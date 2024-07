Ovako nešto svijet još nikada nije vidio: Sada je potpuno jasno u kakvim vremenima živimo

Francuska s raskošnom ceremonijom otvaranja Olimpijskih igara u srcu Pariza želi zadiviti svijet u petak, no ova Olimpijada je, zbog pojačanih geopolitičkih napetosti, prepuna sigurnosnih rizika. Kako navodi Reuters, oko 45.000 policajaca, 10.000 vojnika i 2.000 privatnih sigurnosnih djelatnika osiguravat će sigurnost današnje parade duž rijeke Seine, njezinih obala i okolnih spomenika, u dosad neviđenoj demonstraciji sigurnosti.

Procesija brodova prevest će gotovo 7.000 sportaša rijekom pored najpoznatijih pariških znamenitosti, dok će više od 300.000 gledatelja promatrati s obala. Od posljednjih Olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine, izbili su ratovi u Ukrajini i Gazi, što donosi poprilično napetu pozadinu za ove Igre. Francuska je na najvišoj razini sigurnosti, iako su dužnosnici više puta rekli da nema specifične prijetnje za ceremoniju otvaranja ili Igre.

Kao dio velike sigurnosne operacije, vlasti su posegnule za ovlastima donesenim prema zakonu protiv terorizma, stavljajući 155 osoba pod mjere nadzora koje strogo ograničavaju njihovo kretanje, prema službenim podacima i pregledu slučajeva Reutersa.

U međuvremenu, izraelske natjecatelje prate elitne taktičke jedinice na i s događaja te im pružaju 24-satnu zaštitu tijekom cijelih Olimpijskih igara, kažu dužnosnici. U Parizu na ceremoniji otvaranja bit će deseci svjetskih lidera koje će štititi snajperisti na krovovima. Korito Seine je pretraženo zbog bombi, a pariški zračni prostor bit će zatvoren.

U zraku su avioni za radarsko nadgledanje, ‘Reaper’ dronovi nadzirat će osjetljiva mjesta iz zraka, a borbeni avioni Mirage 2000 bit će u pripravnosti za presretanje zrakoplova koji uđu u zabranjeni zračni prostor. “Sve je spremno,” rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u videu koji je objavio na X-u. “Čak su i (olimpijski) prstenovi tamo,” rekao je, gledajući na Eiffelov toranj. “Uživajte u Igrama!”

Macron, koji je osvojio drugi mandat prije dvije godine, nadao se da će Olimpijske igre učvrstiti njegovu ostavštinu. No njegov neuspjeli pokušaj izvanrednih parlamentarnih izbora oslabio ga je i baca sjenu na njegov trenutak na međunarodnoj sceni.

Metal fences line streets across central Paris as the police imposed a security perimeter along the banks of the river Seine, shutting the area off to anyone without a pass. Live coverage: https://t.co/j7fGRg3Bio? @JennaLZucker pic.twitter.com/2nVxjrf61r

