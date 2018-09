(VIDEO) Djevojčici Ivoni koju zlostavljaju u školi, policajka OPALILA ŠAMAR!

Jasna Šajnović iz Okučana, očajna je majka djevojčice Ivone (13) za koju tvrdi da u OŠ Okučani od strane svojih vršnjaka trpi nepodnošljiv mobbing, mučenje i zlostavljanje.

Ivona je odlična učenica koja nerijetko za svoj trud dobiva i pohvalnice, međutim, zlostavljanje se polako odražava na njezinu psihu, pa je tako sedmi razred završila četvorkom, a majka brine da će se njen uspjeh zbog svega srozati i niže.

Tuku je i vrijeđaju jer ima jednu “manu”

Lijepa i pametna Ivona, po riječima majke, ima jednu „manu” zbog koje je u školi odvratno vrijeđaju i tuku.

„Mi smo romska obitelj. No, to je jedino po čemu se razlikujemo od ostalih. Radimo i nastojimo obrazovati djecu poput ostalih, i sve što želimo jest živjeti kao i drugi. No, rasna diskriminacija u našem okruženju je nepodnošljiva jer sve ovo što sad prolazi Ivona, prolazila je i moja starija kćer”, kazala je u dahu Jasna Šajnović koja se žali kako nema reakcije, škole, policije a niti medija do kojih pokušava doći.

Ivona jedini spas vidi u majci kojoj se svakodnevno žali porukama.

Ivonu je odvezla hitna pomoć, a onda je došla policija

„Kap koja je prelila čašu je kada nam je nepoznati automobil zagrebačke registracije banuo u dvorište. Iz njega su izašli ogromni, nabildani i razljućeni muškarci te nas počeli redom tući i to dok smo mirno pili kavu. To je moju Ivonu slomilo. Ona u ovakvim situacijama ima napadaje panike i diše na bocu s kisikom. Sve nas je odvezla hitna a onda je došla policija… Dok su Ivonu obrađivali, oni su glasno počeli negodovati riječima „do kada više problemi s ciganima”, „kada se više mislite iseliti iz Hrvatske” i slično. Moja Ivona koja je sjedila na krevetu u ambulanti je počela panično vrištati „prestanite, prestanite” jer više nije mogla podnijeti galamu i grube riječi. Tada joj je prišla policajka i opalila joj šamar. Moj muž je to nekako uspio snimiti iako mu je policajac oduzeo mobitel”, ispričala nam je Ivonina majka.

Dodala je i kako su njene kćeri pretučene pred crkvom kada su krenule na misu, nazivaju im djeda „ciganom koji prodaje željezo”, a tvrdi i kako je njezina kćer jednom toliko pretučena da je dobila potres mozga. Zbog svega, Ivona redovito ide na psihijatrijsko liječenje u Zagreb, a njezina majka u međuvremenu pokušava alarmirati uspavane institucije.