PUPOVAC KONAČNO PROGOVORIO: ‘Nije se smjelo dogoditi da Vučić ne može doći u Jasenovac’! Beograd ipak priznao grešku: ‘Tražimo službeni termin’

Autor: L.B.

Nakon odluke hrvatskih vlasti da u nedjelju zabrane predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da privatno posjeti Jasenovac i Pakrac, što je prethodno javio samo predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu, kojega je pozvao da mu se pridruži, rekavši mu da o njegovom posjetu obavijesti hrvatsku vladu, ako smatra da je potrebno, reakcije se ne smiruju.

Naime, nakon što im je Pupovac priopćio Vučićevu poruku, u hrvatskoj su Vladi ostali konsternirani načinom na koji je srpski predsjednik planirao napraviti kaos u Hrvatskoj i zabranili mu posjet. Plan mu je bio bez službene obavijesti hrvatskim vlastima, bez koordinacije s veleposlanstvom, prijeći granicu iz Bosne i Hercegovine, odnosno njezina entiteta Republike Srpske i doći oko 11 sati u Jasenovac, a potom oko 14 sati i u Pakrac.

Iz vlade su neslužbeno naveli da Vučić nije poštovao nijedan protokol, da je sve htio napraviti mimo procedura i pravila o diplomatskim odnosima te da je sa svojim TV ekipama htio prijeći hrvatsku granicu i ovdje raditi što želi. Jasno su mu poručili da ideja “srpskog sveta” ovdje neće proći.





14:45 Dodik: ‘Odluka hrvatskih vlasti neprihvatljiva i loša po buduće odnose dvaju naroda’

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik odluku hrvatskih vlasti o zabrani dolaska Aleksandru Vučiću u Jasenovac neprihvatljivom i lošom po buduće odnose dvaju naroda.

“Srbi i Hrvati su imali tešku prošlost. I jedni i drugi zaslužuju bolju budućnost. Ovako kako su postupile hrvatske vlasti nije zalog takve budućnosti”, rekao je Dodik, pa dodao:

“Regionalna suradnja i dobrosusjedski odnosi ne grade se zabranama već pruženom rukom. Zato je odluka hrvatskih vlasti neprihvatljiva i neshvatljiva”, rekao je čelnik bosanskohercegovačkih Srba.

Ustvrdio je i kako je Vučić prvi predsjednik Srbije koji je u svom mandatu izrazio želju položiti vijenac u Јasenovcu te da je u toj namjeri zaustavljen.









14:00 Obraćanje Milorada Pupovca

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kojem je navodno Vučić javio da dolazi u ‘privatni posjet’, vladi je prenio informaciju da predsjednik Srbije Vučić namjerava danas stići u Jasenovac, dao je izjavu na konferenciji za medije.

“Do ovakve situacije i do ovakvog odlučivanja nije smjelo doći. Nije se smjelo dogoditi da predsjednik Srbije ne može doći u posjetu Jasenovcu. Nije se smjelo dogoditi da se traže alternativni način kako da se taj posjet osigura i prođe u redu. Postojala je u dva navrata komunikacija kad bi se to trebalo dogoditi, pa je odgođeno. Ovaj put nije bilo komunikacije, moj pokušaj za tu komunikaciju je propao.









Ovo nije mali povod. Ovo je osjetljivo pitanje, traumatično i bolno pitanje. Plašimo se da zbog ovoga ionako loši odnosi između Hrvatske i Srbije ionako mogu biti pogoršani”, naveo je Pupovac.

Dodao je kako bi komunikacija sad mogla biti još gora nego što je sada te da ovo pokazuje odsustvo želje da se ovakve stvari ne događaju.

“Jasenovac je mjesto za iskazivanje pijeteta strašnom zločina i strašnom broju žrtava, gdje se gradi pomirenje, naročito između Hrvata i Srba, naročito nakon novih žrtava u ratovima 90-ih. Ovo što se dogodilo je posljedica nedovoljnog shvaćanja o tome što je Jasenovac i nedovoljnog slušanja nas kad su u pitanju jasenovačke i sve druge žrtve.

Nadam se da nakon ovoga sve ono što je bilo posloženo kao iskorak u odnosima između Srbije u Hrvatske, u pravima manjina u Hrvatskoj i Srbiji neće biti potrgano. A slonova je mnogo. Pozivam sve da spriječe daljnju eskalaciju i da udahnu duboku prije nego što krenu u bilo koji verbalni ili politički korak koji može teško narušiti ionako narušene odnose i pozivam sve da se, u što kraćem mogućem roku, posvete komunikacije i da slušaju one koji su dobre vjere i volje.

Rat je podijelio Hrvate i Srbe, sad ih je nova svjetska konfrontacija dodatno podijelila. Trebalo bi učiniti sve da nitko ne bude politička žrtva toga, posebno ne pripadnici manjina, posebno ne obični građani. Nadam se da će se pretpostavka da se posjeta, privatna ili ne, dogoditi”, rekao je.

“Ovo za mene nije svakodnevna presica. Ja nisam jedan od onih političara koji mogu odgovarati na 150 pitanja, pogotovo na ovu temu. Zašto je ovdje izostala komunikacija, ne znam. Vidio sam rizike koje to nosi i izložio sam se, ne prvi put. I znam da ću i nakon ovoga biti predmet obijesnih napada nekih ljudi s ove i one strane. Ali tako je s onima koji se kreću između dvije vatre”, ističe Pupovac koji nije negirao da je on vladi javio o Vučićevoj namjeri posjeta.

“Ja sam državni dužnosnik, ja nisam čovjek s ulice. I nisam od jučer u izgradnji srpsko-hrvatskih odnosa. Ja sam bio obaviješten i rekao sam jer sam htio spriječiti loše. Dogodilo se loše, a moglo se dogoditi još gore”, rekao je.

Na pitanje o stavu hrvatske vlade da je Vučićev posjet provokacija rekao je:

“Ja to ne znam, ja tog uvida nemam. Ne znam zašto baš sada i kako je odluka donesena. Dolazak predsjednika Srbije u Jasenovac ne bi smio biti provokacija. Ako je stanje odnosa takvo da se to može gledati kao provokacija, onda je problem stanje odnosa.”

Pupovac je unaprijed rekao da će odgovarati samo na dva pitanja i nakon ta dva pitanja presica je prekinuta.

13:57 Sadržaj diplomatskih nota: Srbi priznali pogrešku: ‘Molimo vas službeni termin’

Nezavisni srpski dnevni list Danas na uvid je dobio diplomatsku komunikaciju Hrvatske i Srbije o planiranom ‘privatnom posjetu’ predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Jasenovcu koji hrvatska strana nije dozvolila.

Najprije je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 15. srpnja uputilo notu veleposlanstvu Srbije u Zagrebu u kojoj obavještava ambasadu o razlozima zabrane Vučićeva dolaska, a nakon toga je uslijedila i nota srbijanskog ministarstva hrvatskoj ambasadi u kojoj se na početku izražava šok zbog hrvatske odbijenice, a zatim iznosi zahtjev za službenim posjetom Vučića Jasenovcu u bilo kojem terminu koji hrvatskoj strani odgovara u periodu do 22. rujna.

Sadržaj hrvatske note koji je prenio Danas glasi:

“Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izražava poštovanje Veleposlanstvu Republike Srbije u Republici Hrvatskoj te povodom informacije iz neslužbenih izvora o mogućem posjetu predsjednika Republike Srbije g. Aleksandra Vučića Republici Hrvatskoj, području Jasenovca i Pakraca, 17. srpnja 2022., ima čast istaknuti sljedeće:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske podsjeća da prilikom planiranja svakog posjeta stranih dužnosnika, vrijeme, priroda i program posjeta trebaju biti predmet službene komunikacije i dogovora obiju strana.

Činjenica da hrvatska strana nije službenim putem informirana o namjeri mogućeg posjeta Republici Hrvatskoj je neprihvatjiva.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova također ukazuje da posjet visokog predstavnika strane države Spomen-području Jasenovac ne može biti privatnog karaktera. U trenutku kada se stvore uvjeti za takav posjet, o kojem ovom prilikom nisu službeno informirane vlasti Republike Hrvatske, on će biti dogovoren uobičajenim diplomatskim kanalima.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu priliku da Veleposlanstvu Republike Srbije u Republici Hrvatskoj ponovi izraze svog osobnog poštovanja”, stoji u hrvatskoj noti.

List Danas prenio je i sadržaj diplomatske note koju je srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova nakon toga uputilo Veleposlanstvu RH u Beogradu.

“Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije izražava svoje poštovanje Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu i ima čast da, u vezi s notom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske broj 3611/2022 od 15. srpnja 2022. godine, priopći sljedeće:

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije je šokirano protupravnom, antieuropskom i anticivilizacijskom odlukom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske kojom se, na osnovu arbitrarno iskazane volje hrvatskih vlasti i grubo kršeći princip slobode kretanja, zabranjuje dolazak predsjedniku Republike Srbije u Jasenovac, na mjesto stradanja više stotina tisuća nevinih žrtava srpske, židovske, romske i drugih nacionalnosti. Namjera predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića bila je samo položiti cvijeće i zapaliti svijeću na svetom mjestu na kojem su tijekom Drugog svjetskog rata ubijene stotine tisuća Srba.

Povodom navoda iz spomenute note Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske da je posjet neprihvatljiv jer „hrvatska strana nije službenim putem informirana o namjeri mogućeg posjeta“, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije obavještava da je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić zainteresiran da obavi službeni posjet Spomen-području Jasenovac u bilo kojem terminu, u periodu do 17. rujna 2022. godine.

U dubokom uvjerenju da Republika Hrvatska, kao i Republika Srbija, najsnažnije osuđuje i gnuša se najodvratnijih zločina koje je nad srpskim narodom izvršila nacistička Nezavisna Država Hrvatska tijekom čitavog perioda svog postojanja, a čiju je kulminaciju predstavljao sustav koncentracijskih logora Jasenovac, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije očekuje omogućavanje neometanog posjeta predsjednika Republike Srbije ovom svetom mjestu i u tom smislu, od hrvatske strane očekuje da za tu priliku pruži odgovarajući tretman koji se odnosi na najviše strane dužnosnike, uključujući i sve potrebne sigurnosne aspekte”, navodi se u srbijanskoj noti.

13:15 Bijes u Beogradu ne jenjava

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Papić oglasio se na Twitteru oko zabrane Vučiću da mimo svih protokola dođe u Jasenovac.

“Ustaše mogu zabraniti dolazak Vučiću, ali ga nikada neće moći ušutkati. Za razliku od kukavičke ustaške Hrvatske, našu zemlju vodi hrabar, odlučan i dostojanstven predsjednik. Dok je Aleksandra Vučića bit će i istine i sjećanja na sve žrtve krvavih ustaških zločinaca”, napisao je Papić na svom Twitteru.

Oglasio se i Vladimir Đukanović, član Predsjedništva Srpske napredne stranke.

“Vučiću Hrvati brane da dođe u Jasenovac. U Drugom svjetskom ratu nije bio problem da Vučiće puste u Jasenovac, ali na klanje. Danas predsjednik Srbije ne može ni svijeću im zapaliti. Ne može ni stotinama tisušća drugih Srba koje je NDH pobila u Jasenovcu. Moderna NDH ne dozvoljava”, napisao je Đukanović.

12:05 Konferencija Ministarstva vanjskih poslova, Grlić Radman dao izjavu

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sazvao je izvanrednu konferenciju za medije u 12 sati.

“Prema neslužbenim informacijama doznali smo da bi predsjednik Srbije uz prethodni posjet Donjoj Gradini, da bi posjetio područje Jasenovca, Pakrac i ne znamo koja još mjesta. To smo saznali neslužbenim kanalima što je zapravo neuobičajeno u komunikaciji i taj izostanak službene komunikacije i diplomatske procedure smatramo da je neprihvatljiv. U petak poslijepodne smo uručili notu srbijanskom veleposlanstvu”, rekao je Radman, pa dodao:

“Podsjećamo da prigodom svakog posjeta stranih dužnosnika vrijeme, prigoda i plan posjeta trebaju biti dio dogovara dviju strana. Hrvatska nije informirana, to je za Hrvatsku neprihvatljivo i smatramo to nedobronamjernim. Mislimo da to nije iskreno, da to nije odavanje pijeteta”, dodao je Radman.

“Smatramo ovo provokacijom iz toga da žrtve nisu cilj, nego povod. Cilj je predstaviti srbijanskoj javnosti napore predsjednika Vučića, dobiti dodatne političke bodove u trenutku formiranja nove srbijanske vlade”, rekao je Grlić Radman.

“Gospodine, ovo nije odlazak na more. Predsjednik države je štićena osoba, takav dolazak zahtijeva angažman hrvatskih vlasti. Mi uvijek najavljujemo dolazak, to je ovdje izostalo. Ne može se samo tako prelaziti granica”, odgovorio je ministar na novinarsko pitanje o proceduri.

Povodom najave ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina koji je najavio u nedjelju da će od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni u posebni režim kontrole. Grlić Radman je Vulinove izjave nazvao skandaloznima.

Rekao je i da smo mi tolerantno društvo, ali da je ovdje prekršena procedura.

“Ne može se reći da je nekakav privatan posjet, posjet spomen području Jasenovcu, Pakracu… To je prostor koji je bio poprište velikih sukoba, oružane pobune prije 30 godina, ovdje se trebamo okrenuti prema budućnosti. Ono što gospodin Vulin izjavljuje to nije, to je vraćanje u prošlost”, rekao je.

Komentirao je i je li politika Hrvatske prema Srbije preblaga. “Nismo preblagi, nego smo korektni. Budući da Srbija ne želi surađivati, koristimo druge formate. Ne žele imati bilateralne razgovore, ja sam ih više puta najavljivao, ali za to mora postojati dijalog.”

“Mislim da je ovo jedan politički igrokaz kako bi se zadovoljila srbijanska vlada. Ovo je rezultat jedne nepotrebne nervoze, a mi nismo nervozni”, zaključio je ministar.

11:55 Reakcija Aleksandra Vučića: Živjet će srpski narod i nikada neće zaboraviti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon što mu je hrvatska vlada zabranila posjet Jasenovcu i to na Instagramu:

“Samo vi radite svoj posao! Živjet će srpski narod i nikada neće zaboraviti”, napisao je Vučić na svom Instagram profilu “buducnostsrbijeav”.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

11:45 Reakcija srpskog ministra vanjskih poslova Nikole Selakovića

Selaković je pokazao notu Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske o zabrani “mogućeg posjeta” Vučića Jasenovcu, koja je stigla prije dva dana.

“Dostavljena je nota ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, “izražava poštovanje i slijedom informacije o mogućoj posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske vrijeme i priroda posjeta moraju biti s poslovne strane. Također ukazuje da posjet visokog predstavnika strane države spomen području Jasenovac ne može biti privatnog karaktera” – pročitao je Selaković notu ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske.

Potom je Selaković rekao kako je srpsko ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo Hrvatskoj, ali je predstavnica Ambasade Hrvatske, kako je naveo, odbila primiti notu Srbije.

“Ministarstvo vanjskih poslova Srbije ima čast da u vezi s notom ministarstva vanjskih i europskih poslova Srbije od 15. srpnja 2022. godine priopći sljedeće: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije je šokirano protupravnom, antieuropskom i anticivilizacijskom odlukom kojom se na osnovu arbitrarno iskazane volje hrvatskih vlasti i grubo kršeći slobodu kretanja zabranjuje dolazak predsjednika Srbije u Jasenovac. Namjera predsjednika Srbije bila je samo da položi cvijeće i zapali svijeću”, istaknuo je Selaković i dodao:

“U prethodnih godinu dana zabilježeno je više od 700 ulazaka nosilaca diplomatskih putovnica Hrvatske u Srbiju bez ikakvih najava, uključujući i visoke dužnosnike.”.

Vučić je zainteresiran i za službeni posjet u bilo kojem terminu do 17. rujna 2022. godine, poručeno je Hrvatskoj.

“Nevjerojatno je da netko u polaganju cvijeća vidi kaos. Zamislite kaos koji bi nastao polaganjem cvijeća na mjestu najvećeg stradanja srpskog naroda u povijesti. Možda je kaos u tome što bi se tu nalazila traka crveno, plavo, bijele boje, a ne s hrvatskim rasporedom boja. Tamo su uvjerljivo najviše stradali Srbi. Ana Brnabić je rekla da je ovo ravno odluci da netko predsjedniku Izraela zabrani odlazak u Auschwitz i suglasan sam s tim”, zaključio je Selaković..

11:00 Reakcija srpskog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina

Prilično ljut, Vulin je u svome komentaru rekao da će od danas “svi dužnosnici hrvatske države, svi nosioci službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni na poseban režim kontrole”.

Tako je Vulin objavio kontramjeru hrvatskim vlastima, a potez hrvatskih vlasti kojim su Vučići uskratili dozvolu prelaska granice komentirao je riječima:

“Aleksandru Vučiću, unuku jasenovačke žrtve, nije dozvoljeno da se pokloni uspomeni na stotine tisuća zaklanih Srba, Židova i Roma. Predsjedniku Republike Srbije nije dozvoljeno da obiđe najveće srpsko stratište. Ustaše danas, članice Europske unije, ne vole da ih se podsjeća koliko su djece poklali”

Inače, Vučićev ministar Vulin, bez obzira na resor koji vodi, smatra se “ministrom za susjedne države”. Uvijek spreman na mrzilački ispad prema zemljama u srpskom okruženju, Vulin je ipak najpoznatiji po promicanju novokomponirane stare velikosrpske ideje ‘srpskog sveta’.

10:00 Reakcija srpske premijerke Ane Brnabić

Srpska premijerka Ana Brnabić u nedjelju ujutro je na Televiziji Pink potvrdila vijest o tome da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planirao privatni posjet Jasenovcu, o čemu smo pisali, a bez da je prethodno o tome obavijestio hrvatske vlasti. Umjesto toga, poslao je poruku Miloradu Pupovcu da će doći u Hrvatsku.

. Brnabić je rekla da je Vučić htio samo privatno položiti cvijeće jasenovačkim žrtvama te da će sada tražiti i službeni posjet Hrvatskoj.

“Ovo me zapanjilo. Još uvijek sam u šoku. Ovo je najveći skandal koji se dogodio u modernoj povijesti odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske, da se privatni posjet predsjednika Srbije mjestu najvećeg stradanja Srba okarakterizira kao pravljenje kaosa i da mu se zabrani posjet” – rekla je Ana Brnabić u emisiji Novo jutro na TV Pinku.

Dodala je i kako je, za nju, to prvorazredni skandal države članice Europske unije te usporedila to kao da je izraelskom predsjedniku zabranjen dolazak u Auschwitz. Rekla je i kako je Vučić i ranije htio doći u Jasenovac, ali da je bio zamoljen da zbog dobrih odnosa između Srbije i Hrvatske to odgodi.

“I on je to zbog dobrih odnosa i odgodio. A danas vidimo ovakvu reakciju. To je neshvatljivo. Kao što Jutarnji list piše, on je o tome obavijestio Milorada Pupovca, pa me sada zanima reakcija gospodina Pupovca. Što će on sada reći?”, rekla je srpska premijerka.