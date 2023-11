U Saboru šokirao i Radina: Djeca moraju gledati HDZ-ovce, to može ostaviti trajne posljedice

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U polupraznoj sabornici, na kišni petak, bilo je malo interesa za raspravu o Izvješću o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2022. godinu.

Prema ukupnim brojkama službene razvojne pomoći u 2022. godini, najveći primatelj bilateralnog SRP-a bila je Ukrajina. Slijede je Bosna i Hercegovina i susjedne zemlje pa najslabije razvijene zemlje svijeta i zemlje u razvoju zahvaljujući znatnim količinama doniranih doza cjepiva te krizom pogođene zemlje Bliskog istoka u kojima Republika Hrvatska kontinuirano provodi razvojne projekte u cilju osnaživanja lokalnog stanovništva, s posebnim naglaskom na najranjivije skupine društva.





Zahvaljujući snažnom angažmanom u globalnim inicijativama, Republika Hrvatska je u 2022. godini podignula stopu izdvajanja čak za 61,28 %, pokazavši se još jedanput kao solidarna i odgovorna članica Europske unije te pouzdan partner zemljama u razvoju, navodi se u Izvješću. U jednom trenutku povela se živahna rasprava, ne toliko i samom Izvješću, koliko o svađama između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko suradnje po pitanju vanjske politike.

Bauk: Djeci s galerije puca pogled na HDZ-ovce, može ostaviti posljedice

Kako je to sročio SDP-ov Arsen Bauk, u zadnjih godinu dana smo imali dva slučaja gdje je postojala značajna razlika među Ustavom ovlaštenih sukreatora vanjske politike, dakle premijera i predsjednika, o pozicioniranju RH.

“Jesu li ciljevi vanjske politike usklađeni s predsjednikom Milanovićem? Postalo je očito u glasanju u Ukrajini, gdje su neki bili na pravoj strani nečega. Drugo je glasanje o Rezoluciji UN-a o Gazi. Morat ćemo pažnju posvećivati Ustavu jer je to nekako išlo mimo. Inzistirat ćemo da se ubuduće u dokument uključi i predsjednik Milanović. Još nismo odlučili hoćemo li podržati ovaj dokument kao vrstu prosvjeda na sustavno kršenje Ustava u definiranju vanjskopolitičkih poteza i ciljeva, koji su se prema riječima Plenkovića u siječnju 2020. sveli na tvrdu kohabitaciju. Smatramo i da je pomoć Hrvatima u BiH dobrodošla, a ako postoje saznanja i sumnje da se pomoć nenamjenski troši, to je drugo pitanje”, rekao je Bauk pa idućom rečenicom potpuno iznenadio predsjedavajućeg sjednicom Furija Radina.

“Što se tiče djece na galeriji, možda nije dobro da budu s ove strane jer gledaju samo na stranu gdje su HDZ-ovci, to može ostaviti trajne posljedice jer su djeca u fazi razvoja”, rekao je, aludirajući na srednjoškolce koji s vremena na vrijeme s gornje galerije, s koje pogled puca na dio sabornice u kojem sjede vladajući, promatraju zasjedanje Sabora.

“Birajmo riječi”, upozorio je Radin, na što ga je Bauk pitao da nije valjda da ne razumije satiru.

“Ne, ali ja ih moram pozdraviti. Htio sam ih ja prvi pozdraviti jer je to moja dužnosti i čast”, pravdao se Radin i pozdravio učenike na galeriji.

Domagoj Hajduković se složio s Baukom da je potrebno jasnije definirati što znači sukreiranje vanjske politike jer možda onda ne bi bilo problema poput onog s imenovanjem veleposlanika.

“Ima mogućnostima kojima se to putem zakona može precizirati, jedno rješenje je bilo u Zakonu, osnivanje Vijeća obrane, tako se potaklo oba čimbenika da surađuju po tom pitanju. No za tango je potrebno dvoje, ne može se jednostrano otvoriti to pitanje bez da se sagleda zašto je došlo do ovakve situacije”, upozorio je Davor Ivo Stier.

Zaiskrilo između Zdravke Bušić i Dalije Orešković

Nakratko je zaiskrilo na relaciji Zdravka Bušić – Dalija Orešković, nakon što je zastupnica HDZ-a Bušić u replici pozdravila raspravu o važnoj temi Izvješća, dok je druge stvari nazvala perifernim. To je zasmetalo Orešković koja je pogrešno čula da je Bušić pitanja kršenja Ustava nazvala perfidnim.

Zato joj se kasnije morala ispričati, ali na svoj način.









“Točno, niste rekli perfidna, nego periferna pitanja, za mene je perfidno podcjenjivanje stvari o kojima treba raspravljati. Napokon se počelo govoriti da sustav ne funkcionira”, rekla je zastupnica dok je Stier smirivao strasti u dvorani.

Oporbeni zastupnici su još tijekom pojedinačne rasprave naglasili potrebu da je u pitanjima svake razvoje suradnje važno da se sredstva namjenski utroše, da mora postojati mehanizam da budemo potpuno sigurni da je financijska pomoć koja je dana, utrošena namjenski. Nakon skraćenog radnog dana, zastupnici su otišli na vikend.