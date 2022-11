‘ZNAMO O ČEMU SE RADI’ Plenković u Petrinji: ‘Ne vidim logiku onih koji se protivi obuci ukrajinskih vojnika’

Autor: I.G.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar branitelja Tomo Medved danas su bili u posjetu Petrinji i Sisku. Održali su konferenciju za medije nakon obilaska.

Komentirajući glasanje u Saboru o sudjelovanju HV-a u vojnoj misiji EUMAM, Plenković je rekao:

“Vjerujem da svi znaju o čemu se radi i što je pitanje potpore. Znam da će parlamentarna većina biti za, a na oporbi je da razmisli i donese odluku. Ne vidim nikakvu političku logiku onih koji su protiv toga. Znamo o čemu se radi i rasprava će biti sutra za vrijeme zasjedanja hrvatskog Sabora. za nas je tu win win kako god se okrene. Za oporbu, ovisi što će odlučiti.





Mislim da smo sa strane Vlade i države dali toliko snažnu potporu svima u Hrvatskoj. Limitirali smo cijene struje. Mislim da nitko nije svjestan da svatko svoje račune plaća tri do pet puta jeftiniji. Ako smo to napravili za Grad Zagreb i njegove institucije, onda su to političke odgovornosti onih koji su dobili povjerenje građana Zagreba. Naši sugrađani moraju ovu inflatornu krizu proći sa što manje udara na standard”, rekao je Plenković

Medved je komentirao proces obnove u Petrinji:

“To je dokaz naše dostupnosti. Mogli ste primijetiti da smo često u telefonskom kontaktu sa svima stradalima u potresu, a naročito s braniteljima. Danas, nakon što smo prošli cjelokupan program, ponovo ide poruka da naša Vlada čini uistinu sve kako bi se intenzivirao proces obnove. Velik broj kuća je oštećen i zahtjeva obnovu”, rekao je Medved.