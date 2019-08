Srbi trljaju ruke: ‘Kad se Albanci odcijepe, Crna Gora će se ujediniti sa Srbijom i Republikom Srpskom!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Kontroverzni srpski analitičar Aleksandar Raković u emisiji ‘Zeta press’ na Youtube kanalu Zeta pod, analizirao je stanje u Crnoj Gori.

“To što ostane od Crne Gore, kad je Albanci kao koalicijski partneri i saveznici Mila Đukanovića razbiju po istočnom obodu, ući će u srpsku federaciju sa Srbijom i Srpskom na ravnopravnim osnovama”, smatra Raković.

Dodaje da se Srbi u Crnoj Gori ne trebaju miješati u buduće sukobe Đukanovićeva režima i Albanaca, već trebaju gledati svoja posla.

Istaknuo je da Srbe u Crnoj Gori ne treba zanimati to što će Albanci odvojiti prostor od Ulcinja do Rožaja jer je to između njih i crnogorskih konvertita:

“Važno je, ako dođe do spora između Đukanovićevih konvertita i Albanaca, da Srbi uopće u tome ne participiraju. Što god da se događa između Crne Gore i Albanaca, nije srpska stvar. Konvertiti u Crnoj Gori doživjet će da im Albanci odcijepe dio od Ulcinja do Rožaja jer vidimo da su oni već počeli “jačati mišiće” u Crnoj Gori. Odlaskom Albanaca iz Crne Gore i odcjepljenjem tog dijela Crne Gore, Srbi će imati većinu u Crnoj Gori i pobjeđivat će na svim izborima. Đukanovićeva igra da sve integrira protiv Srba i Srbije, obit će mu se na kraju o glavu”.

Raković je naglasio da Đukanović slijedi korake Ante Pavelića i obrazloženja kojima je on “opravdavao istjerivanje Srpske pravoslavne crkve iz NDH i Đukanovićeve Crne Gore.”

“Istovjetne poteze koje je Ante Pavelić vukao 1942. godine s Hrvatskom pravoslavnom crkvom čini današnji režim u Podgorici, koji namjerava uraditi to isto s tzv. Crnogorskom pravoslavnom crkvom”, zaključio je Raković.