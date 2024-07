Požari se proširili munjevitom brzinom, grad u potpunom kolapsu: ‘Ovo je noćna mora’

Razorni požari, koji su se brzo proširili, uništili su gotovo polovicu povijesnog grada Jaspera u kanadskoj provinciji Alberti, izvijestio je BBC. Vatra je potpuno sravnila čitave ulice, a vatrogasci još nisu uspjeli staviti požare pod kontrolu. Prema prognozama, vremenski uvjeti neće se poboljšati, što dodatno otežava situaciju.

Iako u požarima nije bilo ljudskih žrtava, oko 20.000 turista i 5.000 stanovnika Jaspera evakuirano je u sjeverne dijelove Alberte. Nacionalni park Jasper, smješten u blizini grada, izvijestio je da su požari zahvatili površinu od 36.000 hektara, no obližnja naselja nisu ugrožena.

It’s a devastating sight this morning in #jasper friends – a crew from Ponoka County Fire is there supporting the efforts. #jasperwildfire – Keeping my thoughts there for all the crews and families affected by this situation. This video was sent in to me. pic.twitter.com/co6ZhflBy3

Premijerka Alberte, Danielle Smith, emotivno je izjavila da je vatra uništila između 30 i 50 zgrada u Jasperu. “Ovo je noćna mora svake zajednice”, rekla je Smith. Jasper, poznat po svojoj ovisnosti o turizmu, godišnje privlači oko 2,5 milijuna posjetitelja, a trenutni požari značajno ometaju željeznički promet, dostavu struje i telekomunikacije.

BREAKING: Devastating wildfires ravage Jasper National Park in British Columbia, Canada! Flames reach townsite, multiple structures & hotels on fire. Essential workers evacuated due to security concerns. Situation critical. #JasperNationalPark #Wildfires #Canada pic.twitter.com/HWGH2XjjNi

Vlasnica hotela Maligne Lodge, Karyn Decore, bila je na odmoru kada je saznala da je njezin hotel izgorio. “Fotografija ostataka hotela me prestrašila i dotukla. Trebat će mi nekoliko dana da se oporavim od šoka”, izjavila je Decore, dodajući da planira obnoviti svoj hotel.

❗️🔥🇨🇦 – A wildfire that ripped through the Canadian community of Jasper, Alta., on Wednesday night left large areas of the city incinerated.

Video shared on social media on Thursday shows that blocks and blocks of buildings were destroyed by fire.

The wildfire, turned into a… pic.twitter.com/96anih95bD

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 25, 2024