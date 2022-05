‘NARIBAO’ SRPSKU PREMIJERKU USRED BRUXELLESA! Plenković odgovorio na ‘režanje’: Ušutkao i Milanovića, ‘moramo biti na pravoj strani’

Autor: N.K

Premijer Andrej Plenković sastao se s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Bruxellesu gdje je dao i izjavu medijima. Tom je prilikom odgovorio premijerki Srbije Ani Brnabić koja je u ponedjeljak rekla kako su Hrvati etnički očistili Hrvatsku.

“Hrvatska poštuje prava nacionalnih manjina. Potpredsjednica Vlade je Anja Šimpraga, bio je Boris Milošević, prisustvo svih predstavnika manjina u različitim segmentima vlasti govori kakva je naša politika. Politika rješavanja otvorenih pitanja, politika istine, politika procesuiranja ratnih zločina, politika pronalaska nestalih.

Teze o tome da je Hrvatska etnički čista su smiješne. Da jesmo niti bi oni bili u saboru niti bi sudjelovali u vlasti. Naša politika je politika uključivanja, tolerancije i pomirdbe, ali prije svega putem istine. Bez istine teško da možemo ići naprijed nakon velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku”, kaže.





Milanović upozorava da nam štete sankcije

Predsjednik Zoran Milanović upozorio je kako sankcije protiv Rusije ne funkcioniraju. Plenković kaže kako to nije točno.

Milanović kaže da sankcije protiv Rusije ne funkcioniraju. “Nije točno. Rusija zahvaljujući svojim energentima financira svoju agresiju na Ukrajinu. Sve se to događa zato što netko ima novac za rat, a taj novac dolazi od energenata. To je pitanje morala. Trebamo biti na pravoj strani povijesti, na pravoj strani morala.

Ja to jesam, vlada to jest. A je li to čovjek kojeg ste spomenuli u pitanju, neka se zapita. Čovjek ili ne zna ništa, ili je ljubomoran, ili govori bez ikakvih argumenata, ili da bi zasjenio neki skup. Mi vodimo politiku u interesu Hrvatske i pravde. Ne vodimo politiku koja bi trebala ići na ruku agresora, odnosno Rusije. Ako je on vodi, to je velika šteta i sramota za Hrvatsku”, rekao je premijer.

Ne sviđa mu se što Mađari strancima ne daju jeftino gorivo

Govorio je i o višim cijenama goriva za strance u Mađarskoj, kaže da to predstavlja kršenje prava i da će to uskoro prestati. Rekao je da će to pasti na sudu i da nema teoretske šanse da to prođe. “Nije ovdje samo stvar Mađarske, ima nekoliko zemalja koje su u potpunosti ovisile o energentima iz Rusije. Zato i nije otvarana tema plina, jer nema alternative. Zato je i taj tranzicijski period, ali on će trajati ograničeno”, rekao je.