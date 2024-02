Rimac upozorila šeficu Uskoka: ‘Ne otvarajte moje mobitele i računala, niste svjesni što ćete naći’

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Tada još moćna HDZ-ova državna tajnica Josipa Rimac, koja se sada preziva Pleslić, uhićena je krajem svibnja 2020., a ovih dana u medijima čitamo poruke što ih je godinama prije toga razmjenjivala s Ivanom Turudićem, novoizabranim glavnim državnim odvjetnikom. Premijeru Andreju Plenkoviću i saborskoj većini te poruke koje pokazuju političku povezanost Turudića s HDZ-om te nevjerojatan niz mogućih manipulacija povjerljivim informacijama iz pravosudnog sustava nisu zasmetale.

Samo su odmahnuli rukom i odabrali Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Poznato je otprije da mobiteli i računala Josipe Pleslić ex Rimac sadrže brojne poruke, među kojima su i one u kojima se spominje AP, a sada je jasno da je stotine poruka razmijenila i s Turudićem.

Doznali smo novi detalj iz ove istrage koji baca zanimljivo svjetlo na slučaj Josipe Rimac. Prema našim informacijama, nedugo nakon uhićenja Rimac je tadašnjoj ravnateljici USKOK-a Vanji Marušić sama potvrdila da su njezini mobiteli i računala svojevrsna bomba.

‘Ne otvarajte moje mobitele i računala’

“Ne otvarajte moje mobitele i računala, niste ni svjesni što ćete pronaći”, poručila je Pleslić ex Rimac šefici USKOK-a. No istražitelji je nisu poslušali. Prema propisanoj proceduri, pretražili su joj i mobitele i računala. Iz njih je izvučeno više od 300 tisuća poruka i ostalog materijala. Cijeli sadržaj zauzeo je gotovo milijun stranica, koje su istražitelji nastavili pretraživati.

Poznato je da je Josipa Pleslić ex Rimac optužena za namještanje prolazaka na državnim stručnim ispitima, muljaže tijekom projekta vjetroparka Krš-Pađene, korupciju u postupku izmjena uredbe koja je trebala pogodovati određenim stočarima…

Suđenje joj, međutim, još nije počelo iako su se brojni okrivljeni već nagodili s tužiteljstvom, odnosno priznali krivnju za ulogu u koruptivnoj mreži oko Josipe Pleslić ex Rimac. Za većinu optužbi temelj su upravo poruke izvučene iz mobitela Josipe Pleslić ex Rimac, ali i njezini razgovori tajno snimljeni prije nego što je pronašla bubu u svom automobilu i shvatila da je tajno prate i nadziru.

Više vještačenja

Otad su poruke uz pomoć kojih istražitelji pletu mrežu optužbi samo izlazile iz njezina mobitela. Ipak, dio ih nikada nije ugledao svjetlo dana, već su čuvane na CD-ovima i na osnovi njih su, kako je potvrdio sam USKOK prije točno godinu dana, i dalje vođeni izvidi. Potvrdili su tada i koliko su poruka pronašli u mobitelima Josipe Pleslić ex Rimac i njezinih suokrivljenika.









“U kaznenom predmetu protiv okrivljene J. R. i drugih osoba, pretražena su 22 mobitela, 68 USB memorijskih uređaja, 23 računala, više DVD i CD medija koji su oduzeti tijekom pretraga osoba, domova i drugih prostora, te su pretraženi i serveri u nekoliko ministarstava. Primjerice, pojedina izvješća o izvršenoj pretrazi sadržaja u samo jednom mobitelu iznose više od četvrtine milijuna stranica, dok sadržaj drugog mobitela sadrži gotovo milijun stranica.









Na temelju rezultata, naglašavamo, dosadašnjih izvida, USKOK je u odnosu na kaznena djela i njihove počinitelje za koja su do sada prikupljeni dokazi, koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje, pokrenuo istrage koje su proširivane u više navrata i tijekom kojih je ispitano preko dvije stotine svjedoka, prikupljena je i analizirana opsežna dokumentacija te je provedeno više vještačenja. Po okončanju istraga podignute su tri optužnice protiv ukupno 41 osobe (među kojima su i najviši državni dužnosnici) te je do sada doneseno 12 osuđujućih presuda. Imajući u vidu opsežnost dokaznog materijala, u kojem je i više od tri milijuna stranica digitalne komunikacije i dokumenata pronađenih pretragama elektroničkih uređaja i servera, izvidi se i nadalje kontinuirano provode radi utvrđivanja i drugih eventualnih kaznenih djela i njihovih počinitelja”, naveli su tada.

Česti kontakti

Jesu li izvidi u međuvremenu okončani, USKOK ovih dana, otkako su u fokusu javnosti poruke Turudića i Rimac, nije obznanio. Doduše, iz svega onog što se moglo pročitati u komunikaciji novog glavnog državnog odvjetnika i ondašnje HDZ-ove državne tajnice proizlazi da su njih dvoje doista često bili u kontaktu u vezi s aktualnim pravosudnim zbivanjima. Komunicirali su tako o postupku Anne Marije Radić, koja je osuđena jer je pogodovala Josipi Rimac u vezi s nekretninama u Kninu. Razgovarali su o napredovanju sutkinje Ane Jeleč Pecirep. Turudić je Josipi Rimac javio i da neće biti privođena u istrazi koja je protiv nje vođena zbog nekretnina u Kninu…

Jesu li istražitelji iz toga mogli osumnjičiti Josipu Pleslić ex Rimac za trgovinu utjecajem? Pitanje je to koje se ovdje postavlja tijekom čitanja poruka što ih je razmjenjivala sa sucem Turudićem. Iz svega je jasno da je koristila svoj politički utjecaj, ali evidentno i prijateljstvo s Turudićem kako bi došla do informacija ili pak osigurala za njega političku podršku pri odabiru na čelnu poziciju Županijskog suda u Zagrebu. Gurala je i sutkinju Jeleč Pecirep…

Što je Turudić radio nakon poruka i susreta s Josipom Pleslić ex Rimac u ovom se trenutku ne zna. Je li zlorabio svoju funkciju na čelu suda također nije poznato. On uvjerava da joj nije pogodovao ni na koji način, dok istražitelji dokaze o njegovim reakcijama na zahtjeve Josipe Pleslić ex Rimac nemaju. Da su ranije pronašli način da zavire u Turudićev mobitel ili da na Županijskom sudu u Zagrebu pronađu nekoliko svjedoka koji bi posvjedočili o njegovim mogućim zloporabama, mogli su pokušati pokrenuti postupak protiv njega.

Čudan odgovor

Josipa Rimac čak tvrdi da su je istražitelji nagovarali da svjedoči protiv Turudića, no ona je to, navodno, odbila. Bilo kako bilo, poruke koje je razmjenjivala s Turudićem dosad su bile pohranjene na CD-ovima u sudskim spisima koji su u međuvremenu stigli do Županijskog suda u Zagrebu. Kopirali su ih brojni sudionici postupka, a tražilo ih je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Zanimale su ih poruke koje je Marko Milić, glasnogovornik Vlade, slao ondašnjem šefu Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću. Iz tih se poruka naslućivalo da je Milić gurao svog prijatelja u Hrvatske šume, zbog čega je protiv njega Povjerenstvo i otvorilo predmet. Tada je postalo jasno da, osim poruka koje su dokazi u postupcima protiv Josipe Rimac, ima i onih koje još nisu službeno priložene uz optužbe, već istražitelji, kako su sami potvrdili, provode izvide ne bi li otkrili moguća nova kaznena djela. Povjerenstvo je od USKOK-a zatražilo te poruke, no dobili su pomalo čudan odgovor da se one više ne nalaze u USKOK-u, nego na Županijskom sudu u Zagrebu.

Povjerenstvo je zatim dopis poslalo i Županijskom sudu u Zagrebu, s kojeg su im odgovorili da nemaju ispis Milićeve komunikacije s Jakupčićem, nego cijeli sadržaj Jakupčićeva mobitela pohranjen na CD-ovima. Sucima, zanimljivo nije palo na pamet pregledati CD-ove i izdvojiti Milićeve poruke, a Povjerenstvo, kako doznajemo, naknadno više nije ni tražilo sporne poruke.

Među svim tim porukama su i ove koje je Josipa Pleslić ex Rimac razmjenjivala s Turudićem. I one se nalaze na CD-ovima koji su sada dostavljeni medijima ne bi li se njihovom javnom objavom prokazalo Turudića, odnosno dovelo u pitanje njegovu neovisnost.

Specifičan način

Iako poruke ozbiljno ugrožavaju Turudićev sudački i ljudski integritet koji bi trebali biti neupitni kod glavnog državnog odvjetnika, Vlada Andreja Plenkovića nije odustala od njega kao kandidata.

Ljudi iz pravosudnog sustava ukazuju i na to da je sam sustav donekle kriv što je Josipa Rimac stasala u tako moćnu personu te na sebe navezala i Turudića koji je sada imenovan glavnim državnim odvjetnikom. Svi se živo sjećaju kako je u siječnju 2016. USKOK, nakon žestokih trvenja među tužiteljima, objavio da protiv Josipe Pleslić ex Rimac i njezina tadašnjeg supruga neće podići optužnicu zbog muljaža sa stanom u Kninu. Optužena je samo Anna Marija Radić, bivša ravnateljica Uprave za područja posebne državne skrbi Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, koja je na kraju i pravomoćno osuđena za nezakonito dodatno stambeno zbrinjavanje Rimčevih.

Ni dan danas nije jasno kako se Josipa Rimac tada izvukla od optužbi, što joj je omogućilo da nastavi političku karijeru i ojača svoju moć sve do strmoglavog “pada”, sredinom 2020. godine.

Upravo u tom periodu intenzivno se dopisivala s Turudićem, koji pak sad uvjerava da su njih dvoje samo dobri znanci. Poruke u kojima ga naziva “radošću” banalizira do te mjere da ističe kako ona ima specifičan način komunikacije, a Plenković ustraje u objašnjenima da se sve to događalo ranije. Sada je valjda sve super. Turudić će povesti DORH u nove postupke u kojima, sasvim izvjesno, neće više biti Josipe Rimac. Možda bude netko drugi čije su poruke na onih milijun stranica sadržaja njezina mobitela.