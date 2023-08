Vojska u blizini granice s Poljskom: Nešto se događa u Bjelorusiji, Litva i Poljska na iglama

Kako je izvijestio regionalni guverner Pavlo Kirilenko, Ruske rakete u ponedjeljak navečer dva puta su pogodile središte ukrajinskog grada Pokrovska, a u napadima je poginulo osam ljudi, uključujući pet civila, dok je u regiji Harkiv od ruskih napada smrtno stradalo dvoje ljudi.

Svjedoci napada rekli su Reutersovom snimatelju kako je drugi projektil doletio 40 minuta nakon prvog, pri čemu je ubio i ozlijedio one ljude su reagirali nakon prve eksplozije.

The Russians hit a restaurant where foreign mercenaries and NATO personnel gather in Krasnoarmeysk (Pokrovsk) Ukraine.

So far there are 5 dead and 31 injured. pic.twitter.com/YN3g2eW7Un

