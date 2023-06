NOVA DOMOVINA ČEKA MALIŠANE IZ KONGA! Uspješno se ukrcali na let za Hrvatsku: Gotova je životna drama Hrvata u Zambiji

Autor: Zlatko Govedić

Osmero hrvatskih državljana oslobođenih u srijedu u Zambiji, poletjelo je zrakoplovom iz Ndole za glavni grad Lusaku. S njima su bila i djeca iz Konga koje su posvojili.

Kako se očekuje, u subotu će doći u Hrvatsku, svoju novu domovinu.

Podsjetimo, djeca – jedan dječak i tri djevojčice u dobi od jedne i pol do četiri godine – provela su više od pola godine u strogo štićenom objektu zambijske socijalne službe. Unatoč tome što su imala sve hrvatske dokumente, rodne listove, putovnice i sudske odluke kongoanskih vlasti o posvojenju, Zambija ih je smatrala žrtvama trgovine ljudima.





Sutkinja Visokog suda u Ndoli zaključila je da nije bilo dokaza o trgovini djecom i da je postupak posvojenja bio ispravan. Odmah nakon toga, sud je naložio oslobađanje Hrvata i vraćanje djece. Međutim, zbog administrativnih formalnosti i viza, Hrvati nisu mogli odmah otputovati s djecom. Odvjetnik Kevin Silwimba, uz pratnju hrvatskih diplomata, obavio je postupak izdavanja potrebnih dokumenata za izlazak djece iz Zambije. Hrvatima su istog dana vraćene putovnice. Budući da nisu uspjeli stići na direktan let prema Europi, odlučili su se za let do Lusake, glavnog grada Zambije, kako bi zatim nastavili put prema nekom od europskih odredišta.