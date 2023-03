‘POKOLJ NA CETINJU ĆE SE ZABORAVITI, ŠTO ĆU TI JA NAPRAVITI!’ Godinama mlatio ženu, rasjekao joj glavu: ‘Udarao me valjkom i peglom, sin je sve gledao’

Autor: L.B.

Kako bi prekinula agoniju koja traje već osam godina, 32-godišnja žena iz Podgorice u Crnoj Gori prijavila je supruga policiji.

Kako stoji u njezinoj prijavi, svo to vrijeme trpjela je fizičko i psihičko zlostavljanje, uključujući udarce šakama, valjkom, peglom, kacigom, a navodno je prijetio i “da će se zaboraviti tragedija na Cetinju iz kolovoza prošle godine, što će on napraviti”.

Nakon njezine prijave, muškarac je uhićen, a prema neslužbenim saznanjima Vijesti, policija je pretresla dvije njegove kuće.





Prijavila ga iz straha za život

Nesretna je žena policiji ispričala da je prve batine dobila u veljači 2015. godine, a da ih je od tada bilo nebrojeno. Nikada nije zatražila medicinsku pomoć, morala se sama previjati i liječiti rane. Nakon svakih batina, pa i onih kada joj je razbio glavu – “objašnjavao” joj je da je ona kriva, navodi se u prijavi.

U policiju je prvi put otišla 28. veljače, a kako je rekla, to je napravila iz straha za svoj i živote svoje obitelji. Nakon što mu je određen pritvor u trajanju od 72 sata, u petak će biti saslušan na sudu.

Cijeli horor počeo je u veljači 2015., kako je ispričala policiji, kada je prvi put pretučena nakon što joj je suprug uzeo telefon da provjeri njen instagram račun, a kada je provjerio rekao joj je da se izlogira. Batine je dobila jer nije znala šifru kako bi se ponovno ulogirala.

“Zadao mi je udarac otvorenom šakom, zatim me uhvatio za kosu i počeo da me vuče po kući. Nakon toga me istjerao iz kuće, ne dozvoljavajući da uzmem dijete i svoje stvari”…

‘Vidiš li što ovo radiš?’

U kuću je navratila svekrva, a muž je neko vrijeme prestao s batinama, ali je, kako je rekla “znao histerizirati”.

“Na svakih pola godine, do godinu ‘dobijala sam batine’ i to uglavnom bez ikakvog razloga, a svaki sljedeći put je bilo sve gore””, kazala je i ispričala da je sljedeće batine dobila jer supruga nije obavijestila da je sa sinom prošetala do plaže. Kaže da je pitao: “Kako si mogla otići, a da me ne obavjestiš?”, a zatim je više puta udario šakama u predjelu glave i tijela.









“Onda je uzeo plastičnu kacigu od motora i s njom me više puta udario u predjelu glave…Trajalo je oko pola sata. Tukao me, pa odmarao, pa opet tukao u naletima histerije i bijesa. Čak se ni ne sjećam pola događaja. Naš sin je bio prisutan prilikom tog napada… Poslije nekih sat smirio se, sjeo pored mene i rekao mi: ‘Vidiš li što ovo radiš?’, u smislu da sam ja kriva i da sam zaslužila batine”.

Dok je, kako tvrdi, nju krvnički tukao, njezin suprug vodio je računa što o njemu misle susjedi i prijatelji. Zbog toga, svaku ranu morala je sama zaliječiti, kako ih netko ne bi vidio. Ipak, dosta ozljeda fotografirala je mobitelom.

‘Mislim da mi je tad neki 10 – 15 cm rasjekao glavu…izgubila sam svijest’

Pamti i batine iz 2016. godine, kada joj suprug nije dozvolio da ode na sastanak roditelja grupe iz vrtića koji je pohađao njihov sin. Natjerao je da pozove kumu i kaže joj da ne može jer im je dijete bolesno, a onda je tukao jer joj je “zadrhtao glas”.









“Udarao me šakama u predjelu glave, najviše u predjelu tjemena, ali i u predjelu tijela, zatim je uzeo drvenu oklagiju i zadao mi više udaraca u predjelu ruku i nogu. Nakon nekog vremena se smirio i predbacio mi da sam kriva za batine”…

Tukao je i naredne 2018. godine, ali je najbrutalnije batine, tvrdi, dobila tri godine kasnije, nakon što se sa suprugom i sinom vratila iz trgovine.

“Kada smo se vratili u stan pitao me: ‘Zašto si razgovarala s onim čovjekom?’, misleći na čovjeka kojeg ne poznajem, a koji se poigrao s našim sinom. Odgovorila sam mu da nisam, ali on to nije ni slušao…krvnički me pretukao. Udarao me šakama po glavi, licu, tijelu, a onda, kada sam pala na krevet, uzeo je peglu i nastavio da me udara peglom… Naš sin sve je gledao i plakao. Počela je da mi teče krv iz glave, mislim da mi je tad neki 10 – 15 cm rasjekao glavu…izgubila sam svijest… Kada je vidio da krvarim, rekao je da idemo na šivanje, ali je onda vidio i ostale ozljede…shvatio je da će biti prijavljen ako odemo u bolnicu. Sama sam se liječila, nisam izlazila iz kuće”, priča ona.

Dodaje da se nakon toga smirio neko vrijeme, a onda nastavio po starom… U veljači prošle godine izbacio je sa djecom iz kuće, kao i njenog brata. Tada je ošamario i starijeg sina.

Nož pod grlom

Batine, ali i nož ispod grla, dobila je nakon pola godine, naime, posumnjao je da je netko od susjeda čuo da se svađaju, jer su ga “čudno gledali”.

“Rekao je da je siguran da je netko čuo svađu. Otišla sam sa sinovima u spavaću sobu, ušao je za nama, uhvatio me za ruku, izveo u dnevnu sobu i počeo me udarati šakama, čupati za kosu, bacio me na krevet, a onda legao preko mene sa nožem u ruci, koji mi je stavio ispred vrata…Osjetila sam da me bocka oštricom noža, a onda mi je prijetio da će me ubiti. Rekao mi je: ‘Ovo ti je krvavi dan’. Naš stariji sin je sve slušao”, ispričala je ona…

Posljednje batine dobila je nakon dočeka Nove 2023. godine – tukao je u automobilu, kada su krenuli ka kući. Prije toga pitao je: “Hoćeš mi objasniti šta je ovo, šta sam ja kome radio?”

Iako je netko iz kolone vozila prijavio i policija ih je zaustavila, morala im je reći da nije riječ o nasilju, a čim su se razišli s policijom, nastavio je…

‘Cetinje će biti zaboravljeno, što ću ti ja napraviti’

“Udario me ispod oka, istrčala sam iz vozila, a dok sam izlazila, povukao me za traperice i rasparao ih. Pozvala sam brata da dođe po mene i nakon toga mu se više nisam vraćala… Gledali smo se zbog djece, koja su sa mnom. Krajem siječnja pozvala me svekrva i rekla mi da bi najbolje bilo da rođendan djetetu slavimo kod njih, jer joj je sin rekao da mi prenese da ako ne bude tako – da će Cetinje biti zaboravljeno.

Napravila sam to, a onda opet pošla kod svojih… Od tada me zove i prijeti da će me ubiti, da će me roditelji lelekati, da će nam kuću iskopati, rekao mi je da prati mog brata, da će mi ukrasti djecu… Ti pozivi traju od 27. siječnja do danas. Tek danas podnosim prijavu, jer je pozvao na broj našeg sina i rekao da mi je posljednji rok da se vratim u srijedu. Strahujem za svoj i život članova svoje porodice”, kazala je ona inspektorima, navodeći da njezin suprug posjeduje oružje.