‘Draga Dalijice, jedva čekam da te uberem’. Orešković je klečala pred Kovačevićem iz Janafa”. I on je dobio opomenu.

10:20 Dalija Orešković: Nećete izaći čista obraza

“Ovo je konačna linija podjele koju je stvorio HDZ, s jedne strane je interes, s druge građani koji su prezreni. Koalicijskim partnerima poručujem, posebno nacionalnim manjinama, ovaj razdor je nepomirljiv, ne možete glasati za Turudića i iz Sabora ostati čista obraza. HDZ provodi zločin protiv vlastite države, Hrvatska je pretvorena u kaljužu”, rekla je Orešković u stanci.

Na to se javila HDZ-ova Marija Jelkovac.

“Vas vodi mržnja prema HDZ-u, ja ću izaći iz Sabora čista obraza i glasati za Turudića, od Kovačevića ste primali novac, kako ćete vi izaći iz sabora”. HDZ-ovci redom napadaju Orešković da je vođena mržnjom.

“Jedina mržnja koja u Hrvatskoj postoji je koju HDZ pokazuje prema državi i građanima, Plenković isijava mržnju, ja Hrvatsku pokušavam obraniti od te mržnje”, odgovorila im je Orešković.

10:10 Peđa Grbin zakuhao: Neće vam proći

“Kriminalna organizacija od ranije poznata policiji bi da na čelo DORH-a bude osoba povezana s krim miljeom. Koga to iznenađuje? Mene ne, ali me grozi, odlučili ste srozati zemlju kada vam se broji sitno, u panici od onoga što vas čeka, kada sav vaš kriminal koji nije bio poznat krene izlaziti, želite se osigurati da vaš dečko bude na čelu DORH-a. On otvoreno laže, vjerojatno i vama kada ste na partijskim sastancima. On će odrađivati što tražite, e pa neće vam proći. Osigurali ste većinu, slomili ste ju, a i sami sebe, prije nekoliko dana su neki od vas po saborskim hodnicima kukali”, rekao je Grbin pa se nastavio derati nakon što mu je isteklo vrijeme.

Na to je ustao Josip Đakić.

“Tko o čemu, Peđa o poštenju, zar vas nije sram govoriti da je netko kriminalac. Kome ste vratili 7 tisuća eura u Sabor? Vi ste prvi na redu kada se promijenili državni odvjetnik”. Marko Pavić je Grbinu poručio da

Katarina Peović: “Nije čudno da se Đakić mašio u obranu Turudića, poznato mu je kako je legalizirao srpsku imovinu, Đakić i sinovi prijete i imaju presude u Virovitici, to su mu prijatelji”.

10:08 Vidović Krišto: Gdje su Plenković, Skejo i Turudić?

Vidović Krišto javila se s povredom poslovnika.

“Nisu se stekli uvjeti za glasovanje. Nema Plenkovića, Skeje ni Turudića, a Plenković kaže da su njih četvorica na braniku Hrvatske”, rekla je i dobila opomenu.

10:00 Sve je spremno za početak sjednice

Da bi Turudić bio imenovan bit će dovoljno da dobije glasove 39 zastupnika, uz uvjet da Sabor ima kvorum, odnosno da u dvorani bude 76 zastupnika.

09:40 Incident na Markovu trgu, napao Možemovce

Možemovci su noć proveli na Markovu trgu, a jutros im je nepoznati muškarac prišao i počeo ih vrijeđati, a jednog člana je i fizički napao.

“Tko vas je financirao u Zagrebu? Prevarili ste narod, nisam ja plaćen majmune, vi ste plaćeni, konjino jedna. Ljudi vide da Saucha diže ruku za vas, vi ste financirani Soroševim novcem, isti ste ko i Plenković, Plenković je doveo Tomaševića na vlast, sve je laž. Kada dođe Benčićka na vlast neće dirati Plenkovića”, vikao je muškarac.

08:00 Glavašević: HDZova korupcija je jedina tema

Saborski zastupnik Bojan Glavašević komentirao je aferu oko izbora Ivana Turudića za šefa DORH-a i cijelu političku situaciju u ovom trenutku.

“Kako izgleda Plenkovićeva stabilnost? Tako da nas je premijer posljednjih osam godina vodio iz afere u aferu; HDZ je malo pomalo urušavao temelje naše demokracije, i s njime povjerenje građana u državu. I sada, prije izbora, kada bismo trebali razgovarati o politikama, o viziji Hrvatske za deset ili pedeset godina, nema prostora za to. HDZova korupcija je jedina tema”, piše Glavašević. “Zato je promjena vlasti preduvjet za pomicanje s mrtve točke. A za promjenu vlasti trebamo izaći na izbore i glasati protiv HDZa. HDZ će učiniti sve što može da vas uvjeri da promjena nije moguća, da su svi političari poput njih. Ali nemojte da vas zastraši ili impresionira ta pravomoćno osuđena zločinačka organizacija. Nema mjesta za defetizam ili gubljenje nade. Umjesto toga, izađite na izbore. Nagovorite još neke ljude da izađu. Neodlučnima objasnite da je odluka jednostavna: ili Hrvatska ili HDZ. Tako se radi promjena. Glas po glas”, napisao je.

07:05 Možemo proveli noć na Markovu trgu

Zastupnici stranke Možemo su u znak prosvjeda zbog Turudićeva imenovanja na Trgu svetog Marka proveli cijelu noć, te pozvali građane da im se pridruže. Oni su prosvjed počeli jučer oko 11 sati i najavili da će tamo biti sljedeća 22 sata. Više pročitajte OVDJE

Sliku s prosvjeda Benčić je objavila oko 3.30 sati ujutro. “Pola 4…svježi ko rosa!”, napisala je.

07:00 Plenković: Turudić ima podršku većine

Vlada pred Sabor izlazi s jedinstvenim stavom parlamentarne većine da će podržati Turudićev izbor, rekao je u utorak premijer Andrej Plenković nakon sastanka većine na kojemu je bio i Turudić. Oporba, koja je proteklih dana kritizirala Turudićev izbor, u utorak je ponovila svoje zamjerke, te pozvala vladajuće da odustanu od izbora.

Dobili smo puno jasniji uvid u moralni, politički pa i pravosudni profil kandidata za glavnog državnog odvjetnika, poručili su iz oporbe nakon što je u javnost proteklih dana iscurila Turudićeva prepiska s bivšom zastupnicom i državnom tajnicom Josipom Pleslić (bivša Rimac).