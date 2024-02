Liječnici ne žele štrajk, ali upozoravaju Vladu: ‘Dovedeni smo pred zid, čekamo odgovor’

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čaić rekla je da liječnici ne žele štrajkati nego žele liječiti ljude, no da su potezima ove Vlade dovedeni pred zid te da su morali početi s pripremnim akcijama ako će biti potrebne. Dodala je da su poslali protuprijedlog Vladi te da o njihovom odgovoru ovisi što će dalje poduzimati.

“U međuvremenu provedena je anketa među puno više od 50 posto naših članova i 89 posto se izjasnilo za štrajk”, rekla je za RTL pa odgovorila na pitanje što će biti ako im Vlada ne da odgovor kakav očekuju.

“Štrajk će biti onda kada mi procijenimo da nam najbolje odgovara, a to je između ožujka i lipnja.” Napominje i da pacijenti ne trebaju strahovati ako dođe do štrajka jer će svi kojima je nužna liječnička pomoć biti pregledani i obrađeni.

Oštro po ministru

Zatim navodi koji su to zahtjevi liječnika da ne dođe do štrajka. Kaže, više ih je, no svi se svode na jednu rečenicu.

“Mi želimo zadržati liječnike da ne idu iz Hrvatske u inozemstvo. Prošle godine ih je otišlo 148. To je kao da svi liječnici iz bolnice u Koprivnici odjednom odu iz Hrvatske. Srednje i starije generacije liječnika masovno odlaze u privatne poliklinike. Jedino što želimo je sačuvati ovaj javnozdravstveni sustav od propasti.”

Reagirala je i na izjavu ministra financije koji je danas rekao da liječnici nemaju konstruktivnih prijedloga niti razloga za štrajk.

"Nakon izjave ministra financija, ja bih mu radije savjetovala da se bavi svojim brojkama nego pacijentima. On nikada nije bio ni na kakvim pregovorima s nama tako da ne može uopće znati što smo predlagali, a drugo, očigledno je da problem i težinu problema u zdravstvu ne razumije. To što se protiv Covida liječio preko reda, ne znači da se razumije u zdravstvo, a mi liječimo ljude, a ljudi nisu brojke. To su životi, to su sudbine i to ne samo pacijenata nego i njihovih obitelji, a mi o njima brinemo", rekla je Čulinović-Čaić.









Kako riješiti prekovremeni rad

Što se tiče prekovremenih sati, može li to Vlada to uopće riješiti?

“Mi konkretna rješenja nudimo Vladi već više godina. Počeli smo još prije Covid krize. Tada smo sve obustavili i posvetili se u potpunosti pacijentima i sve naše probleme stavili smo po strani. Sada kada je prošla korona, ponovno upozoravamo. Prekovremeni rad se može riješiti pod uvjetom da zadržimo liječnike u Hrvatskoj.”

Čulinović-Čaić je na kraju dodala kako su za to slali konkretne prijedloge i predlagali u sklopu donošenja zakona koji će definirati specifičnosti rada liječnika.