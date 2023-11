Imamo ministarstvo uvoza: Poljoprivrednici iz cijele Hrvatske stižu Plenkoviću

Autor: Iva Međugorac

Sve je premijer Andrej Plenković u svojem mandatu do sada mogao zamisliti, no to da će ga u samom finišu uoči parlamentarnih izbora dočekati prosvjed nezadovoljnih seljaka nije mogao ni sanjati, i to ne zato što poljoprivrednici i stočari u našoj zemlji žive nekim visokim standardom, već zato što Plenković u svoja dva mandata na selo i seljake nije niti pomišljao.

Velika i sveobuhvatna reforma poljoprivrede nikada se nije ni pokušala provesti, uvozni lobiji odavno su izgurali domaću proizvodnju na margine, a Plenković je pak kompleksan resor poljoprivrede prepustio svojoj ministrici Mariji Vučković koja i prema tvrdnjama njenih stranačkih kolega iz HDZ-a nije dorasla poziciji na kojoj se nalazi.





Poljoprivrednici po svemu sudeći o pozicijama više ne mogu razmišljati jer je s pojavom afričke svinjske kuge ugrožena njihova pozicija, ali i egzistencija što i jest bio jedan od glavnih motiva za njihove prosvjede zbog kojih bi uskoro traktorima mogli krenuti put Zagreba, odnosno pred Vladu.

Žestoke poruke Tomislava Pokrovca

Predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislav Pokrovac izrazio je nezadovoljstvo boravkom resorne ministrice u Slavoniji zbog njenog sastanka sa skupinom svinjogojaca.

“Ministrica dolazi u Slavoniju, razgovara sa svojim podobnim svinjogojcima, doslovno jednostavno na način da želi raslojiti ovaj naš bunt i pokazati sebe, hajdemo reći u nekoj igri spasitelja, a vidimo jednostavno da nije dorasla u ovom problemu”, kazao je Pokrovac. Seljaci od resora na čijem je čelu Vučković traže da se izvan snage stavi naredba i zaustavi eutanaziranje svinja, a ujedno zahtijevaju i prestanak svih oblika kategorizacije objekata za držanje svinja kao i hitno ukidanje zabrane klanja zdravih svinja.

Na popisu zahtjeva nalazi se i omogućavanje svinjokolje u vlastitim objektima, uz prethodni nadzor veterinara kao i osiguranje redovne mjesečne novčane potpore uzgajivačima kojima su svinje eutanazirane sve dok ne stanu ponovno na noge kao i omogućavanje slobodne trgovine nezaraženim svinjama.

Vučković na zahtjeve ne pristaje

Zahtjevi su to na koje Vučković uz potporu premijera Plenkovića ne kani pristati, a Plenković pak smatra da iza prosvjeda poljoprivrednika stoji politika. Prema njegovim riječima pravi organizatori prosvjeda seljaka nezadovoljnih vladinim odgovorom na svinjsku kugu su Most, Domovinski pokret i Suverenisti te još neke manje stranke koje ‘manipuliraju prosvjednicima’ radi svojih političkih ciljeva. Oni koji predvode prosvjede- pojedinci koji se predstavljaju kao svinjogojci i poljoprivrednici prema Plenkovićevim riječima ‘veze nemaju sa svinjogojstvom i koje instruiraju Domovinski pokret, Most, suverenisti i još neke manje stranke na istoku Hrvatske’. Kazao je i da su organizatori prosvjeda ‘vjerojatno plaćeni i izmanipulirani i nastoje iskreirati problem koji u biti oni stvarno ne osjećaju i nemaju nikakav legitimitet u zastupanju’.









No, dok Plenković tako nabraja, prosvjednici uživaju sve veću potporu pa se iz Slavonije poručuje kako bi njihov prosvjed mogao prerasti u seosku bunu.

”Nedavno je zastupnica Vidović Krišto dobro detektirala. Mi nemamo ministricu poljoprivrede, niti imamo svoje ministarstvo. Naše se ministarstvo treba zvati ministarstvo uvoza i uništavanja domaće proizvodnje. Hrvatska nikada nije uvozila više nego sada, ali Plenkovića to ne brine previše niti on ima doticaja s realnošću kada je poljoprivreda u pitanju” kaže naš nezadovoljni sugovornik koji je suglasan i sa time da potpore odlaze velikima kao što je osječko Žito, Podravka ili pak braća Pivac, dok ‘obični’ seljaci ostaju kratkih rukava.

Statistika koja demantira Plenkovića

”Plenković je zastupnici rekao da malo bolje pogleda jako dobre statističke podatke, ali to o čemu Plenković priča nisu statistike koje su dobre za seljake. Uvoz nikada nije bio veći, a poljoprivredna proizvodnja konstantno je u patu. Samo u zadnjih godinu dana mi imamo pad domaće proizvodnje od 10 posto”, nabraja naš upućeni sugovornik te naglašava kako je u mandatu ministrice Vučković samo na području Slavonije ugašeno 7.000 obiteljskih gospodarstava i iseljeno oko 90.000 ljudi. U godinu se dan a broj krava smanjio za 23 tisuće, a imamo i 30 tisuća svinja manje te još 580 kokošiju manje. Samo se u godinu dana iz sela iselilo 15.000 ljudi, a u školu pak krenulo 3.000 prvašića manje nego prošle godine.

”To su podaci zbog kojih bi se u svakoj normalnoj zemlji govorilo o izostanku reforme u poljoprivredi, a nas Plenković uvjerava da je sve u redu i da pogledamo statistike. I on i ministrica Vučković trebali bi obići ljude i vidjeti kako žive, statistike su prazne priče. Podaci su porazni i zbog njih treba otići Vučković, ali i Plenković”, smatra naš sugovornik te dodaje da je problem uz ostalo i u tome što se ni u Poljoprivrednoj komori ne problematizira ovo stanje, već i oni glumataju da su sretni i zadovoljni s postojećim stanjem u poljoprivredi. ”Plenkovićeva se vlada otuđila od naroda, to je njegov gorući problem.









On ima svoje interese, a narod od toga nema puno koristi. Mi imamo osjećaj kao da Plenković predvodi ekipu koja ratuje protiv domaće proizvodnje, odnosno stočarstva. Mogu u sabornici davati ministrici Vučković povjerenje koliko hoće, ali mi poljoprivrednici smo joj dali crveni karton”, tvrdi naš sugovornik te dodaje da Plenković nije niti svjestan što ga očekuje jer nezadovoljstvo poljoprivrednika nije ograničeno samo na Slavoniju već na cijelu Hrvatsku, a svi oni udruženi spremni su krenuti uskoro u Zagreb na veliki prosvjed zbog nagomilanih problema što nazivaju jedinim što im preostaje.

”Nama je dužnost na sve ove probleme izaći na ulice i braniti našu poljoprivredu i naše selo od ovih pogubnih politika. Voda je došla do grla, i ovako više ne ide, a Plenković bi da mu je stalo došao među narod i riješio bar dio problema, pokušao razgovarati, umjesto toga on nam se obraća s visoka, proziva nas da smo politizirani. Što mi imamo od toga? Svatko od nas koji se bavimo poljoprivredom ima samo jednu želju- dostojanstveno živjeti od svojeg rada”, zaključuje naš sugovornik.