Pumpali Hrvaticama usnice bez odobrenja HALMED-a: ‘Obrade 50 klijentica i vrate se u Beograd’

Autor: I.G.

Priča o crnom tržištu estetskih zahvata u Zagrebu isplivala je an površinu nakon što je reporterka Provjerenog uspjela zakazati tretman iz prve ruke te otkriti tajanstvenu praksu koja se odvija u unajmljenom stanu u glavnom gradu Hrvatske. Praksa je izgledala tako da za vikend unajme stan u Zagrebu gdje obrade i do 50 klijentica, zarade desetke tisuća eura i vrate se natrag u Beograd.

U ovom improviziranom “salonu ljepote”, koji se koristi kao ilegalna ordinacija, do 50 klijentica dolazi svakog vikenda kako bi podvrgle raznim estetskim zahvatima. Unatoč nedostatku dozvola za rad i korištenju sredstava koja nisu odobrena od strane HALMED-a, klijentice ovdje traže usluge kao što su povećanje usana, ubrizgavanje preparata u različite dijelove lica poput čela, nosa i brade. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom, bez izdavanja računa.

Dnevni boravak iznajmljenog stana služi kao čekaonica u kojoj ženska osoba djevojkama nanosi anestetsku kremu na usne. Druga ženska osoba se predstavlja kao majka vlasnice ordinacije „Donna“ i priznaje: „Evo u aprilu dobivaju doktori radne dozvole i onda smo definitivno legalni. Ali smo morali da radimo ovako iz razloga da nam se pacijenti ne ospu, razumijete.“

‘Mimo specijalizacije’

Pojašnjava i tko je doktorica koja izvodi estetske zahvate: „Ona je radila, mimo specijalizacije, u privatnim bolnicama, tako je sticala što se tiče hirurgije, ovo je bilo da ima džeparac i onda je ušla u ozbiljnu našu viziju i to je to“, te otvoreno dodaje: „Mi smo zaista se potrudili da imamo mlade, jer mladi doktori će i bockati, dok ne dođe do svog nivoa i dok ne dođe do svog imena i prezimena u svojoj subspecijalizaciji.“

Jedna od klijentica s tretmanom završava nakon 15 minuta i za tri zone botoxa plaća 220 eura u gotovini. „Ona zaradi za taj vikend 50 tisuća eura, 50 tisuća eura keša hrvatskog novca“, tvrdi za Provjereno doc. dr. sc. Željko Rotim, predsjednik Hrvatskog društva za estetsku medicinu i dodaje:

„Klijentice su najčešće mlade djevojke, potpuno nesvjesne opasnosti u koju se dovode i s kakvim se posljedicama mogu suočiti“, tvrdi stručnjak. „Šansa za nekrozu je velika… vrlo često reakcija može biti sistemska reakcija vrlo slična gripi: temperature dugotrajne, slabost, mučnina. To su stvari koje ljudi trebaju znati“, tvrdi.