Ovo malo tko zna o ocu Marija Radića, otvorio je dušu: ‘Nisam od onih koji vole isticati’

Autor: Dnevno.hr

Stipo Mlinarić, saborski zastupnik i predsjednik Centra dr. Ivana Šretera, Ivo Farčić, odvjetnik i pravni zastupnik Centra dr. Ivana Šretera, i Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta održali su konferenciju za medije na kojoj su govorili o predaji desete kaznene prijave Centra dr. Ivana Šretera DORH-u.

Mlinarić je uvodno istaknuo da je Centar dr. Ivan Šreter prošli tjedan DORH-u podnio desetu kaznenu prijavu. “Dva odvjetnička ureda godinu su dana radila za Centar dr. Ivan Šreter: od gospodina Berislava Živkovića i od gospodina Ive Farčića.

Gospodin Živković je odradio vrh JNA što se tiče istočne Slavonije. Sad je prebačeno težište na JNA u Benkovcu, Obrovcu i Kninu. To će biti gotovo do kraja ove godine. Ured Ive Farčića je radio SDS, dakle civilni dio vlasti u tzv. SAO Krajini. Kaznena prijava je predana u DORH“, rekao je Mlinarić.

Daju sve od sebe

“Ovu smo kaznenu prijavu napravili kao jedan logičan nastavak postupka i presude protiv Mile Martića. ICTY je u presudi Martiću, osim što je njega presudio, utvrdio i sudionike tzv. udruženoga zločinačkog pothvata koji su sudjelovali u ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva. Poimenično je sud naveo tridesetak osoba, a naveo je pripadnike službi policije, vojske i državnih struktura. Mi smo obuhvatili neimenovane dužnosnike koji su dio te skupine. Stavili smo predsjednike vlade, ministre obrane, ministre unutarnjih poslova i pravosuđa iz četiri vlade tzv. SAO Krajine“, pojasnio je Farčić.

“Protekom vremena velik broj tih ljudi je umro, no mi smo odabrali deset osoba za koje smatramo da su odgovorne. Time nismo zatvorili taj popis, ali smo rekli da za njih postoji osnovana sumnja za čitav niz ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Naveli smo što su sudovi do sada utvrdili, što postoji u dokumentaciji, no Centar nema represivni aparat. To smo sve dostavili DORH-u na kojemu je da sve to istraži“, dodao je Farčić.

Ćipe je naglasio da Mario Radić nije na presici kao zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, nego kao čovjek koji je prepoznao važnost osnivanja Centra dr. Ivana Šretera. “Sjeo sam Mariom pred godinu i pol dana i rekao da mi je plan da se procesuiraju civilni i ratni zločinci. Centar nije dobio niti tražio niti jednu lipu od hrvatske države, a napravio je u ovih godinu i nešto dana više nego što je Državno odvjetništvo. Mario Radić je i gospodarstvenik i stradalnik; on mi je pomogao, njegove firme Pevex i Filir donirale su Centru prvi novac kojim je pokrenut njegov rad. Osim Radiću zahvaljujem se svim donatorima koji su pomogli rad Centra ovih godinu i pola dana“, dodao je Mlinarić.

Predsjednik Centra dr. Ivan Šreter je poručio da Centar nastavlja s poslom. “Preuzeo je na sebe i plaćanje doktorata iz povijesti jednoj mladoj osobi na Katoličkom sveučilištu gdje će tema rada biti logoru na području Srbije i okupiranom dijelu Hrvatske. Centar će se, dakle, razvijati i u drugim smjerovima. Zato se ovim putem zahvaljujem gospodinu Radiću što je vjerovao u mene i u ovu ideju, ali svim drugim donatorima“.

“Ja sam ovdje u jednoj nezahvalnoj ulozi. Nisam od onih koji vole isticati kad se daje pomoć drugima. Gotovo je postalo sramota istraživati ratne zločine. No ja sam ovdje osobno zainteresiran. Tražim oca već trideset i tri godine. U obitelji imamo petero ubijenih na području Vukovara. Moj brat je također s Ćipom osnivač ove udruge“, rekao je Radić.









“Mi ćemo pokušati dati sve od sebe, no ovim putem pozivam državne institucije, za koje se vidi da ne pomažu ništa, da nam pokušaju ne odmagati. Nemojte davati izjave kao ona da smo mi paradržavna institucija. Mi smo ovdje s dobrom namjerom, s dobrom voljom. Želimo da se istraže zločini i zadovolji pravda te krik koji vapi do neba. Idemo dobrim putem, nastavit ćemo tako i dalje“, zaključio je Radić.