Turudić komentirao prijavu suda zbog druženja s Mamićem: ‘Postoji jasan motiv’

S Vrhovnog suda je priopćeno da je predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske 14. veljače, uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, podnio nadležnom sudačkom vijeću pritužbu protiv suca tog suda Ivana Turudića zbog povrede Kodeksa sudačke etike.

“Naime, prema izjavama proizlazi da se sudac Turudić više puta sastajao s osobom protiv koje je pokrenuta istraga čime je po ocjeni predlagatelja prekršio Kodeks sudačke etike.

Napominjemo da je proces izbora Glavnog državnog odvjetnika u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora. Međutim, sve dok Glavni državni odvjetnik ne stupi na dužnost na koju je izabran on je do tada sudac i za ocjenu postupaka suca nadležna je isključivo sudbena vlast (predsjednici sudova, sudačka vijeća i Državno sudbeno vijeće)”, stoji u priopćenju koje je medijima dostavljeno s Vrhovnog suda.

RTL Danas je tražio je komentar Ivana Turudića, no on je poručio da prijavu ne želi direktno komentirati.

No, podsjetio je na slučaj predsjednika Vrhovnog suda, Radovana Dobronića. Protiv njega je naime 2020. pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja sudačke dužnosti. I tada je DSV rekao da će slučaj neće presuditi do u periodu imenovanja predsjednika Vrhovnog suda RH da ne bi utjecali na postupak izbora.

Turudić je kasnije ipak potvrdio da je pritužba podnesena zbog njegovog susreta sa Zdravkom Mamićem prije devet godina, piše N1, istaknuvši da je riječ o još jednom pokušaju njegove difamacije, koji je očekivan.

”Postoji jasan motiv i datum donošenja ove odluke”, naglasio je Turudić. Komentirajući priopćenje prema kojem je predsjednika VKS-a Željka Horvatovića pritužbu podnio uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Turudić je rekao kako je nevjerojatno da predsjednik VKS-a traži suglasnost za pritužbu od predsjednika najvišeg suda bez ikakvog zakonskog uporišta.

“Njemu nikakva suglasnost predsjednika Vrhovnog suda nije potrebna. Ne znam zašto to čini, ne znam čini li to kako bi se opravdao pred nekim jer možda intimno drži da je taj zahtjev neosnovan, ali to prepuštam njemu i predsjedniku Vrhovnog suda”, rekao je.









Tvrdi i da je Horvatović ranije govorio da je pod silnim pritiskom kako predsjednika Vrhovnog suda tako i drugih ljudi koje ne želi imenovati. “To su po prirodi stvari osobe koje su bliske predsjedniku Vrhovnog suda i njegovi ledolomci koji su mu pomogli u imenovanju”, nadodao je.