Otrovana žena istaknutog Ukrajinca? ‘Našli su tvari koje se inače ne koriste’

Marianna Budanova, supruga šefa ukrajinske vojne obavještajne službe Kirila Budanova, otrovana je, tvrdi za Kyiv Independent predstavnik vojne obavještajne agencije (HUR), kojem u ovom trenutku nije dopušteno izaći u javnost.

Ukrajinski medij Babel izvijestio je ranije danas, pozivajući se na neotkrivene vojne obavještajne izvore, da je Budanova hospitalizirana zbog trovanja teškim metalima.

