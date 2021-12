ZALAŽE SE ZA POVRATAK TITOVA TRGA! Hasanbegovićev prijatelj novi šef SDP-a: Mustačev nećak pokretač revolucije

Autor: Iva Međugorac

U SDP je ušao prije tri godine, a danas već ima razloga za slavlje. Riječ je dakako o novom predsjedniku zagrebačke organizacije stranke Viktoru Gotovcu, profesoru sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, koji je pobjedu odnio u drugim krugu unutarstranačkih izbora ostavljajući iza sebe mladog Mateja Mišića.

Upućeni će reći kako je Gotovac na ovim stranačkim izborima uživao potporu stranačkog šefa Peđe Grbina, ali i predsjednika Republike Zorana Milanovića u čijem je premijerskom mandatu sjedio u NO HRT-a. No, Gotovac, koji je inače na glasu i kao nećak Zdravka Mustača nikada nije sudjelovao u stranačkim bitkama i klanovskim podjelama koje su zagrebački SDP opasno potresale posljednjih mjeseci, pa i godina.

Nedavno je, baš uoči lokalnih izbora radi toga ova organizacija razmontirana, a Grbin se s neistomišljenicima obračunao izbacivanjem Gordana Marasa, koji se s time još ne miri. Sada se pak od Gotovca očekuje da stranku preustroji i osvježi, te u nju povrati razočarano članstvo koje se sve više okreće platformi Možemo.

Premda kave pije sa Zlatkom Hasanbegovićem, te na druženja odlazi s Ivanom Penavom, Gotovac se zalaže za povratak Trga maršala Tita, a suglasan je i sa idejom da Zagreb dobije ulicu po mučki ubijenoj Aleksandri Zec.

Inače je Gotovac školske klupe dijelio s premijerom Plenkovićem, a smatra ga se i učenikom bivšeg predsjednika Ive Josipovića te se tvrdi da ga je iznimno cijenio pokojni Josip Kregar. Ovaj profesor na katedri za radno i socijalno pravo svoje je savjete dijelio i Zdravku Mamiću, dok mu sindikat na državnoj razini zamjera to što je tvrdio kako je prosvjed od prije dvije godine nelegalan, spočitava mu se i to što je pisao mišljenje za Hrvatsku udrugu poslodavaca, no bez obzira na sve, Gotovac je deklarirani lijevičar i jedno posve novo lice od kojeg zagrebački SDP-ovci imaju velika očekivanja.