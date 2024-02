Vlasnik kafića u Zagrebu ima loše vijesti za sve ljubitelje kave: ‘Ako naprave to, dižemo cijenu’

Autor: Ivana Jurišić

Građani i poduzetnici do 1. travnja plaćaju subvencionirane cijene energenata, a što će biti nakon toga, u ovom trenutku teško je prognozirati. Prema procjenama Vlade, poduzetnici i građani su na računima za struju u petom paketu mjera uštedjeli 288 milijuna eura.

Hoće li Vlada nastaviti s mjerama i u travnju još nije poznato, ali iz Europske središnje banke (ESB) već su nekoliko puta upozoravali zemlje članice da prestanu s mjerama.

Što se tiče poduzetnika, oni sa strahom čekaju 1. travnja i novu odluku Vlade. Odluči li Vlada poslušati preporuke ESB-a, mnogi se boje da će cijene njihovih proizvoda i usluga opet morati ići gore.

Spašava ih sunčana elektrana

Ivana Čurila iz tvrtke Luneta objašnjava da bi u slučaju predstavka subvencije cijene njihovih jaja mogle ići gore, ali ne previše.

“U cijeni jaja najviše sudjeluje smjesa kojom hranimo kokoši nesilice, pa je tu ambalaža, a tek onda dolaze na red neki drugi troškovi kao što je cijena struje”, objašnjava Čurila dodajući da je njihova tvrtka u nešto povoljnijem položaju od ostalih koji se bave istim poslom jer imaju vlastitu sunčanu elektranu.

“Sami proizvodimo dosta energije pa nam troškovi nisu tako veliki kao poduzetnicima koji nemaju tu mogućnost. Ne znam što će oni napraviti ako Vlada od 1. travnja odluči prestati sa subvencijama”, kaže Čurila.

Cijene preko noći skočile na 1700 kuna

Za vlasnika kafića u centru Zagreba Vladu računica je i više nego jasna. “Ako vlada prestane sa subvencijama, morati ćemo dizati cijene. Cijena kave bi tako mogla otići i 10 posto gore”, siguran je Vlado koji se nada da će subvencija ipak ostati.









Renata Kranjčević Matić je vlasnica frizerskog salona u Zagrebu, a sama priznaje da su joj mjere jako puno pomogle. “Kada je počeo rat u Ukrajini cijene struje nekim frizerima su preko noći skočile sa 500 na 1700 kuna, pa vi računajte”, kaže Kranjčević Matić.

U međuvremenu Vlada je pomogla subvencijama, pa je i Renata mogla zadržati cijene kakve je imala i prije uvođenja eura, iako su u međuvremenu neki dobavljači digli cijene i 100 posto.

‘Cijene dižu samo hrabri’

“Boja koju smo prije uvođenja eura plaćali 30 kuna, sada je osam eura, dok je kopčama za kosu koje su se prije uvođenja eura mogle kupiti za 5 kuna cijena sada tri eura, što je poskupljenje od 450 posto”. kaže.









Na pitanje hoće li morati dizati cijene, Renata kaže da cijene u današnje doba mogu dizati samo hrabri.

“Ako Vlada odluči prestati sa subvencijama, to će biti kap koja je prelila čašu. Mi smo do sada uspjeli zadržati cijene niskima, ali u isto vrijeme cijene svega drugoga su otišle gore. Bojim se da je sad to gotovo i da ćemo morati poskupiti”.

U nekim salonima su cijene već odavno otišle gore te se pramenovi plaćaju i 100 eura. “Za cijene u nekim salonima nema opravdanja. Mi moramo gledati kakva je platežna moć građana i koliko sebi ti isti građani mogu priuštiti, a oni su već sada na rubu”, zaključuje Kranjčević Matić.