Milanović o slučaju Agrokor: ‘Tu se ukrala ogromna lova, Todorića su gonili kao ratnog zločinca’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Visoki kazneni sud je odlučio da je knjigovodstveno-financijsko vještačenje KPMG-a Poljska koje predstavlja ključni dokaz protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i ostalih osumnjičenih izbačeno iz spisa.

Danas.hr neslužbeno doznaje da je slučaj pao zbog izuzimanja ključnog vještačenja.





Todorićeva obrana i obrana ostalih osumnjičenika je od početka ukazivala da je sporno vještačenje nezakonit dokaz zbog sukoba interesa koji su radili na predmetu.

Milanović o slučaju Agrokor: Što se onda Rusima nije nabijala kajla?

Ranije danas je slučaj Agrokor komentirao i predsjednik Zoran Milanović, još ne znajući za najnoviji razvoj događaja.

“Po meni je nesreća kako se tome prišlo, Lex Agrokor je mogao biti ovakav i onakav, ja bih rado da Hrvatska dobije, a jednako bih rado da neki koji su mažnjavali nadrapaju. čak i ako je Todorić u pravu, ne mogu po svom položaju navijati za njega, bio bih pakosni zlobnik. Moram biti lojalan nedjelima onih koji su bili prije mene, nekompetenciji… Tu je ukradeno jako puno novaca, Todorića se proganjalo kao da je ratni zločinac, ima svu motivaciju da se ide svetiti, ne znam hoće li biti uspješan, državi prijeti opasnost da će morati vratiti ogroman novac. Tu se ukrala ogromna lova kako to razbojnici rade, da pokupe dok se još dimi. Firma ne bi propala. Gdje je tada bio antiruski sentiment da se Rusima nabije kajla? To je trebalo gledati, to je ruski novac, idemo ih izgurati. Operacija je bila odrađena da se kreditori, Rusi, zaštite. I sad imaš Ruse koji su vlasnici i ne znaš što ćeš s njima. Agrokor nije strateška industrija, to nije nafta, šume, voda. Niš se nije promijenilo, samo su neki drugovi spremili koji milijunček”, zaključio je predsjednik.