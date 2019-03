UŽASNO OTKRIĆE: Djeci čupali srca zbog žrtvovanja bogovima, pronađene kosti!

Tijela djece od pet do 14 godina i ljama pronađeni su na nalazištu Huanchaquito-Las Llamas u Peruu. Područje je bilo dio carstva naroda Chimu, dominantne kulture uz peruansku obalu prije nego što su ih porazile Inke.

Excavation of the Huanchaquito-Las Llamas site, #Peru, reveals remains of victims of largest ever child – and llama – ritual sacrifice in the New World; ritual may have been in response to major rainfall and flooding event #archaeology https://t.co/oCaMjm6250 pic.twitter.com/1viJ09mpBE — PLOS ONE (@PLOSONE) 6 March 2019

Arheolozi su na nalazištu radili putnih pet godina i otkrili stotine tijela pokopanih na području veličine 700 četvornih metara.

Radi se o najvećem poznatom žrtvovanju djece u Novome Svijetu, tvrde stručnjaci.

Tragovi rezova na kostima i razmještena rebra sugeriraju da se djeci i ljamama otvarao grudni koš kako bi im se mogla ukloniti srca.

Archaeologists unearthed nearly 140 child skeletons at a burial site in Peru last year. “What we seem to have at Huanchaquito-Las Llamas is a sacrifice to stop torrential rains, flooding and mudflows.” https://t.co/CIeiFzOPlY — The New York Times (@nytimes) 7 March 2019

Debeli sloj blata iznad pronađenih kostura sugerira da je žrtvovanju prethodila velika oluja, poplava i klizišta, što je moguće potaknulo pokolj da se zadovolje bogovi i zaustavi nevrijeme, piše u Plosu.

Američki arheolog John Verano, član skupine koja je istraživala nalazište, kaže da su ‘svi bili iznenađeni otkrićem’.

“U etnopovijesnim izvorima nije bilo nikakvih sugestija da je bilo ovolikog žrtvovanja djece ili životinja “kazao je.