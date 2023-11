Nezapamćeni prizori u Vukovaru, rijeka ljudi u Koloni sjećanja: Skandirali HOS-ovcima

Pod geslom ‘Vukovar – moj izbor i u dobru i u zlu’ u Vukovaru se obilježava 32. godišnjica vukovarske tragedije i stradanja u Domovinskom ratu tijekom kojega je u tome gradu ubijeno 2717 hrvatskih branitelja i civila, a 374 ih se još vodi nestalima.

U spomen na 18. studenoga 1991. godine, kada je nakon tromjesečne opsade pripadnika bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi slomljena obrana Vukovara, gradskim ulicama u Koloni sjećanja prolazi tisuće domoljuba iz svih dijelova Hrvatske. U koloni koja se kreće trasom dugom 5,5 kilometara, od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, koračaju najviši predstavnici državnih vlasti predvođeni predsjednicima Republike, Sabora i Vlade, koji će na Memorijalnom groblju položiti vijence i zapaliti svijeće.





Tamo će se postaviti hrvatske zastavice ispred bijelih križeva, koji simboliziraju ekshumirane iz masovne grobnice na susjednom vukovarskom Novom groblju, 938 žrtava stradalih u agresiji na Vukovar u Domovinskom ratu.

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara pratimo UŽIVO

13:27 Polaganje ruža i vijenaca na Memorijalnom groblju

Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru posljednja je postaja Kolone sjećanja. Najveća je masovna grobnica u Hrvatskoj, ali i u Europi nakon Drugoga svjetskog rata. Ovdje je ekshumirano 938 tijela i postavljeno isto toliko bijelih mramornih križeva.

Na ovome su lokalitetu simbolično postavljena dva križa, jedan za najmlađu žrtvu Domovinskog rata koja je imala šest mjeseci, a jedan za najstariju koja je imala 104 godine.

Na grobnice poginulih i ubijenih branitelja i civila na Memorijalnom groblju sudionici Kolone sjećanja polažu ruže. Kod spomen-obilježja žrtvama polaganjem vijenaca odaju počast hrvatski branitelji, predsjednik Republike Hrvatske, predstavnici Hrvatskoga sabora i Vlade te predstavnici županije i grada.

12:45 Rijeka ljudi u Vukovaru, ovo se ne pamti: Kolona se kreće sporo

Deseci tisuća domoljuba hodaju u subotu Vukovarom u koloni sjećanja. Iako je programom bilo predviđeno da će državna i druga izaslanstva počast poginulima i ubijenima u Vukovaru odati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u 12.30, već je sada jasno da će ta satnica biti pomaknuta jer se državni vrh – predsjednik Republike Zoran Milanović te predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade, Gordan Jandroković i Andrej Plenković, uz koje je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, još nalaze u središtu Vukovara, nekoliko kilometara udaljeni od groblja.









12:40 Malenica: Žao mi je zbog neadekvatnih kazni za zločine u Škabrnji

Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica, koji je u subotu posjetio Škabrnju kao dio Vladina izaslanstva, izrazio je žaljenje zbog neadekvatnih kazni za zločine počinjene na škabrnjskom području. “Žao mi je da nije bilo adekvatnih kazni na Haškom sudu i što vrh srpske vojske nije kažnjen za zločine počinjene u Škabrnji i Nadinu, osobito Franko Simatović i Jovica Stanišić”, rekao je Malenica.

12:20 Ćurković (HOS): Smetaju me podjele, nisam ljubitelj ZDS

Zapovjednik vukovarskog HOS-a Zvonko Ćurković, čija postrojba predvodi kolonu sjećanja, rekao je u subotu da ga smetaju političke podjele oko kolone i plakata, poručivši da nije ljubitelj uzvika “Za dom spremni” niti istomišljenik s kontroverznim HOS-ovcem Markom Skejom.

11:55 Mlinarić Ćipe: Spašavali smo ljude iz podruma, nismo gledali nacionalnost









Zastupnik Domovinskog pokreta, branitelj i logoraš Stipo Mlinarić Ćipe rekao je što za njega znači ovaj dan.

“Ponos, ovo dokazuje da Vukovar zaslužuje mjesto koje mu pripada u povijesti, da je bila najveća bitka, kada bi umrla ova Kolona sjećanja, ovih 2717 ljudi još jednom bi umrlo. Naviru mi sjećanja, posebno sinoć u krugu bolnice gdje je bila molitva u 19 sati, sjećam se svog pokojnog brata koji je taj dan još sjedio s ostalim ranjenicima u bolnici, čekali su da ih se evakuira, a oni su ih odveli na Ovčaru i kao pse ih mučki poubijali. Na današnji dan moj turbo vod kojem sam pripadao još se borio u Borovu naselju, kada su me novinari znali pitati, što se najviše napravili, govorio sam – te zadnje dane. Nismo se raspali, bili smo hrpa momaka od 18-25 godina, ulazili smo u svaki podrum i organizirali civile da ih predamo, da smo ih ostavili, to bi bili mrtvi ljudi. Groblje tenkova je napravio turbo vod, to nažalost nije promijenilo ishod bitke, no spasiti jedan ljudski živo je vrijednije, spasili smo oko 5000 ljudi u kombinat Borovo. muškarci su završili u logoru. Nismo se borili za kuće i ceste, nego za ljude, nismo gledali nacionalnost, u podrumima je bilo ljudi srpske nacionalnosti, jednako smo se odnosili prema svima. Spasili smo na tisuće civila, na to sam ponosan”, rekao je Ćipe.

11:45 Državni vrh u koloni, Penava i Milanović rame uz rame

Državni vrh korača Kolonom sjećanja s desecima tisuća građana. Zanimljivo, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i predsjednik Zoran Milanović hodaju jedan kraj drugoga, a iza njih je premijer Andrej Plenković s Jandrokovićem. U koloni je i novi ministar obrane Ivan Anušić.

11:35 Ovo bi mogla biti Kolona sjećanja s najvećim brojem ljudi

Iako je nezahvalno spekulirati o točnoj broju ljudi koji koračaju u Koloni sjećanja u Vukovaru, prema nekim procjenama tamo su deseci tisuća i ovo bi mogla biti obljetnica na koju je došao najveći broj ljudi.

11:15 Deseci tisuća ljudi prolazi Kolonom sjećanja, sve vrvi HOS-ovim obilježjima

10:30 Krenula je kolona sjećanja, dio ljudi skandirao HOS-u

Na čelu kolone se nalaze stjegonoše s zastavama Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije, grada Vukovara te 204. vukovarske brigade. Potom hrvatski branitelji Vukovara zajedno s članovima poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih branitelja Vukovara na čelu s pripadnicima HOS-a koji su branili grad.

Slijede Sinjski alkari i svečani postroj Saveza povijesnih postrojbi. Iza njih pripadnici Hrvatske vojske sa zastavama ratnih postrojbi Domovinskog rata. Slijede ih kadeti Oružanih snaga i Policijske akademije. Tu su i državni i lokalni dužnosnici, članovi diplomatskog zbora. Kao i svake godine posebnu snagu Koloni sjećanja daju i mnogi građani iz svih dijelova Hrvatske.

Dok su prolazili pripadnici HOS-a dio ljudi je uzvikivao “Za dom”, a onda bi drugi vikali “Spremni”.

10:07 Minuta šutnje

Ispred vukovarske bolnice održana je minuta šutnje za sve žrtve vukovarske tragedije.

09:50 Premijer Andrej Plenković: Razgovarao sam s Pupovcem

“Nadam se da možemo u zajedništvu pozdraviti one koji su najzaslužniji za hrvatsku demokraciju i slobodu, Vukovar je propatio u Domovinskom ratu, moramo iskazati poštovanje prema žrtvama velikosrpske agresije”, rekao je premijer.

HOS-ovci će biti na čelu kolone, kako gleda na to.

“Svi hrvatski branitelji zaslužuju poštovanje, pripadnici HOS-a su branili Hrvatsku. Najvažnije, Vukovar ne smije biti mjesto podjele nego mjesto zajedništva, svi su dobrodošli.

Smeta li mu pozdrav ZDS?

“Tu temu smo apsolvirali”, rekao je kratko.

Je li s Pupovcem razgovarao o dolasku u Vukovar?

“Mi smo kao partneri razgovarali o svim okolnostima, oni su svoju odluku donijeli. Pripadnici SDSS-a su više puta bili u Koloni, ne znam što se promijenilo. Pozdravio sam se kratko s Penavom, moja komunikacija je kulturna, ako nas netko vrijeđa, odgovaramo”.

09:46 Jandroković: Moramo biti dostojanstveni

Predsjednik Sabora također je dao izjavu:

“Bilo je puno toga rečeno što se nije trebalo izreći, no danas smo ujedinjeni, obilježavamo žrtvu Vukovara i Škabrnje, moramo biti dostojanstveni, Vukovar je simbol stradanja, slomio je velikosrpsku agresiju i nakon toga su stvari krenule prema pobjedi u Domovinskom ratu, trebamo se pokloniti prema svim poginulim, nestalim i stradalima te hrabrosti vukovarskih branitelja. Ne treba govoriti o podjelama, bit će vremena za političke bitke. Svatko postupa po savjesti i mora biti odgovoran za ono što izgovara.”, rekao je Jandroković.

09:45 Grbin: Smetaju mi ljudi s čudnim brčićima

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin odgovarao je na pitanje smeta li ga HOS.

“Meni smeta ustaški pozdrav, oko toga nisam imao dvojbe, što se tiče HOS-a, ne smetaju mi oni koji su sudjelovali u obrani, ali kada dolaze ljudi s čudnim brčićima, onda trebamo razgovarati. Te osobe ovdje ne žele dostojanstveno komemoriranje žrtava, nego da se dogodi incident”, rekao je Grbin.

Zašto vam smeta Marko Skejo, dragovoljac, pitali su ga novinari.

“Poslušajte njegove izjave, ako to ne shvaćate, tu vam ne mogu pomoći”.

09:30 Penava: Mi svoje žrtve ne zaboravljamo

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava dao je izjavu prije Kolone sjećanja.

“Svake godine ovo je tužno vrijeme, teška atmosfera. S ponosom prema djelu hrvatskih branitelja grada Vukovara i tugom zbog stradanja civila i branitelja, u Vukovaru možemo govoriti da smo pobjednici. Siguran sam da ćemo svjedočiti dostojanstvenoj koloni sjećanja. Mislim da smo pokazali da će sve proći u redu, ne sviđa mi se puno toga u državi oko Vukovara, nevjerojatno je da za razoreni Vukovar nije nitko odgovarao, pokraj te činjenice je sve drugo politikanstvo. Danas, s mislima na one kojih nema, da bismo živjeli u slobodnoj Hrvatskoj, a svima na razmišljanje kako je moguće da imamo ovakve scenarije. Molio sam i apelirao, očekujem da će sve proći u redu. Rekao sam da ću dočekati predsjednika Vlade, Sabora i države, bez obzira na različite stavove, mora se znati tko je u Vukovaru domaćin. Puno toga je rečeno, a nije trebalo biti, no mimo politike stojimo na liniji sjećanja na žrtvu Vukovara. Sve vezano za moje nastupe su bile promišljene riječi, ne povlačim ništa, Da sam ovo koristio za predizborne svrhe kažu ljudi koji su došli otimati Kolonu sjećanja, a dovoljno je poruka bilo o dijeljenju, no javnost mora znati tko što radi. Nevjerojatna mi je bahatost kada netko dođe onome tko živi u Vukovaru i docira. HOS je za mene jedna od mnogobrojnih postrojbi koje su branile Hrvatsku i Vukovar, kolonu su ranije predvodile mnoge brigade, danas je to HOS, ne slučajno, već iz razloga što su godinama pod pritiskom i pokušava ih se gurnuti ma marginu. Imali smo potrebu reći da mi svoje žrtve ne zaboravljamo i da ne damo da se po njima gazi. Nemojmo brkati 1991. i 1945. Dok te stvari ne očistimo, sve je jasno o čemu pričam. Ne bojim se provokatora, mada uvijek strahujem. Imali smo marginalne situacije prije 10 i 5 godina, hoće li biti egzibicionista, ja to ne znam, vjerujem da toga neće biti. Nikada nisam dijelio ljude po nacionalnosti. Dolaziti s agendom da se priznaju žrtve Srbima, a ne oni koji su ginuli od velikosrpske agresije… To tako ne ide. Hvala što su poslušali, bolje da zaobiđu Vukovar, to su provokatori”, kaže Penava o nedolasku predstavnika Srba koji ove godine nisu došli baciti vijence u Dunav.

09:25 Borković: Vukovar iznad svega

“Vukovar je postao simbol jedinstva, ušao je u gene hrvatskog naroda jer je svojom borbom omogućio slobodu Hrvatske. Mi smo kao narod bili otpisani od ostatka svijeta i svojom smo borbom osigurali svoju budućnost. U Vukovaru smo bili iz svih krajeva, došli smo i borili se, ginuli, narod je to prepoznao i zato imamo ovo što imamo, a to je hodočašće mučenicima za domovinu koji su osigurali hrvatsku budućnost”, rekao je za N1 posljednji zapovjednik obrane Vukovara, Branko Borković Mladi Jastreb dodajući da ovaj grad ne treba biti poprište političke borbe nego mjesto jedinstva.

09:15 Stižu nove fotografije iz Vukovara, sve vrvi obilježjima HOS-a

08:50 Građani se okupljaju u Vukovaru uoči Kolone sjećanja

08:25 Obilježavanje stradanja Škabrnje

U povodu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predvodit će izaslanstvo Vlade na obilježavanju 32. godišnjice stradanja Škabrnje, a pridružit će mu se ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

U ime predsjednika Zorana Milanovića u Škabrnju odlazi predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić.

Građani se od ranog jutra okupljaju u Škarbnji.

08:10 Program Dana sjećanja u Vukovaru

Obilježavanje 32. godišnjice vukovarske tragedije započet će kod Nacionalne memorijalne bolnice “dr. Juraj Njavro” u 10 sati.

U 10:30 u dvorištu bolnice započet će 25. križni put – Kolona sjećanja na žrtvu Vukovara, koja će proći Gundulićevom, Ulicom Vesne Bosanac, Županijskom i Strossmayerovom ulicom, Ulicom dr. Franje Tuđmana, Trgom hrvatskih branitelja, Ulicom Stjepana Radića, Trgom Slavija i Ulicom bana Josipa Jelačića do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Kolonu će predvoditi hrvatski branitelji Vukovara zajedno sa članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih branitelja na čelu s pripadnicima Hrvatskih obrambenih snaga.

U 12 sati, nakon dolaska na Memorijalno groblje, na grobnicama poginulih i ubijenih branitelja i civila pojedinačno će biti položene ruže.

U 12:15 sati će kod spomen-obilježja na Memorijalnom groblju polaganjem vijenaca biti odana počast žrtvama. Vijence će položiti hrvatski branitelji Vukovara, Predsjednik RH, Hrvatski Sabor, Vlada, Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vukovar.

U izaslanstvu Vlade obilježavanju će prisustvovati i ministri Tomo Medved, Davor Božinović, Branko Bačić, Ivan Anušić, Gordan Grlić Radman, Marija Vučković, Davor Filipović, Nikolina Brnjac, Marin Piletić, Vili Beroš i Nina Obuljen Koržinek te izaslanstva političkih stranaka i drugi.

U 12:30 održava se misa za žrtve u Domovinskom ratu na Memorijalnom groblju koju će predvoditi mons. Giorgio Lingua, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj.

U 17 sati niz Dunav će biti pušteni upaljeni lampioni za poginule i nestale u agresiji na Vukovar u sklopu projekta “Svjetlosna rijeka sjećanja”.

08:00 Građani jučer palili svijeće za Vukovar