KOMŠIĆ NEMA DILEME: ‘Dodik misli odcijepiti dio BiH i pripojiti ga Srbiji’

Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine komentirao je izjavu predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika koji je na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracijskom logoru Јasenovac u Donjoj Gradini ponovio secesionističke izjave o ujedinjenju Srbije i Republike Srpske.

Za Komšića nema sumnje, Dodik govori ono što misli i želi i ne treba ga se podcjenjivati, samo je pitanje hoće li mu se stvoriti okolnosti da to ostvari.

Nedostaje mu novaca

“Ovaj put Dodik ide na jednu vrstu pritiska misleći ozbiljno ne bilo mu se izašlo u susret i upustilo u pregovore oko državne imovine. To je ono što ga žulja, što mu treba. Nedostaje mu novca, uskraćena su ogromna sredstva od EU RS i on želi da isposluje da se s njim uđe u pregovore i da on smiri retoriku s tim da će se pomaći još jednu stepenicu k svome cilju.”, nastavlja Komšić.





“Nemam dileme da Dodik misli odcijepiti dio BiH i čak pripojiti Srbiji”, kazao je Komšić.

Dodik i dalje negira genocid, dok Komšić na to gleda kao stvar pravosuđa odnosno glavnog tužitelja Tužilaštva BiH Milanka Kajganića i ljudi koji su njega postavili na tu poziciji. Na pitanje je li Dodik taj koji ga je postavio na tu poziciju, Komšić je za N1 kazao da nije.