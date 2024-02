Gjenero spominje izrazito opasnu Milanovićevu osobinu: Sudac Turudić čeka ‘presudu’ i pamti dugove

Autor: Lucija Brailo

Nakon što su objavljene poruke koje su razmjenjivali bivša ‘kninska kraljica’ Josipa Pleslić, nekad Rimac i kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić, prašina se ne sliježe. Plenkovića u srijedu čeka teška odluka – ustrajati u svom izboru, unatoč difamaciji njegovog kandidata ili pak odustati od njega, što će zasigurno povući negativne posljedice.

Da je situacija u kojoj se premijer našao za njega zapravo ‘lose – lose’ situacija, smatra politički analitičar Davor Gjenero, koji nam je kazao kako će Plenković ovdje izgubiti što god učini. Ako odustane od Turudića, koristit će se argument da je slabiji, da je izgubio u borbi s opozicijom, a ako ustraje u izboru će se difamirati, smatra analitičar. S druge strane, ugledni odvjetnik Zvonimir Hodak smatra kako će Plenković na koncu ipak odustati od Turudića.

“Ovo je sve sada na razini ‘rekla-kazala’, ne zna se. U srijedu Plenković mora donijeti tu odluku, a po meni su male šanse da Turudić ostane na toj poziciji jer velika se buka digla”, kaže Hodak.

‘HDZ sigurno ima dugove i političke obaveze prema Turudiću’

Gjenero pak tvrdi kako uopće ne razumije odluku premijera Plenkovića da kandidira Turudića za državnog odvjetnika.

“Turudić nije tip javnog aktera na kakav smo inače navikli da ih Plenković bira. On je čovjek koji je vezan za HDZ, ali uz stari HDZ, a ne onaj što je kao reformističku, centrističku stranku pokušavao napraviti Plenković. Dok je stranku vodio Tomislav Karamarko, on je slovio kao realan kandidat za ministra pravosuđa. Kad je Most izašao iz Vlade, u prvoj Plenkovićevoj postavi, na mjestu ministra pravosuđa se našao Bošnjaković, političar koji se afirmirao u Vladi Jadranke Kosor. Dakle, centristički politički akteri, takva su bila sva imenovanja.”









Međutim, ono što javnost ne zna i što joj nije poznato su zakulisne igre i mogući razlozi zbog čega se Plenković u osjetljivo predizborno vrijeme odlučio za kandidata kao što je Ivan Turudić.

“HDZ sigurno ima dugove i političke obaveze prema Turudiću, ali ne vidim koje su to obaveze Plenkovića prema njemu i čini mi se da takvim odabirom Plenković sebi sužava manevarski prostor. Naime, on je kupio ovih osam godina dio tradicionalnog HDZ-ovog elektorata koji se odlijevao prema desnim populističkim opcijama, ali je to do neke mjere kompenzirao prodorom u politički centar. U političkom centru, odabir Turudića za glavnog državnog odvjetnika neće biti dobro vrednovan”, smatra Gjenero i dodaje:

“S druge strane, sve ovo što smo sada saznali o Turudiću nije nešto što je izravno optužujuće za njega, ali je izrazito difamatorno i utječe na percepciju tog aktera u javnosti i na njegov javni utjecaj i ugled. Sigurno je da se od aktera u pravosudnom sustavu ne očekuje niti intimizacija s ljudima iz političke arene, a pogotovo ne s junacima iz crne kronike.”









Turudić i crna kronika

Gjenero napominje kako se o Turudiću u kontekstu crne kronike počelo govoriti još 2005. godine i to se stalno svako malo ponavlja.

“To ne znači da itko smije reći da je taj čovjek korumpiran jer to ne možemo dokazati, ali je očito da njegov ugled i javno ponašanje nisu u skladu s onim što se očekuje od visokih državnih funkcionera.”

Analitičar misli kako bi ustrajanje na ovom odabiru bilo izrazito štetno za premijera i njegov krug u HDZ-u, kao proeuropski centristički krug, no i da smo u ovoj sagi o Turudiću saznali još nešto: “Da trenutni predsjednik RH, Zoran Milanović, koji je dok je bio premijer izrazito zloupotrebljavao sustav tajnih službi, tajnih nadzora, ništa nije promijenio u svom političkom karakteru i da je nastavio kao predsjednik sada u situaciji u kojoj je ocijenio da mu može donijeti političke bodove, iskoristio i reciklirao informacije koje je dobivao u vrijeme dok je bio premijer.

“Ono što je problematično kod njegovog korištenja tajnih službi je da on podatke koje dobiva ne koristi za ustrajanje na načelu nulte tolerancije prema korupciji, nego za svoje osobne političke probitke i za izvlačenje tih podataka u situaciji kad su oni potrebi u političkoj borbi. To je izrazito opasna osobina, pogotovo kad obilježava nosioca najviše nevladavinske pozicije u političkom sustavu, što govori da su ambicije trenutnog predsjednika daleko veće od obnašanja te dužnosti”, kaže Gjenero.

‘To je Pandorina kutija’

Hodak pak smatra kako unatoč buci koja se digla oko svega je da je ta veza između pravosuđa i politike u Hrvatskoj toliko jaka da bi “puno više ljudi trebalo biti u brizi za svoju karijeru kad bi se doznalo koje su sve veze između sudaca, tužitelja, stranaka HDZ-a i SDP-a i tako dalje”.

“To je Pandorina kutija, ne zna se što će biti sljedeće što će iz nje izaći, ali u svakom slučaju neće biti dobro za hrvatsko pravosuđe, a prije svega za Hrvatsku”, kaže Hodak.

Gjenero zaključuje: “Moram priznati da sam bio uvjeren da je to kandidiranje Turudića za državnog odvjetnika bila lukava politička igra u kojoj bi se zapravo omogućio relativno miran izbor nekog od drugog kandidata za tu poziciju, dok su sve strijele iz opozicije letjele na Turudića. Međutim, kad je premijer objavio na sjednici Vlade da je Turudić jednoglasno izabran za kandidata, pokazalo se da to očito nije bio lukavi politički manevar. Sad će povlačenje Turudića značiti određenu političku štetu za Plenkovića.”