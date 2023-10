Janša pozvao sve Slovence: ‘Vrag je odnio šalu, naoružajte se’

Bivši slovenski premijer Janez Janša, govoreći o uvođenju graničnih kontrola i ilegalnim migracijama, pozvao je Slovence da se naoružaju.

“Vrag je odnio šalu. Naoružajte se. Legalno”, započinje Janša svoj poziv na društvenoj mreži X (bivši Twitter).

U objavi je dodao i da “su pametni shvatili poziv”, a ostali će “vjerovati Golobu, Poklukaru i Šarcu da su sposobni zaštititi Sloveniju, ali i njih osobno u slučaju terorističkih napada”.

Janša navodi da su to državni dužnosnici koji od lipnja ignoriraju pozive Slovenske demokratske stranke (SDS) – na čijem je čelu upravo Janša – o sazivu Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem bi se raspravljalo o mjerama za suzbijanje ilegalnih migracija i upravljanje sigurnosnim rizicima.

“Srušili su ogradu, a sada, kada u panici ponovno uvode kontrole na granici sa susjedima samo preusmjeravaju protok ilegalaca s prometnica u vagone”, dodao je Janša.

Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno.

Hvala vsem, ki so poziv razširili. Tudi tistim, ki so ga nehote. Mislim na radikalizirane medijske zvezde, ki so v času kovida dnevno pozivale na nezakonito ravnanje ali promovirale tiste, ki so to počeli, sedaj pa so zgrožene, ko nekdo… pic.twitter.com/G08eU7G50x

