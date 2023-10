Oštra izraelska reakcija na današnja okupljanja u BiH: ‘Zašto ne osudite Hamas?’

Nakon što su danas tisuće ljudi izašle na sarajevske ulice, ali i na ulice drugih gradova u BiH u znak podrške Palestini, na taj je događaj reagirala Galit Peleg, veleposlanica Izraela u BiH.

Galit Peleg objavila je na platformi X reakciju na današnje prosvjede u BiH.

“Ako podržavate Palestince, zašto ne osudite Hamas? Hamas je počinio masakr u Izraelu i koristi Palestince u Gazi kao živi štit. Na Gazu je palo 550 Hamasovih raketa koje su ispalili na Izrael i ubilo Palestince, uključujući i bolnicu u Gazi”, objavila je izraelska veleposlanica u BiH na X-u.

If you support #Palestinians why don’t you condemn #Hamas?

Hamas commited MASSACRE in Israel and then use Palestinians in #Gaza as human sheilds. 550 (!) Hamas rockets launched at Israel fell in Gaza, killed Palestinians, including #AlAhliHospital .#HamasislSIS #Sarajevo pic.twitter.com/herLCBsnBk

— Galit Peleg (@GalitPeleg) October 22, 2023