‘KOLIKO NAS IMA, A IMA NAS, TEK ĆE VIDJETI!’ Politička kriza ključa u Crnoj Gori: Eksplozija nezadovoljstva, sukobi s policijom, najavljena potpuna blokada gradova

Nakon što je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o predsjedniku države, situacija ionako već na rubu usijanja, eskalirala je u Crnoj Gori, a dvije osobe su ozlijeđene u prosvjedima u ponedjeljak navečer.

Naime, prosvjednici koji su se u ponedjeljak navečer pred parlamentom Crne Gore sukobili s policijom, tvrde da se izmjenama Zakona o predsjedniku želi srušiti ustavni poredak.

Poručili su i da oni to neće dozvoliti, skandirali su “izdaja, izdaja” te upućivali uvrede premijeru Dritanu Abazoviću i ministru unutarnjih poslova Filipu Adžiću.

Prosvjednici su kamenom razbili staklo na ulaznim vratima Skupštine, a iz sigurnosnih razloga je ugašeno svjetlo u parlamentu, javio je RTCG.

Vođa Foruma slobodnih građana Luča, organizatora prosvjeda, objavio je da je skup prekinut i zamolio je građane da se mirno raziđu. Međutim, više stotina građana je ostalo ispred zgrade parlamenta iako su ih i zastupnici DPS-a pozvali da se mirno raziđu.

🔴 Anti-Government protesters on Monday clashed with police in front of the Montenegrin parliament, calling on early elections.

🎥 BIRN pic.twitter.com/vIxgkHKswh

