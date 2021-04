‘Samo u tvojim snovima, prijatelju!’ HDZ SUTRA PREDSTAVLJA KOALICIJU ZA ZAGREB. Urnebesno je pročitati što su koalicijski partneri pisali o Filipoviću

Autor: M.V.

Prije nešto više od dva mjeseca, potpredsjednica zagrebačkog HSLS-a, Saša Poljanec Borić na svom Facebook profilu oštrim je riječima popratila kandidaturu, ali i medijske istupe HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Zagreba, Davora Filipovića. Istaknula je tada kako “nema čovjek šanse” te kako su “svi koji su objavili kandidaturu, bolji kandidati od ovog”. Štoviše, gostovanje Filipovića u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, gdje je rekao kako “tricom u zadnjoj minuti dobiva u Zagrebu”. Poljanec Borić to je popratila riječima: “Samo u tvojim snovima, prijatelju (Only in your dreams buddy). HDZ je ovom kandidaturom, alkarskim rječnikom rečeno, pogodio u ništa”.

Danas pak iz zagrebačkog stožera HDZ-a stiže poziv na predstavljanje koalicijske liste istog tog Filipovića s HSLS-om te Hrvatskom strankom umirovljenika (HSU).

Po odgovor o tome što se u posljednjih nekoliko mjeseci dogodilo, uputili smo se upravo kod Filipovićeve, kako se sada čini, bivše najveće kritičarke.

’Kompetentan kandidat’

Govori nam kako se promijenila retorika, odnosno ista se poboljšala, a kandidat HDZ-a, Filipović (op.a), pokazao se spremnim distancirati od politike Bandić Milan 365–Stranka rada i solidarnosti. “Spreman je napustiti financijske dubioze povezane s nekoliko mandata Milana Bandića”, rekla nam je pa dodala kako se fokusirao na fiskalnu i financijsku politiku, ali i na pitanje odgovornog upravljanja sredstvima Fonda za solidarnost.

“Kompetencije kandidata dobre su”, govori pa dodaje kako je HDZ preuzeo politike koje su u fokusu HSLS-a, a to je transparentnost financija. Podsjeća potom kako je HSLS-ovac, Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara tu istu transparentnost uveo u samom Bjelovaru, a taj model preuzimaju i brojni drugi gradovi u Hrvatskoj, kako tvrdi.









Upravo takve politike, zaključuje, uvest će Zagreb i Hrvatsku u stanje modernosti i stanja kakvo dijele države Europske Unije.