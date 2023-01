LJUDSKA ZLOBA IH JE STRAŠNO POVRIJEDILA! Skromni gorštak o muci koju prolazi, žena tuguje u tišini: ‘Samo da nekoga ponize, krivo mi je’

Autor: D.V

Neobična ljubavna priča koja je u srce dirnula regiju dobila je nastavak, ali i pokazala da ljudska zloba nema granica. Mladić imena Dane Biorac iz Novog Pazara prije šest godina se popeo na planinu Goliju i odlučio tamo živjeti sam poput pustinjaka. No, njegovu samoću jedan dan naglo je prekinulo neočekivano pisamce. Naime, nakon što su se regionalni mediji raspisali o 23-godišnjem modernom gorštaku, odlučila mu se javiti jedva punoljetna Kristina iz Sarajeva. Na veliko iznenađenje mnogih, uskoro se rodila ljubav, a mlada je djevojka napustila svoj dom i preselila na Goliju. Kristina je ubrzo ostala trudna, a danas ovi zanimljivi mladi ljudi odgajaju sinčića Jovana.

Ovih je dana ekipa RTS-a ponovno posjetila Danu, koji je presretan jer njegova mala obitelj napokon ima struju. “Žarulju nisam gasio tri dana, ni noć ni dan”, šali se mladić. Osim toga, jedna mu je firma iz Novog Pazara samoinicijativno izgradila kuću, a pri kraju su i radovi na novoj staji gdje će moći smjestiti i do 50 grla stoke, što mu je jako korisno kada nastupe loši vremenski uvjeti.

“Ja ne pamtim da sam čuo da se to igdje ikad dogodilo. Znam da se ljudi skupe pomoći ljudima kojima izgori kuća, ali ovako da neko poduzeće samo izgradi nekome kuću, to ne znam da postoji”, kaže Dane koji živi od stočarstva. Trenutno brine o 30 grla stoke i smatra da je to dosta dobar broj za siguran život.





‘Samo da nekoga ponize’

“Najmanje dva teleta su mi preostala prošle godine, jer su mi mnogi ljudi uplatili novac za Jovana. Od njihovih para sam kupovao djetetu mlijeko za prehranu, jer kravlje nije mogao piti kao prijevremeno rođena beba. Bit će od ta dva teleta dogodine junice pa eto novih grla za stado”, ponosan je gorštak.

No, od jednog mu je muka. U njegovom kraju počelo se pričati da Dane živi od milostinje, što je tamo velika sramota. Mladić iskreno govori da već godinama brine o svom blagu te napominje da nikoga ništa nije tražio, osim struje i puta do kuće.

“Neki pričaju iz neznanja, neki iz pakosti, ljubomore, samo da nekoga ponize… Krivo mi je… Što nas imaju ogovarati kad nismo to tražili”, tužno će Dane.

“Pričaju da nemam drvo i sjeno, a imamo, bogu hvala! Imamo brašna i soli, imamo žita, imamo stoke, ne žalimo se”, rekao je za RTS.

Frižider im je komfor

No, njegova Kristina uopće nije htjela razgovarati s novinarom. Iako je pristala da je snime, cijelo vrijeme je šutjela. Njezini su se roditelji naljutili jer se po Sarajevu priča da traži milostinju.

“Svima koji su nam poslali novac i odjeću za Jovana hvala i neka im se vrati na život i na zdravlje. Sve što njemu postane premalo odnijet ću u Crveni križ u Novi Pazar”, poručio je Dane.









Iako do njihove kuće još uvijek nema puta, Dane je sretan što imaju struju, televizor i frižider.

“Najvažnije od svega toga nama je frižider. Da se hrana ne pokvari. To je komfor”, kaže skromno Dane.