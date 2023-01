PLENKOVIĆ JE POSVE OVISAN O ‘VELIKOJ ČETVORKI’: Velika kumska četvorka vlada Hrvatskom iz sjene i čuva premijera od stranačke desnice

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Branko Bačić, Božidar Kalmeta i Vladimir Šeks preko HDZ-a, a Miroslav Šeparović preko Ustavnog suda tvore veliku kumsku četvorku koja iz sjene upravlja državom, a time i Plenkovićevom Vladom, reći će oni koji površno bace pogled na sastav premijerova tima u kojem ti ljudi imaju prilično značajne uloge. Da je doista riječ o uzajamnom odnosu punom povjerenja, potvrđuju i naši sugovornici iz vladajuće stranke te kažu da je Plenković svoje političko djelovanje sveo na to da ovisi o toj velikoj četvorki, koja se u HDZ-u opisuje premijerovim branikom od unutarstranačke desnice, no oni koji godinama poznaju tu družinu vrlo dobro znaju da Plenković s takvim saveznicima ne može spokojno spavati jer se nikad ne zna kada će kumovi pronaći nekoga tko bi bio kadar zamijeniti Plenkovića kada i ako zatreba.

Stjeran u kut

Po kojem se modelu to provodi, na svojoj koži možda je ponajviše osjetio bivši premijer Sanader koji je uz tu četvorku stao na žulj i bivšemu glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću, s kojim ni Plenković nije načisto.

Velika četvorka bez koje Plenković ne može u njegovim se premijerskim mandatima osilila, kažu upućeni te napominju da oni unutar stranke i Vlade grade ne samo svoj utjecaj nego i infrastrukturu te kadrovsku mrežu koja je rezultirala time da HDZ nema ljude koji su sposobni kao ministri iznjedriti konkretne reforme, što je Plenkoviću prijeko potrebno. Stjeran u kut, on prostora za manevar nema pa je ovih dana Bačiću prepustio fotelju ministra graditeljstva, a upućeni će reći kako je taj resor dvosjekli mač, ali i velika prilika za tog nekadašnjeg Sanaderova suradnika.





S jedne strane, to ministarstvo za Bačića predstavlja opasnost jer ako se proces obnove ne pomakne s mrtve točke, on može zaboraviti na nastavak svoje političke karijere pa će iz Vlade otići kao otpisan, zbog čega dio HDZ-ovaca tvrdi da ga je Plenković instalirao i dao mu odriješene ruke baš zato da ga se riješi, a s druge strane, obnova bi se mogla pretvoriti u prilično unosan posao jer građevinski lobi ionako već neko vrijeme pritišće premijera i vodstvo HDZ-a boreći se za svoj djelić kolača na Banovini koja vapi za obnovom. Dok Banovina vapi za obnovom, Plenković pokušava pronaći rješenje vodeći bitke na unutarstranačkom polju, na kojem se tenzije sve snažnije osjete. U tom svojem ratu on se uvelike oslonio na utjecaj kumske četvorke, zbog čega u HDZ-u negoduju naglašavajući da su to ljudi koji ne diktiraju samo smjer u kojem će Plenković voditi stranku nego i smjer u kojem će voditi Vladu, što bi moglo dovesti do potpunog raspada sustava.

Učestale čistke

I to je, kažu nezadovoljnici u HDZ-u, vidljivo po broju ministara koji su bili prisiljeni napustiti svoje pozicije, na njihova mjesta dovedeni su neki novi kadrovi koji su opet bili po volji četvorice kumova i opet nisu predložili ni jednu konkretnu reformu koja bi pomogla Plenkovićevoj javnoj percepciji. Kako tvrde upućeni, i sada kada se vijećalo o novom ministru graditeljstva važnu ulogu u tom procesu imao je Šeks koji se smatra glavnim čimbenikom te skupine, što i nije neobično kada se zna da on godinama vedri i oblači po hrvatskom pravosudnom sustavu koji je premrežen njegovim kadrovima, to je, uostalom, vidljivo i iz toga što njegov kum Šeparović predsjeda Ustavnim sudom koji je nerijetko na meti kritika zbog toga što je naklonjen HDZ-u.

Odluke Ustavnog suda pokazale su se ključnima i spasonosnima za vladajuću stranku i samog premijera Plenkovića u vrijeme pandemije koronavirusa, kada se razmatralo provođenje referenduma zbog uvođenja covid-potvrda, pri čemu je taj sud stao na stranu HDZ-a zbog kojeg vjerojatno godinama ne reagiraju adekvatno ni na potrebu za prekrajanjem izbornih jedinica zbog očajne demografske slike Hrvatske, pa se propitkuje legitimnost svih održanih izbora. Bačić je pak godinama u Plenkovićevu timu slovio kao operativac koji drži pod kontrolom saborske zastupnike kao šef Kluba zastupnika.

Na njegovu poziciju sada bi trebao doći Šeksov kompanjon i bivši ministar pravosuđa Bošnjaković, što je još jedna potvrda utjecaja te kumske veze kojom Šeks kormilari do te mjere da je svojim vezama uspio pridobiti osječkog tajkuna Dragu Tadića da na sudu u slučaju Kalmeta promijeni iskaz dan USKOK-u te da Kalmetu ne spominje kao onoga do koga je dospio novac koji se izvlačio iz Hrvatskih autocesta u Sanaderovoj eri.

Stara škola

Nije Bačić nevažan kotačić u ovoj priči, on je za Plenkovića i stranku važan i zbog svoje mreže formirane na krajnjem jugu zemlje, s kojega, uostalom, i sam dolazi. Progovaralo se o Bačiću godinama kao o korčulanskom vladaru, a svojedobno je o njemu govorio tajnik udruge AK Blato Ivan Milat, optuživši osobe koje su bliske njemu i Šeparoviću da su taj klub oštetile za nešto manje od tri milijuna kuna. Zanimljivo je spomenuti da Šeparović i Bačić uza sve ostalo dodirnu točku imaju baš u rodnoj Korčuli, no čini se da Državno odvjetništvo nije previše zainteresirano za pismena upozorenja koja se odnose na spomenutu štetu i ljude bliske tim Korčulanima pa taj slučaj koji je pokušavao otvoriti Milat još stoji u nekim ladicama premda se govorilo i o šteti za državni proračun u iznosu od 800 tisuća kuna. Uz to što su udrugu s više od sto članova prema Milatovim riječima oštetili za pozamašan iznos, dugoročno su Šeparovićevi i Bačićevi kadrovi spremni i na oduzimanje imovine koja uključuje i tehničku stanicu za pregled vozila.

Nije se u javnom prostoru spominjao samo Bačić nego i njegova supruga Željka Bačić, jedna od najvećih dioničarki tvrtke Blato 1902 koja se u središtu pozornosti našla nakon što su se roditelji riječke osnovne škole Dolac požalili da je njihovoj djeci za ručak poslužena tjestenina s crvima koju im je dostavila upravo ta tvrtka. Ta je reakcija zabrinutih roditelja izazvala niz novih reakcija pa su protestirali i roditelji u osnovnoj školi Pećine, čija su djeca u ručku dobila ličinke. Nakon svega, škole su se ispričale roditeljima i pokrenule postupak raskida ugovora s dostavljačem, točnije s tvrtkom Blato 1902 s Korčule koja je dobila posao dostave hrane u nizu riječkih osnovnih škola na temelju Zakona o javnoj nabavi prema prednosti ponuđača s najjeftinijom ponudom.









Financijske injekcije

Treba spomenuti kako je Bačić bio jedan od vodećih ljudi u vrijeme privatizacije te tvrtke u kojoj je djelovao kao član Uprave, ali i kao predsjednik Nadzornog odbora. Tvrtka je dobila više od tri milijuna kuna državnih poticaja za sadnju novih vinograda, a proizišla je iz bivše Poljoprivredne zadruga Blato nakon postupka pretvorbe u kojem su vlasništvo nad njom stekli zaposlenici i kooperanti, s tim da je najveći broj dionica ostao koncentriran u rukama Ivana Milata, Bačićeve bolje polovice Željke Bačić i Marine Šeparović, supruge predsjednika Ustavnog suda. Uz to što ta tvrtka posluje zahvaljujući sredstvima dobivenima iz europskih fondova, ne manjka joj ni pomoći od države pa financijske injekcije dobivaju od Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, tu je riječ o iznosima većima od 175 tisuća kuna, potpore dobivaju i od Ministarstva obrazovanja, ali i MUP-a te Ministarstva regionalnog razvoja.

Dio karijere odrađene u Blatu Bačić u svojoj biografiji spominje prilično stidljivo, ali to ga nije onemogućilo da kao dio velike četvorke preuzme Ministarstvo graditeljstva u koje stiže kao kadar od posebnog Plenkovićeva povjerenja, s velikim planovima za koje mu je ovaj dao odriješene ruke znajući da će, kada i ako obnova uspije, taj uspjeh pripisati sebi, ako pak obnova propadne, krivnju za to mogao bi snositi upravo novi ministar graditeljstva koji ima vremena samo do lipnja da krene u ozbiljan posao koji će biti vidljiv i na terenu, među stanovništvom Banovine, koje već dvije godine životari po kontejnerima čekajući da Plenković pronađe nekoga tko će im osigurati krov nad glavom.