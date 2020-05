Nakon koronavirusa Švedsku zadesila nova katastrofa! Sjever zemlje pogodio vrlo jaki potres

Potres magnitude 4,1 stupnja pogodio je najveći svjetski rudnik željezne rude koji je smješten sjeverno od Arktičkog kruga.

Potres je zabilježen u ponedjeljak u tri sata ujutro. Epicentar potresa bio je tri kilometra izvan Kiruna na sjeveru Švedske. Švedska seizmička državna mreža (SNSN) izvijestila je da se radilo o potresu magnitude 4,1, piše High North News.

Ovo je jedan od jačih potresa, a najjači ikada zabilježen u Švedskoj dogodio se 2008. godine i bio je jačine 4,3 stupnja, piše Daily mail.

Potres je na nekoliko mjesta oštetio rudnik u kojem se u tom trenu nalazilo 13 radnika, ali nitko nije ozlijeđen. Rudnik je brzo evakuiran i svi radovi su zaustavljeni.

Last night earthquake in #Kiruna, most powerful in #Sweden in 12 years and close to a large mine https://t.co/0pFnF9COl4

— EMSC (@LastQuake) May 18, 2020