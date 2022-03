NISU SVI OČARANI ZELENSKIM, PROFESOR MISLI DRUGAČIJE! Rekao što misli o njegovim ciljevima: ‘Nisam siguran da će time pridobiti javno mnijenje’

Autor: N.K

Ukrajinski predsjednik Zelenski očarao je zapadni medijski prostor i postao živuća ikona otpora u mnogim glavama. Međutim, ne gledaju ga svi kroz crno bijelu prizmu, a među njima je i Dejan Jović, stručnjak za vanjsku politiku s Fakulteta političkih znanosti.

Gostujući na N1 televiziji komentirao je sukob u Ukrajini i rekao kako u borbi Zapada i Istoka trenutno nitko ne pobjeđuje.

“Nikad nismo imali takav zapadni odgovor. Radi se o sukobu koji ima puno šire potencijale. Iz tog sukoba nijedna strana ne može izaći s bilo kakvom sumnjom da je izgubila rat jer bi to imalo dramatične posljedice za moć i status koji imaju u međunarodnim odnosima. Zasad mi ne izgleda da nijedna strana pobjeđuje, ni Zapad ni Ukrajina, velik dio Ukrajine je pod kontrolom Rusije, rat nije prestao, prijetnje nisu prestale, milijuni ljudi su otišli iz Ukrajine, a Rusija također ne pobjeđuje”, rekao je na početku.

Osvrnuo se potom i na žestoke nastupe predsjednika Zelenskog koji su doslovce preplavili medijski prostor.

“Postao je iritantan je i uznemirava”

Kaže kako Zelenskij u Njemačku vjerojatno ide da zahvali na podršci, ali i da upozori da ona nije dovoljna.

“To je jedna vrsta poziva na snažniji angažman, ali i na moralne osude. On pokušava predočiti da nije dovoljno učinjeno, da nije dovoljno osuđivati i sudjelovati samo u financijskom aspektu. Realnosti su nešto sasvim drugo, potpuno je jasno da je ulazak NATO-a direktno u taj sukob moguć samo ako neka zemlja članica bude napadnuta.

Medijski gledano, on je bio vrlo uspješan u svojim obraćanjima, no mislim da je došao do ruba preko kojeg ne bi trebao prijeći i postaje pomalo iritantno i uznemirava. Možda njegov cilj je da uznemiri savjest zastupnika u drugim parlamentima, ali nisam siguran da će time pridobiti javno mnijenje. Javno mnijenje na Zapadu, koliko god ima suosjećanja za Ukrajinu, ima granicu preko koje neće prijeći i neće biti direktno uključeno u taj rat”, rekao je Jović.

Putin je potpuno izgubio reputaciju

Kada je riječ o Putinu, smatra kako je on potpuno izgubio reputaciju na Zapadu te da je će se malo tko usuditi podržati ga u bilo čemu.

S druge strane on želi pokazati da svijet nije samo Zapad i okreće se drugima. On želi promijeniti taj svijet koji bi bio samo Zapad, njegova akcija je motivirana i željom da taj svijet, budući da nije samo Zapad, ne bude ni bipolaran između Kine i SAD-a, on se htio pokazati kao treća strana tog budućeg trokuta, zasad nije bio uspješan u tome. Kina, pak, igra duplu igru, s jedne strane joj odgovora sukob Rusije i Zapada, ona može ostati po stani i pokazati se kao faktor stabilnosti i poslovati s obje strane. S druge strane, uz takvo uznemirenje međunarodnog poretka, ako dođe do eskalacije i počnemo govoriti o sukobu koji je gotovo novi svjetski rat, Kini to ne odgovara”, kaže Jović.